Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε το Game 1 Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού: «Αυτό δεν μου αρέσει…»

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Ο πάντα ενεργός στα social media, Μάικ Τζέιμς, δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει τα όσα έγιναν στον απόηχο του Game 1 της σειράς Ολυμπιακός–Παναθηναϊκός, των τελικών της Stoiximan GBL.

Υπήρξαν εκατέρωθεν ανακοινώσεις (από τον Παναθηναϊκό) και αναρτήσεις με επίμαχες φάσεις (από τον Ολυμπιακό), με τον Αμερικανο γκαρντ της Μονακό να αναδημοσιεύει tweet των Ερυθρόλευκων σχολιάζοντας τα όσα έγιναν.

Οι αναρτήσεις του Μάικ Τζέιμς

«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ. Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά. Ίσως το «απόδειξη» να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω» έγραψε αρχικά και συμπλήρωσε:

That’s the one thing i don’t like about Greek basketball. I feel like the teams, coaches, owners, players get into what people saying too much and try to prove they case too much. Maybe prove is the wrong verbiage but who cares, after the game it’s over move on. https://t.co/TT1Sfr2frj — Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026

«Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες. Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω».