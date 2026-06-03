Οριστικά χωρίς τον Σλούκα στον πρώτο τελικό ο Παναθηναϊκός
Ο Κώστας Σλούκας δεν θα μπορέσει τελικά να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό, καθώς δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του
- Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στη Ναύπακτο – Μητέρα σώζει με αυτοθυσία το παιδί της από ΙΧ που παρασύρει τα πάντα
- Μια φανταστική πρόταση για μετακίνηση Κασσελάκη στο ΠΑΣΟΚ και μια επίσημη διάψευση
- Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Ομάδες ανθρώπων καταγράφονται να μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους
- «Ψηφιακή αποικιοκρατία» - Πώς το ίντερνετ επηρεάζει τη ζωή των αυτόχθονων πληθυσμών στη Βραζιλία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Χωρίς τον Κώστα Σλούκα θα παραταχθεί τελικά ο Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ για το Game 1 των τελικών της Stoiximan Greek Basketball League απέναντι στον Ολυμπιακό (21:00).
Ο έμπειρος γκαρντ ακολούθησε την αποστολή του Τριφυλλιού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά τελικά δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί, με τον Εργκίν Αταμάν να τον αφήνει εκτός 12άδας.
Ως εκ τούτου, οι Πράσινοι θα παραταχθούν με 11άδα στο ΣΕΦ και πιο συγκεκριμένα με τους: Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο και Μήτογλου.
Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα ο Εργκίν Αταμάν έκοψε από την 6άδα των ξένων τους Χουάντσο και Φαρίντ. Μια απόφαση που όπως φαίνεται πάρθηκε από τον Τούρκο προπονητή έχοντας στο μυαλό του ότι ο Σλούκας δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο αποψινό παιχνίδι. Γι’ αυτό και συμπεριέλαβε στους ξένους τον Σορτς.
Με 11άδα θα παραταχθεί και ο Ολυμπιακός, καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Έτσι, στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το αποψινό παιχνίδι βρίσκονται οι: Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Εξαιρετική ασίστ ο Φουρνιέ, εντυπωσιακό κάρφωμα του Ταϊρίκ Τζόουνς (vid)
- Συμφωνία του ΠΑΟΚ με Αλεξάντερ και Γκρέι
- Εθνική Ελλάδας: Η τελευταία προπόνηση πριν το φιλικό με τη Σουηδία (vids+pics)
- LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- Οριστικά χωρίς τον Σλούκα στον πρώτο τελικό ο Παναθηναϊκός
- Γιοβάνοβιτς ενόψει Σουηδίας: «Θα κάνουμε αλλαγές στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας»
- Εθνική Γερμανίας: Μπορεί ο Ντένιζ Ούνταβ να δώσει λύσεις στην επιθετική αφλογιστία της εθνικής;
- Άρης: Ανακοίνωσε και επίσημα τον Σπανούλη για τρία χρόνια – Το εντυπωσιακό βίντεο της ΚΑΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις