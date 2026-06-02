Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός: «Ερυθρόλευκη» στέψη στον Λαιμό ή… ξανά Game 5

Στον Λαιμό επιστρέφει το απόγευμα της Τρίτης (2/6, 17:00 / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) η σειρά των τελικών της Waterpolo League Γυναικών. Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο τέταρτο παιχνίδι, με τις «ερυθρόλευκες» να έχουν το προβάδισμα με 2-1 νίκες. Οι «ερυθρόλευκες» έχουν φυσικά σαν στόχο τη νίκη που θα τις επαναφέρει στον θρόνο του ελληνικού πόλο ενώ ο ΝΟΒ θέλει φυσικά να ισοφαρίσει σε 2-2 και να διατηρηθεί στο κόλπο του πρωταθλήματος.

Αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει τον τίτλο, θα είναι ο 16ος της ιστορίας του τμήματος και εννοείται πως η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα θα ήθελε αυτό να συμβεί χωρίς να φτάσει η σειρά στο 5ο παιχνίδι, αφού άλλωστε ακολουθεί και η ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση του Final Four του LEN Champions League, με τον προγραμματισμένο για τις 10/6 ημιτελικό με τη Ματαρό.

Η Αμπι Άντριους του Ολυμπιακού, δήλωσε αναφορικά με το ματς: «Έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να κατακτήσουμε τον τίτλο αύριο! Δουλέψαμε πάρα πολύ, για να διορθώσουμε τα λάθη μας. Τώρα, το μόνο που μένει είναι, να είμαστε ενωμένες, να τηρήσουμε το πλάνο μας και να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Από την άλλη πλευρά, οι πρωταθλήτριες του ΝΟΒ θέλουν να μείνουν ζωντανές στο τέταρτο παιχνίδι και μετά να διεκδικήσουν τον τίτλο στο 5ο ματς στο Παπαστράτειο, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στους περσινούς τελικούς. Αν η Βουλιαγμένη με τη σειρά της πάρει το πρωτάθλημα αυτό, θα είναι το 13ο στην ιστορία της και το πρώτο back to back μετά το 2012-2013.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αν όντως χρειαστεί 5ος τελικός, αυτός θα διεξαχθεί στο Παπαστράτειο, την Πέμπτη 4/6 στις 19:30.