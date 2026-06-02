ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ άναψε το «πράσινο φως» για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του (Βάλερι, Αλόνσο αλλά και των Ελλήνων μελών της ΚΕΔ) για δυο ακόμη χρόνια στην ΚΕΔ. Η εισήγηση αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00. Επίσης, εισηγείται το Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ να διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο, ενώ θα γίνουν και αλλαγές στο Κύπελλο καθώς Στην League Phase θα συμμετάσχουν 16 αντί 20 ομάδες, ενώ θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δυο νέων παικτών στην ενδεκάδα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΠΟ:

«Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου αποφασίστηκε η θετική εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ανανέωση, για δύο ακόμη χρόνια, της θητείας των μελών της ΚΕΔ (Στεφάν Λανουά, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανός Ευθυμιάδης, Αντωνία Κόκοτου).

Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε 9 μέλη της ΕΕΠ ψήφισαν θετικά, 1 αρνητικό (σ.σ. Ολυμπιακός), 2 λευκά (απουσίαζε ο κος Μαρινάκης).

• Επίσης, αποφασίστηκε η διεξαγωγή του Super Cup ΑΕΚ-ΟΦΗ στις 12 Αυγούστου στο Παγκρήτιο Στάδιο.

•Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

Στην League Phase θα συμμετάσχουν 16 αντί 20 ομάδες – διατηρούνται οι 4 αγωνιστικές, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν μία ομάδα από το γκρουπ δυναμικότητάς τους.

Υποχρεωτική συμμετοχή δύο (αντίς ενός) νέων παικτών στην 11άδα (γεννημένοι από το 2004)».

-(σ.σ. Τα δυο λευκά ήταν από τους εκπροσώπους του ΠΣΑΠΠ).

• Παίκτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στην ημιτελική φάση, δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό.