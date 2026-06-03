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Game changer, ο Ντίνος Μήτογλου στην τρίτη περίοδο για τον Παναθηναϊκό, με τον Έλληνα φόργουορντ να ευστοχεί σε τέσσερα τρίποντα στο τρίτο δεκάλεπτο, φέροντας τους πράσινους στο -4 (62-58).

Ο Έλληνας παίκτης του Παναθηναϊκού, ήρθε από τον πάγκο, έχοντας κάνει ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο και έγινε παράγοντας στο παιχνίδι με τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα, βοηθώντας την ομάδα του να επιστρέψει από το -17 με το οποίο έχανε (55-39).

Ο Μήτογλου έτσι έφτασε τους 14 πόντους με 5-8 εντός παιδειάς, με 4/5 τρίποντα, 1/3 δίποντα και ένα ριμπάουντ, βάζοντας και πάλι την ομάδα του στο παιχνίδι.

Δείτε το βίντεο με τα κατορθώματα του Μήτογλου