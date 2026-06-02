Παναθηναϊκός: Σε ξενοδοχείο θα διαμείνουν «πράσινοι» κατά τη διάρκεια των τελικών

Σε μία τακτική που δεν εφαρμόζει συχνά ο Παναθηναϊκός, καθώς παίκτες και προπονητικό επιτελείο θα μένουν σε ξενοδοχείο για το διάστημα στο οποίο θα διεξαχθούν οι τελικοί της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό.

Μετά τη σημερινή (2/6) προπόνηση η ομάδα θα μεταφερθεί στο ξενοδοχείο, στο οποίο θα μείνουν για να συγκεντρωθούν για τη πολύ σημαντική αναμέτρηση με τους Πειραιώτες τη Τετάρτη (3/6 21:00) στο ΣΕΦ.

Το σύνολο του Αταμάν θα ακολουθήσει για πρώτη φορά μία τέτοια τακτική, καθώς στο παρελθόν σε όλους τους αγώνες κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλο, μαζεύωνταν στο ξενοδοχείο μία μέρα πριν τον αγώνα.

Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά γιατί υπάρχει η απαίτηση να υπάρχει η κατάλληλη σοβαρότητα και συγκέντρωση σε όλη τη σειρά, ώστε να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Άταμαν: «Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Στο μεταξύ ο Εργκίν Αταμάν μίλησε πριν τον πρώτο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ, τονίζοντας την πίστη του για νίκη και break στο Φάληρο, ενώ στάθηκε και στον παράγοντα διαιτησία και το πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός σχολίασε την κατάσταση των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου, ενώ τόνισε ότι πλήρης ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό κατέκτησε το Κύπελλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν:

«Φυσικά, σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, μέχρι στιγμής έχουν κάνει μια εξαιρετική σεζόν σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή και παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς. Όταν παίξαμε κόντρα στον Ολυμπιακό με φουλ ρόστερ, στον τελικό του Κυπέλλου, πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα είναι ένας διαφορετικός τελικός, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά φάνηκε και στην Ευρωλίγκα ότι όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, το πλεονέκτημα της έδρας δεν σημαίνει τίποτα.