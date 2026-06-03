Το Μουντιάλ των μεταναστών: Το 25% των παικτών έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα από αυτή που θα εκπροσωπήσει

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Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα δεν έχουν πια σύνορα. Και το προσεχές Μουντιάλ που ξεκινά σε λίγες μέρες και θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά θα είναι ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα αυτού του φαινομένου.

Τα ρόστερ των εθνικών ομάδων θα είναι γεμάτα από παίκτες που έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας που θα εκπροσωπήσουν και αυτό πλέον ισχύει για τις περισσότερες ομάδες, πέρα από κλασικές δηλαδή περιπτώσεις χωρών που παραδοσιακά στηρίζονταν σε μετανάστες, όπως η Γαλλία και η Ολλανδία.

Συγκεκριμένα, από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, οι 40 έχουν τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή στο ρόστερ τους που έχει γεννηθεί εκτός των συνόρων τους.

Los 289 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial pic.twitter.com/mkeTIrL0n9 — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 2, 2026

Επιπροσθέτως, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην έρευνά του ο δημοσιογράφος από το Εκουαδόρ, Χάιμε Μάσιας, από τους 1248 ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν στα ρόστερ των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο προσεχές Μουντιάλ, οι 289 έχουν γεννηθεί σε διαφορετική χώρα από αυτή που θα εκπροσωπήσουν στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Δηλαδή ένας στους τέσσερις, με το ποσοστό να φτάνει το 23,2%, παρουσιάζοντας μάλιστα πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 16,5% του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, τέσσερα χρόνια πριν.

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελεί η Εθνική Κουρασάο, αφού μόλις ο ένας από τους 26 έχει γεννηθεί όντως στο Νησί της Καραϊβικής, με τους υπόλοιπους να έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Αντίστοιχα, η Γαλλία αποτελεί τη χώρα γέννησης παικτών από πολλές διαφορετικών εθνικών ομάδων, όπως η Αλγερία, το Κονγκό, η Αϊτή, η Τυνησία, η Σενεγάλη και η Ακτή Ελεφαντοστού.

Αντίθετα, μόλις οκτώ Εθνικές ομάδες είναι αυτές που αποτελούνται μόνο από παίκτες που έχουν γεννηθεί εντός συνόρων. Πρόκειται για τις Κολομβία, Παναμά, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Σουηδία, Αυστρία και Τσεχία.