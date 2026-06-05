Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου οι υποκλοπές – Μπαίνουν στην εξίσωση για πρόωρες εκλογές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Όσο και αν το μέγαρο Μαξίμου προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξεφύγει από την υπόθεση των υποκλοπών (ακόμα και μέσω των γνωστών μεθοδεύσεων στη Βουλή με τις οποίες μπλόκαρε την εξεταστική επιτροπή), οι κυβερνητικοί φόβοι για την αναζωπύρωση των σκανδάλων που κλυδωνίζουν την κορυφή του «επιτελικού κράτους» έχουν επιβεβαιωθεί και το Μαξίμου προσπαθεί να διαχειριστεί τις εξελίξεις με εμφανή αμηχανία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ρωτήθηκε για τη νέα εμφάνιση του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, αλλά απέφυγε να απαντήσει στην ουσία των δηλώσεών του τελευταίου, παραπέμποντας -κατά τη συνήθη κυβερνητική επωδό- στην έρευνα της Δικαιοσύνης και λέγοντας ότι «ο κύριος Ντίλιαν καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Άσκησε έφεση και με βάση το τεκμήριο της αθωότητας, είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, πλέον, σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί, στο εφετείο, εκεί μπορούν να ειπωθούν όλα, από οποιονδήποτε». Για να υποστηρίξει ότι «δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να τοποθετείται επί υποθέσεων που είναι ανοιχτές στη Δικαιοσύνη επί τέτοιων δηλώσεων».

Δηλώσεις κατά τις οποίες βέβαια ο ιδρυτής της Intellexa «κάρφωσε» ακόμα πιο ευθέως το Μαξίμου για τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι αν η κυβέρνηση δεν είχε μπλοκάρει την εξεταστική για τις υποκλοπές θα είχε πάει να καταθέσει και στέλνοντας και το μήνυμα στο Μαξίμου ότι «σκοπεύουμε να καλέσουμε όλους τους σχετικούς μάρτυρες κατά την εκδίκαση της έφεσης» (Εφημερίδα των Συντακτών).

Δεν κλείνει

Και μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει στο «γαλάζιο» στρατόπεδο η πλευρά όσων υποστηρίζουν ότι οι υποκλοπές είναι θέμα δευτερευούσης σημασίας που δεν «πουλάει» στον κόσμο, όμως έντονα ακούγονται πλέον στους «γαλάζιους» διαδρόμους και οι φωνές εκείνων των στελεχών της ΝΔ που σημειώνουν ότι η υπόθεση των παρακολουθήσεων είναι ένα ανοιχτό θέμα που δεν κλείνει και για το οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα.

Μάλιστα τονίζουν ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει ενοχλήσει έντονα και ένα κομμάτι της ίδιας της παράταξης της ΝΔ και κυρίως της παραδοσιακής της βάσης, όπως φανερώνουν -λένε τα ίδια στελέχη- και οι δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά.

Το ρήγμα

Υπενθυμίζεται ότι το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών ήταν εκείνο που αποτέλεσε το έναυσμα για να γίνει για πρώτη φορά δημοσίως ορατό το ρήγμα μεταξύ του κ. Καραμανλή και του κ. Μητσοτάκη, όταν με τους κεραυνούς του την τελευταία μέρα του Αυγούστου του 2022 από τα Ανώγεια της Κρήτης, ο πρώην πρωθυπουργός απέρριψε συνολικά το πρωθυπουργικό αφήγημα σε σχέση με την υπόθεση αυτή.

Και μέχρι και σήμερα ο κ. Καραμανλής, σταθερά, κρατάει ψηλά το θέμα της κρίσης των θεσμών στη χώρα μας και τα ζητήματα του Κράτους Δικαίου, μιλώντας στην τελευταία του δημόσια παρέμβαση για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις» που «πλήττουν τη Δημοκρατία» και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες, με τις καταγγελίες αυτές του πρώην πρωθυπουργού να έρχονται λίγο μετά το μπλοκάρισμα που με τις μεθοδεύσεις της είχε μόλις επιβάλει η κυβέρνηση στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

Κρίσιμα ερωτήματα

Αλλά και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς επίσης έχει σηκώσει ψηλά το θέμα των υποκλοπών (των οποίων υπήρξε στόχος και ο ίδιος προσωπικά), της λειτουργίας των θεσμών και της διαφθοράς, καταγγέλλοντας στην τελευταία ομιλία του στη Βουλή το κυβερνητικό μπλοκάρισμα της εξεταστικής, όπου είχε τονίσει ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης» και είχε διερωτηθεί: «Πόσο πια θα εξευτελίσετε τους θεσμούς αλλά ακόμα και αυτήν την έρημη Νέα Δημοκρατία; Τι φοβάστε κ. Μητσοτάκη;».

