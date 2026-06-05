Τρέχουν οι δημοσκοπήσεις και φέρνουν ανατροπές, στημένες μεθοδεύσεις θυμίζουν του ΟΠΕΚΕΠΕ οι διαρροές

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Αγαπημένοι μου συγκάτοικοι στην τρέλα και στην παρακμή, αγαπημένα μου golden boys, αδικημένοι μου μικροαστοί, φτωχοί μου προλετάριοι, σας έλεγα μόλις χθες για την περίπτωση του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη και πως τελικά αποδείχθηκε άνθρακες ο θησαυρός της Οικονομικής Αστυνομίας που τον είχε ελέγξει και εμφανιζόταν να λαμβάνει παράνομες επιδοτήσεις, με αποτέλεσμα να δεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Η σπίλωσή του είχε λειτουργήσει εκείνη την περίοδο βέβαια, καθώς βρίσκονταν στο φόρτε τους οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Κάπως έτσι μου μυρίζει και η υπόθεση της Τυχεροπούλου.

Θερισμός

Χθες λοιπόν έγινε μια διαρροή που διάφοροι εκδότες που πίνουν νερό στο όνομα του πρωθυπουργού Κυριάκου κι έχουν φάει ψωμάκι απ’ τα χεράκια του μέσα απ’ τις κατά καιρούς διάφορες κυβερνητικές λίστες, την έβαλαν αβλεπί, χωρίς να υπάρχει αντίλογος και κυρίως, δίχως ρεπορτάζ. Θα μου πείτε, η πρώτη φορά είναι; Όχι, απλώς το σημειώνω. Σύμφωνα με αυτή τη διαρροή η Τυχεροπούλου αναφέρεται λέει στη δικογραφία της υπόθεσης «Θερισμός», που αφορά σε σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με επιδοτήσεις σε διάφορους που τις έλαβαν παράνομα.

Τα νήματα

Επ’ αυτού θυμήθηκαν μια ιστορία, η οποία έχει γραφτεί και ξαναγραφτεί και έχουν γίνει μάλιστα και μηνύσεις εντός ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφορικά με 12 υποθέσεις δικαιούχων, τους οποίους δικαίωσε η Τυχεροπούλου – παράνομα κατά τους επικριτές της. Λεγόταν μάλιστα ότι αυτές τις 12 περιπτώσεις τις είχε κλειδωμένες στο συρτάρι της, μακριά απ’ τα μάτια του κόσμου και κυρίως του μηχανισμού -ας που επιτραπεί ο όρος- που κινεί τα νήματα τον Οργανισμό, κάποιοι απ’ τον οποίο εξακολουθούν να διατηρούν θέσεις εκεί και να υπογράφουν χαρτιά.

Μεθόδευση

Θυμηθείτε τι γράφω. Θα υπάρξει μέρα που αρκετοί εξ αυτών θα βγουν στον τάκο απ’ τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τότε θα θυμηθούμε τις διαρροές εις βάρος της Τυχεροπούλου ή περιπτώσεις σαν του Ανεστίδη που κατηγορήθηκαν άδικα προκειμένου να στραφεί αλλού το ενδιαφέρον. Γιατί όπως και στην περίπτωση του Ανεστίδη που αποδείχθηκε το φιάσκο των διαρροών και των δεσμεύσεων, έτσι και στην περίπτωση της πρώην διευθύντριας φαίνεται ότι υπάρχει μεθόδευση εις βάρος της. Ακριβώς η ίδια ιστορία είχε ειπωθεί στο διοικητικό δικαστήριο που έκρινε την προσφυγή της Τυχεροπούλου ώστε να επιστρέψει στη θέση της. Ήταν ένα από τα «επιχειρήματα» που είχαν επικαλεστεί μάρτυρες για λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν άκουσε, δεν είδε

Και τι είχε γίνει τότε; Τζίφος. Το δικαστήριο είχε απορρίψει όλους τους ισχυρισμούς που δεν τεκμαίρονταν και στην απόφασή του είχε χαρακτηρίσει «υπόδειγμα υπαλλήλου» την πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού. Και είχε διατάξει την επιστροφή στη θέση της, γεγονός που το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει πράξει, αντιθέτως η ΑΑΔΕ προχώρησε σε προσφυγή κατά της απόφασης. Μιλάμε για την ΑΑΔΕ που στεγάζει πλέον τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον οποίο υπάρχουν ενεργοί ακόμα, διάφοροι πυρήνες που φαίνεται να έχουν εμπλοκή με το σκάνδαλο. Κάποιοι μάλιστα ακούγονται και στις τηλεφωνικές ακροάσεις της δικογραφίας. Αλλά γι’ αυτούς δεν γνωρίζει τίποτε το ελληνικό Δημόσιο βεβαίως, βεβαίως… Δεν άκουσε, δεν είδε…

Επιστρέφουν;

Σας το είχα επισημάνει προ ημερών, αλλά χθες η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega φαίνεται ότι επιβεβαιώνει μία – κατ΄ αρχήν μικρή – τάση. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι το 13% όσων δηλώνουν πως πρόκειται να ψηφίσουν την ΕΛΑΣ του κ. Αλέξη Τσίπρα και το 20% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καρυστιανού, προέρχονται από την αποχή, το άκυρο και το λευκό! Δηλαδή οι δύο σχηματισμοί φαίνεται πως θα «φέρουν» στην κάλπη ψηφοφόρους που το 2023 δεν συμμετείχαν στις εκλογές ή συμμετείχαν συνολικά με απαξιωτικό τρόπο.

