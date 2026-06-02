sports
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός στο Game 1 με τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 02 Ιουνίου 2026, 12:58

Χωρίς Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός στο Game 1 με τον Παναθηναϊκό

Χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Game 1 των τελικών (3/6,21:00) και μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Τετάρτης.

Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε ότι ο γκαρντ των Πειραιωτών ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, προέρχεται από μεγάλη κούραση και από τη στιγμή που δεν έχει προπονηθεί, θα παραμείνει εκτός αγώνα.

Τι είπε ο Μπαρτζώκας για τον Ντόρσει:

«Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μία τενοντίτιδα. Προέρχεται από τη μεγάλη κούραση, που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει χτυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μία τενοντίτιδα. Αύριο επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, είναι εκτός».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Economy
Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Social loafing: Όταν η ομάδα δουλεύει… αλλά όχι όλοι

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

inWellness
inTown
Stream sports
Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»

Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 02.06.26

ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο

Η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00.

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά μετοχικό ποσοστό στην Γκενκ μέσω της NXTPLAY, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον σύλλογο όπου ξεκίνησαν όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
InShorts 02.06.26

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι

Λίγες αλλαγές τον πίνακα των διαιτητών της Super League. Μόνο ο Σιδηρόπουλος έμεινε εκτός, ο Παπαδόπουλος θα είναι μόνο VAR και ανέβηκαν οι Τσέτσιλας Ντάουλα, Φίτσας, Κατόπης

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
Οικονομία 02.06.26

«Τα παράδοξα της προσιτότητας της στέγασης στην Ελλάδα» - Αύξηση κατά 85% στις τιμές των κατοικιών την τελευταία δεκαετία

Έκθεση του ΔΝΤ που βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει ότι το πρόβλημα με τη στέγαση στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει με την έλλειψη κατοικιών

Σύνταξη
Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίχαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»
Χριστουγέννα του 2013 02.06.26

Ο πιλότος του ελικοπτέρου του Μίχαελ Σουμάχερ σπάει τη σιωπή 13 ετών: «Αυτό που είδα με συγκλόνισε»

Ο Γιανίκ Νταϊνέζε, ο πιλότος που συμμετείχε στη διάσωση του Σουμάχερ στο βουνό, αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα και τις συνέπειές του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών
Επικαιρότητα 02.06.26

ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

«Όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
Πολιτική 02.06.26

ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών

«Δέκα μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε στον ΗΣΑΠ

Σύνταξη
Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του ως προς την «γαλάζια» πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει πάλι για τις «προσφιλείς» του «παθογένειες δεκαετιών», αλλά και για «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», τονίζοντας την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του «μπάζωσαν» κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς, Ελένη Πορτάλιου
Ελλάδα 02.06.26

Πέθανε η αγωνίστρια της Αριστεράς, Ελένη Πορτάλιου

Από την περίοδο της δικτατορίας, κατά την οποία είχε υποστεί διώξεις, η Ελένη Πορτάλιου παρέμεινε συνεπής στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες ενώ ταυτόχρονα είχε επιδείξει σημαντικό επιστημονικό έργο

Σύνταξη
Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα
Επιστήμες 02.06.26

Πυρ ομαδόν για την άρνηση των ΗΠΑ να επαναπατρίσουν Αμερικανούς με Έμπολα – Διαδηλώσεις με νεκρούς στην Κένυα

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν «κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες», ενώ στην Κένυα, όπου οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον Έμπολα, ξέσπασαν διαδηλώσεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής
Αυτοδιοίκηση 02.06.26

Απόφαση ένταξης έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό σχολικών μονάδων της Αττικής

«Η Αττική οφείλει να πρωταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή εποχή - και τα ψηφιακά άλματα της εκπαίδευσής μας είναι ψηφιακά άλματα ολόκληρης της κοινωνίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής.

Σύνταξη
Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Επικαιρότητα 02.06.26

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
Cookies