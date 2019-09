Μία ακόμη διάκριση για τον 19χρονο άσο της Σάλτσμπουργκ Έρλινγκ Χάλαντ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που πέτυχε χατ – τρικ στο ντεμπούτο του στο Champions League στην νίκη της ομάδας του επί της Γκενκ με 6-2, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων!

Στην ψηφοφορία, ο Νορβηγός ξεπέρασε τον Μαρκ Τερ Στέγκεν που έκανε τρομερή εμφάνιση στην ισοπαλία της Μπαρτσελόνα με την Ντόρτμουντ, τον Άνχελ Ντι Μαρία με τα δύο γκολ απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και τον Όρσιτς που έκανε χατ – τρικ στην νίκη της Ντιναμό Ζάγκρεμπ απέναντι στην Αταλάντα με 4-0.

Δείτε το σχετικό tweet:

👑 Congratulations to Erling Haaland: @RedBullSalzburg's hat-trick hero is Player of the Week! 👏👏👏 #POTW | @FTBSantander

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 20, 2019