Μάλιστα είχε θέσει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων (που το Μαξίμου εξακολουθεί να αφήνει αναπάντητα, επιμένοντας να παραπέμπει στη Δικαιοσύνη), ρωτώντας μεταξύ άλλων αν «υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια;» και αν «υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε “γη και ουρανό” να μάθει το τι συνέβη» και «που δεν θα έβαζε τις κρατικές της υπηρεσίες να τα κάνουν όλα “φύλλο και φτερό”». Για να σημειώσει: «Κι όμως, υπάρχει: η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη!».

Απροθυμία υπεράσπισης

Έμπειροι «γαλάζιοι» βουλευτές θεωρούν ότι οι υποκλοπές παραμένουν για την κυβέρνηση μία ανοιχτή πληγή, την ώρα μάλιστα που σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, στελέχη της ΝΔ δεν κρύβουν την συνειδητή απροθυμία τους να υπερασπιστούν στα τηλεοπτικά παράθυρα την κυβέρνηση στο θέμα αυτό.

Αναθέρμανση σεναρίων για πρόωρες κάλπες

Αλλά η αναζωπύρωση του σκανδάλου των υποκλοπών, μέσω γεγονότων όπως το νέο «κάρφωμα» του Μαξίμου από τον Ταλ Ντίλιαν, θεωρείται από φωνές στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι μπορεί να παίξει ρόλο και στην επίσπευση των εκλογών.

Ούτως ή άλλως στα βασικά επιχειρήματα όσων εισηγούνται πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, είναι το να αποφύγει η κυβέρνηση έναν χειμώνα που μπορεί να γίνει πολύ βαρύς για το Μαξίμου όχι μόνο λόγω των ζητημάτων της οικονομίας και της ακρίβειας, αλλά και λόγω της αναθέρμανσης των σκανδάλων που εξακολουθούν να πλήττουν σοβαρά την κυβέρνηση με πρώτο αυτό των υποκλοπών.

Εξίσωση

Σε αυτή την εξίσωση των εκλογών, έχουν μπει και οι τεκτονικές αλλαγές που προκαλεί στο πολιτικό σκηνικό η δημιουργία των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού και η αναμονή για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Για την ΕΛΑΣ, στην κυβέρνηση θεωρούν μεν ότι σε πρώτο στάδιο το «φόβητρο» του Αλ. Τσίπρα θα λειτουργήσει συσπειρωτικά για το ακροατήριο της ΝΔ, όμως σε δεύτερο στάδιο φοβούνται το ενδεχόμενο το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού να «παραφουσκώσει», απειλώντας έτσι τη ΝΔ.

Με το επιχείρημα, λοιπόν, η κυβέρνηση να προλάβει αυτό το ενδεχόμενο, έχουν τελευταία αναθερμανθεί ήδη τα σενάρια για πρόωρες κάλπες, με την αναθέρμανση αυτή να ενισχύουν και οι εξελίξεις στο πεδίο των σκανδάλων, όπως αυτή της νέας εμφάνισης του ιδρυτή της Intellexa.

Το σενάριο του Ιανουαρίου

Έμπειρες πηγές στο εσωτερικό της ΝΔ τοποθετούν αυτή τη στιγμή το ζύγισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 60 – 40 υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας, αφήνοντας εντελώς ανοιχτό το να υπάρξουν εξελίξεις που θα γείρουν την πλάστιγγα προς τις πρόωρες εκλογές.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι εσχάτως κυκλοφορεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο και ένα σενάριο για εκλογές όχι τον Οκτώβριο, αλλά τον Ιανουάριο, με το επιχείρημα να προλάβουν πρώτα να εφαρμοστούν τα μέτρα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών της ΔΕΘ, ελπίζοντας σε μεγαλύτερα εκλογικά οφέλη από αυτές.