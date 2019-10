Βίντεο και φωτογραφίες από την ειδική επιχείρηση των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, έδωσε στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο επικεφαλής των κεντρική διοίκησης των ΗΠΑ(US Central Command), Φρανκ ΜακΚένζι, έδωσε πληροφορίες για την πρόσφατη επιχείρηση στη βόρεια Συρία, στην οποία «εξουδετερώθηκε» ο μέχρι πρότινος ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους.

#BREAKING #US army has published a video from the operation to kill #ISIS leader Al Baghdadi pic.twitter.com/MSuTSit6Wi

