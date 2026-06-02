02.06.2026 | 12:51
O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα
Ποδόσφαιρο 02 Ιουνίου 2026

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά μετοχικό ποσοστό στην Γκενκ μέσω της NXTPLAY, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον σύλλογο όπου ξεκίνησαν όλα

Γιώργος Μαζιάς
Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις των τελευταίων ημερών στο βελγικό ποδόσφαιρο αφορά τον Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος αποφάσισε να επιστρέψει στις ρίζες του όχι ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως επενδυτής. Ο διεθνής Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε επίσημα μειοψηφικός μέτοχος της Γκενκ, της ομάδας που τον ανέδειξε και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα της καριέρας του προς την ευρωπαϊκή κορυφή.

Η συμφωνία εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση του συλλόγου και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη σχέση του 34χρονου άσου με τον βελγικό σύλλογο. Η επένδυση πραγματοποιείται μέσω της NXTPLAY, της πλατφόρμας επενδύσεων στους τομείς του αθλητισμού, των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, την οποία συνίδρυσε ο ίδιος ο Κουρτουά με επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση συναισθηματικής σύνδεσης με το παρελθόν. Αντιθέτως, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πλάνο που ακολουθεί ο τερματοφύλακας της Ρεάλ τα τελευταία χρόνια. Ήδη έχει αποκτήσει παρουσία στο γαλλικό ποδόσφαιρο μέσω συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Λε Μαν, ενώ πλέον επεκτείνει το αποτύπωμά του και στο βελγικό πρωτάθλημα.

Η Γκενκ θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα αναπτυξιακά μοντέλα στην Ευρώπη. Ο σύλλογος έχει αναδείξει κορυφαίους ποδοσφαιριστές όπως οι Κέβιν Ντε Μπρόινε, Λεάντρο Τροσάρ, Καλιντού Κουλιμπαλί και φυσικά ο ίδιος ο Κουρτουά. Η φιλοσοφία της ομάδας βασίζεται στην ανάπτυξη νεαρών ταλέντων (όπως ο Καρέτσας), στη σύγχρονη ποδοσφαιρική εκπαίδευση και στη δημιουργία σημαντικών υπεραξιών μέσω μεταγραφών, στοιχεία που καθιστούν τον οργανισμό ιδιαίτερα ελκυστικό για επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Για τον Κουρτουά, η συμμετοχή στο ιδιοκτησιακό σχήμα της Γκενκ έχει και έντονο προσωπικό χαρακτήρα. Εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, εξελίχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο πριν ακολουθήσουν οι μεταγραφές στην Τσέλσι, η καθιέρωση στην Ατλέτικο Μαδρίτης και η μετέπειτα μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου κατέκτησε κορυφαίους τίτλους σε Ισπανία και Ευρώπη.

Η είσοδός του στο μετοχικό κεφάλαιο της Γκενκ εκτιμάται ότι θα προσφέρει στον σύλλογο όχι μόνο οικονομική ενίσχυση αλλά και σημαντική τεχνογνωσία. Ο Βέλγος γκολκίπερ διαθέτει πλέον πολύτιμη εμπειρία από τη λειτουργία κορυφαίων ευρωπαϊκών οργανισμών και μπορεί να συμβάλει στη διεθνή ανάπτυξη του brand του συλλόγου, στην προσέλκυση νέων συνεργασιών και στη δημιουργία στρατηγικών δικτύων σε αγορές εκτός Βελγίου.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει μια τάση που παρατηρείται όλο και πιο συχνά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εν ενεργεία ή πρόσφατα αποσυρθέντες ποδοσφαιριστές επιλέγουν να επενδύσουν σε συλλόγους, μετατρέποντας τη γνώση και το κύρος που απέκτησαν μέσα στα γήπεδα σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Κουρτουά φαίνεται να ακολουθεί αυτό το μοντέλο μεθοδικά, χτίζοντας από νωρίς την παρουσία του στον χώρο της αθλητικής επιχειρηματικότητας.

Η Γκενκ από την πλευρά της αποκτά έναν μέτοχο με ισχυρό συμβολισμό και παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Η σύνδεση ενός από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της σύγχρονης εποχής με το ιδιοκτησιακό της σχήμα ενισχύει το κύρος του συλλόγου και επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ενός οργανισμού που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τις προσωπικότητες που ανέδειξε.

Το νέο αυτό κεφάλαιο στη σχέση Κουρτουά και Γκενκ αναμένεται να παρακολουθηθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια. Αν και ο Βέλγος συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, οι κινήσεις του εκτός γηπέδων δείχνουν ότι προετοιμάζει ήδη το επόμενο στάδιο της καριέρας του, επενδύοντας σε οργανισμούς που γνωρίζει καλά και στους οποίους πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει ουσιαστική αξία.

Η επιστροφή του στην Γκενκ, έστω και από διαφορετικό ρόλο, αποτελεί μια κίνηση με έντονο συμβολισμό αλλά και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον του βελγικού συλλόγου.

Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00.

Βάιος Μπαλάφας
«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Μπάσκετ 02.06.26

Παίκτης της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μετά από περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στην οδό Δημοσθένους, στην Καλλιθέα.

Σύνταξη
Πρόστιμο στον Ντάνιελ Βαγιέχο από το Roland Garros για σεξιστικό σχόλιο
Άλλα Αθλήματα 01.06.26

Η γαλλική ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ στον Ουρουγουανό τενίστα Αδόλφο Ντανιέλ Βαγιέχο γιΑ σεξιστικό σχόλιο που έκανε για γυναίκα διαιτητή μετά τον αποκλεισμό του.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Eurostat: Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο
Οικονομικές Ειδήσεις 02.06.26

Αυξήθηκε τον Μάιο ο πλήθωρισμός στην Ελλάδα, φθάνοντας στο 5%, έναντι 4,6% τον Απρίλιο, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στην ευρωζώνη κατά 0,2 μονάδες, σύμφωνα με την Eurostat

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Επικαιρότητα 02.06.26

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της
Πολιτική 02.06.26

Με επιστολές που έστειλαν στο πρόεδρο της Βουλής οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, αλλά και Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτιου ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίηση τους και μοιραία οδηγούν τη ΝΕΑΡ σε κοινοβουλευτική διάλυση. Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης ή ο κ. Βίτσας αν αρνηθεί την έδρα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά
Πολιτική 02.06.26

Στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης, ανέφερε πως η διάλυση της ΚΟ του κόμματος, «αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία»

ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00.

Βάιος Μπαλάφας
Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office
Παιδί-θαύμα 02.06.26

Η ταινία Backrooms του Κέιν Πάρσονς εξέπληξε τους παρατηρητές του κλάδου, συγκεντρώνοντας 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, ένα ρεκόρ για τη στούντιο A24.

Έφη Αλεβίζου
Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)
Literature 02.06.26

Το λόγο του Λυσία «Κατά Αγοράτου» εκφωνεί στην Ηλιαία ο κουνιάδος και εξάδελφος του εκτελεσθέντος ταξιάρχου Διονυσόδωρου, ο οποίος ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον Αγόρατο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Άκης Στρατόπουλος
Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας
Ελλάδα 02.06.26

Με τις προτάσεις της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η έβδομη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών - Ποιοι κατηγορούμενοι δίνουν το παρών

Πάνος Τσίκαλας
Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του
Διάδοση γενετικού υλικού; 02.06.26

Νέα έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε τράπεζα κρυοσυντήρησης και είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