Ποιος θα χάσει;

Αν αυτή η τάση στους επόμενους μήνες ενισχυθεί – αναμένεται και ανακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Αντώνη Σαμαρά, που κι αυτός ευελπιστεί ότι θα κατορθώσει να φέρει στην κάλπη δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που δεν συμμετείχαν – θα είναι ένας νέος και πολύ ενδιαφέροντας παράγοντας στην εκλογική εξίσωση. Που θα «τροποποιήσει» τα ποσοστά των κομμάτων – κι ο μεγάλος χαμένος θα είναι η Νέα Δημοκρατία, για ευνόητους λόγους….

Κάτω από το Monitor;

Επίσης ο κ. Στράτος Φαναράς σημείωσε μάλιστα πως η οριζόντια διείσδυση της κυρίας Καρυστιανού την καθιστά πιο ευάλωτη, εν αντιθέσει με την ΕΛΑΣ που έχει ισχυρή βάση στην Αριστερά και στην Κεντροαριστερά. Όμως στην προκειμένη περίπτωση έχω ένα ερώτημα: υπάρχει το ενδεχόμενο τμήμα των – δυνητικών – ψηφοφόρων της κυρίας Καρυστιανού να κινούνται εκτός του monitor των ερευνών – κάτι δηλαδή σαν αυτό που συνέβη στις προηγούμενες εκλογές με τη περίπτωση της Νίκης του κ. Δημήτρη Νατσιού. Και το ρωτάω αυτό διότι είναι γνωστό ότι τμήμα των ψηφοφόρων που σκοπεύει να ψηφίσει την Ελπίδα για την Δημοκρατία έχει χαρακτηριστεί ως «αντισυστημική» με ανάλογες εκδηλώσεις έναντι των δημοσκοπικών εταιρειών και των δημοσκοπήσεων….

Πιο πολλοί στο «τραπέζι» …

Επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κερδίζει 1,2 μονάδες, στην εκτίμηση ψήφου – δηλαδή με την αναγωγή της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης» – δεν έχει λαμβάνειν, από 28,5% πήγε στο 28,6%. Δηλαδή βρίσκεται στα όρια επιδόσεων των ευρωεκλογών! Υποθέτω ότι αυτό προέκυψε διότι στη «δεξαμενή» της αδιευκρίνιστης ψήφου συμμετέχουν πλέον δύο νέα κόμματα με σχετικά υψηλά ποσοστά. Συμπέρασμα: όταν θα ανακοινωθεί και το κόμμα του κ. Σαμαρά, να υποθέσω ότι τα δεδομένα επίσης θα αλλάξουν – προφανώς επί ζημία της Νέας Δημοκρατίας! Ετσι δεν είναι;

Παίρνει και από τη Νέα Δημοκρατία!

Θα έχετε παρατηρήσει ίσως το σύστημα του Μεγάρου Μαξίμου λέει και ξαναλέει πως η ΕΛΑΣ δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι «εσωτερική» υπόθεση της κεντροαριστεράς και διάφορα τέτοια φληναφήματα. Ενώ δοθείσης ευκαιρίας – σχεδόν καθημερινά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης επαναλαμβάνει – σαν ξαναμασημένη τροφή… – όλη την προπαγάνδα του 2015. Παρ΄ ότι η ΕΛΑΣ δεν … αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Όμως σύμφωνα με την Metron Analysis το 10% όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν την ΕΛΑΣ ήταν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2023! Κι αν για την περίπτωση του κόμματος της κυρίας Καρυστιανού αυτό είναι φυσικό, διότι ανήκει στη δεξιά παράταξη, είναι αντιθέτως πολύ ενδιαφέρον στην περίπτωση του κόμματος του κ. Τσίπρα….

Δεν πρόκειται άμεσα!

Επειδή επαναλαμβάνεται με μεγάλη συχνότητα και στη διάρκεια των τελευταίων ημερών έχει «φουντώσει» – πως δηλαδή ο κ. Σαμαράς πρόκειται οσονούπω να ανακοινώσει το νέο κόμμα στη «δεξιά πολυκατοικία». Για να ξέρετε, ο πρώην πρωθυπουργός δεν πρόκειται να κάνει καμία ανακοίνωση πριν από την ΔΕΘ – εκτός κι αν πχ στα μέσα του Αυγούστου ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προκηρύξει αιφνιδίως εκλογές. Αν δεν συμβεί αυτό το ενδεχόμενο τότε δεν πρόκειται να γίνει καμία ανακοίνωση.

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης

Χθες όμως είχαμε κι ένα μικρό επεισόδιο σχετικά με τον κ. Σαμαρά. Ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Χάρης Θεοχάρης χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως «ακροδεξιό». Τον «άδειασε» ο κ. Μαρινάκης, καθώς και η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Ρώτησα αρμοδίως και σχετικώς για τον χαρακτηρισμό του κ. Θεοχάρη και έλαβα την απάντηση «όταν ο Σαμαράς τον τοποθέτησε επικεφαλής ΑΔΑΕ δεν ήταν ακροδεξιός;» και διάφορα άλλα τα οποία δεν ήταν καθόλου ευγενικά…