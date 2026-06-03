«Τόσο βαρετό»

O Ρούπερτ Έβερετ «σχεδόν κατέστρεψε το σώμα του» για το Χόλιγουντ

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian, ο Ρούπερτ Έβερετ μίλησε για το πώς η εμμονική αναζήτησή του για «μυς» στη δεκαετία του '90, άφησε το σώμα του πληγωμένο και, σακατεμένο.