Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, όπως διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου, προκειμένου στη συνέχεια να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου ορίζουν τα εισοδηματικά κριτήρια βάσει των οποίων θα δοθεί το επίδομα και πώς θα καταβληθεί.

Πιο συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι – Εισοδηματικά κριτήρια

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό έως:

σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνο,

έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου

Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30ή Ιουνίου 2026 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων εξαρτώμενων τέκνων για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2026.

Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

Δεύτερη δόση μέχρι τις 31 Αυγούστου

Ειδικά για όσους έχουν προβεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση του παρόντος ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση

Η ενίσχυση του παρόντος καταβάλλεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στο εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2024 και για κάθε επόμενη χρονιά στο εκκαθριστικό του προηγούμενου φορολογικό έτους.

β) Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, σε διαφορετική περίπτωση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

γ) Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων, διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.

5. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.