Σουηδία – Ελλάδα: Το εξαιρετικό πλασέ του Τσιμίκα για το 1-0 της Εθνικής (vid)

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Με τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο φιλικό παιχνίδι της Στοκχόλμης, η Ελλάδα «άνοιξε το σκορ» κόντρα στη Σουηδία.

Μετά από διώξιμο σε εκτέλεση κόρνερ, ο Τζόλης πήρε την μπάλα αριστερά από την περιοχή, έσπασε στον Τσιμίκα που από το ύψος του πέναλτι με τρομερό δεξί πλασέ έκανε το 1-0.

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του μπακ της Λίβερπουλ με το εθνόσημο, στην 50η εμφάνισή του σε όλες τις διοργανώσεις.

Δείτε το γκολ: