Ισχυρός σεισμός της τάξεως των 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες.

Από τις κατολισθήσεις και τη χαλάρωση ογκόλιθων που προκάλεσε η δόνηση 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν.

Ο σεισμός, εστιακού βάθους 7 χιλιομέτρων, σημειώθηκε 25χλμ ανατολικά του Tuluman στην επαρχία Cotabato, σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο των Φιλιππίνων.

Ο Reuel Limbungan δήμαρχος του Tuluman, ανακοίνωσε ότι καταστράφηκε το 90% των σπιτιών, σε τρία αγροτικά χωριά εξαιτίας της σφοδρότητα της σεισμικής δόνησης.

RATTLED: At least seven people are dead and more than 200 injured after a magnitude 6.6 earthquake shook the southern Philippines.

