Το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP) της Βόρειας Ιρλανδίας δεν θα εξετάσει την περίπτωση να στηρίξει μια κυβέρνηση υπό τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν, καθώς αυτό θα είναι «ιδιαίτερα επιζήμιο» για το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε σήμερα η ηγέτις του DUP Αρλίν Φόστερ.

Το DUP ήταν ανέκαθεν εχθρικό απέναντι στον Κόρμπιν λόγω της συμπάθειας του προς τους Ιρλανδούς εθνικιστές του Σιν Φέιν και τον στόχο τους να κόψουν τους δεσμούς της Βόρειας Ιρλανδίας με το Λονδίνο και να ενταχθούν σε ένα ιρλανδικό κράτος.

Ωστόσο οι Εργατικοί και το DUP συμφωνούν στην αντίθεσή τους στη συμφωνία αποχώρησης από την ΕΕ του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Eάν το DUP διατηρήσει τις 10 έδρες του στις βρετανικές βουλευτικές εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου, αυτές θα μπορούσαν να αποδειχθούν κρίσιμες στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης της χώρας.

.@NigelDoddsDUP speaking at our NI Plan launch this morning. pic.twitter.com/0LJkwukDTJ

— DUP (@duponline) November 19, 2019