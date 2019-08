Αργά το βράδυ της Τρίτης έφτασε στο Τορίνο ο Ματάις Ντε Λιχτ.

Το πρωί της Τετάρτης μετέβη στο ιατρικό κέντρο της Γιουβέντους για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο στη «Γηραιά Κυρία».

Μόλις εμφανίστηκε το αυτοκίνητο που τον μετέφερε, οπαδοί τον «μπιανκονέρι» τον αποθέωσαν.

Ο Ντε Λιχτ φωτογραφήθηκε με τους οπαδούς, ενώ έδωσε και αυτόγραφο σε οπαδούς της Γιουβέντους με κινητικά προβλήματα.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο 19χρονος ήταν ένα από τα πιο μεγάλα μεταγραφικά σήριαλ του καλοκαιριού, καθώς τον διεκδίκησαν ακόμα Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά ο ταλαντούχος αμυντικός δεν μπόρεσε να αρνηθεί την πρόταση της Γιουβέντους για 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, για τα επόμενα 5 χρόνια.

