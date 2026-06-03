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Ο Πύρρος Δήμας είναι ο νέος πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (pic)
Άλλα Αθλήματα 03 Ιουνίου 2026, 15:11

Ο Πύρρος Δήμας είναι ο νέος πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (pic)

Τεράστια τιμή για τον θρυλικό Πύρρο Δήμα και την άρση βαρών της χώρας μας, καθώς ο 54χρονος μύθος του ελληνικού αθλητισμού ανακοινώθηκε ως ο νέος Πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

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Ακόμη μία σημαντική αναγνώριση και τιμή για τον αξεπέραστο Πύρρο Δήμα. Ο τετράκις Ολυμπιονίκης ανακοινώθηκε την Τετάρτη (3/6) ως ο νέος επίσημος Πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (IWF).

Η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί μια «αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων του στο άθλημα της άρσης βαρών, της διεθνούς του ακτινοβολίας και της μακροχρόνιας συνεισφοράς του στην προώθηση και ανάπτυξη του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η IWF στην επίσημη ανακοίνωσή της.

Ο Πύρρος Δήμας, ο οποίος είναι μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της IWF και προεδρεύει της Επιτροπής Καινοτομίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας, αποτελεί πηγή έμπνευσης για γενιές αθλητών στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, κάτι που πλέον θα μπορεί να κάνει και επισήμως με τον νέο ρόλο του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη International Weightlifting Federation (@iwfnet)

Δήμας: «Να συμβάλω στην προώθηση του αθλήματος που αγαπώ»

Με αφορμή τον νέο του ρόλο, ο τρεις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, δήλωσε τα εξής: «Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα αυτή η αναγνώριση και αισθάνομαι πραγματικά ταπεινός που θα είμαι το “ πρόσωπο” της άρσης βαρών για τους φίλους του αθλήματος και στις πέντε ηπείρους. Αναλαμβάνω αυτόν τον νέο ρόλο με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, καθώς θέλω να συμβάλω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην προώθηση του αθλήματος που αγαπώ.

Παράλληλα, θα αφιερώσω όλες μου τις δυνάμεις για να ενισχύσω ακόμη περισσότερο τη θέση και την αξία της άρσης βαρών μέσα στο Ολυμπιακό Κίνημα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η άρση βαρών ήταν ένα από τα εννέα ιδρυτικά αθλήματα των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 στην Αθήνα. Διαθέτουμε μια μακρά και επιτυχημένη παράδοση.

Από τη στιγμή που αποσύρθηκα από την ενεργό δράση, προσπάθησα μέσα από κάθε μου ιδιότητα να προσφέρω στο άθλημα όσα περισσότερα μπορούσα. Ο τίτλος του Πρεσβευτή αποτελεί την επισφράγιση αυτής της προσπάθειας. Γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνει κάθε παιδί που ξεκινά μια αθλητική δραστηριότητα πρωταθλητής, όμως σίγουρα θα γίνει μέρος ενός πιο ευτυχισμένου και υγιούς κόσμου – και αυτό παραμένει το πιο σημαντικό».

Ο Πύρρος Δήμας είναι τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, 1996 και 2000 και ολοκλήρωσε τη λαμπρή αθλητική του καριέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Θεωρείται ο πιο επιτυχημένος αρσιβαρίστας στα χρονικά της IWF και παράλληλα ο πιο πολυνίκης Έλληνας αθλητής ανεξαρτήτως αθλήματος. Αναδείχθηκε επίσης τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 1993, το 1995 και το 1998, ενώ το 2009 εισήχθη στο Hall of Fame της παγκόσμιας άρσης βαρών.

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