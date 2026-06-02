Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός στο Game 1 με τον Παναθηναϊκό
Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Game 1 των τελικών (3/6,21:00) και μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Τετάρτης.
Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε ότι ο γκαρντ των Πειραιωτών ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, προέρχεται από μεγάλη κούραση και από τη στιγμή που δεν έχει προπονηθεί, θα παραμείνει εκτός αγώνα.
Τι είπε ο Μπαρτζώκας για τον Ντόρσει:
«Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μία τενοντίτιδα. Προέρχεται από τη μεγάλη κούραση, που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει χτυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μία τενοντίτιδα. Αύριο επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, είναι εκτός».
