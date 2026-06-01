Νέα σενάρια για Βλαχοδήμο: «Θέλει Σεβίλλη, αλλά η Νιουκάστλ μιλάει με άλλη ομάδα»

Η φετινή σεζόν στη Σεβίλλη ήταν γεμάτη… σκαμπανεβάσματα, τα οποία συνοδεύονται από διοικητική αστάθεια, ωστόσο ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν από τις -θετικές- σταθερές της ομάδας.

Ο Έλληνας διεθνής κίπερ θέλει να παραμείνει στην ομάδα της Ανδαλουσίας, αλλά αυτό μόνο εύκολο δεν είναι μιας και η ομάδα στην οποία ανήκει, η Νιουκάστλ, είναι σε διαπραγματεύσεις με άλλο σύλλογο για να τον παραχωρήσει.

Ο Βλαχοδήμος θέλει Σεβίλλη, αλλά…

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ισπανία, ο Βλαχοδήμος αρέσει στην Μπεσίκτας οποία είναι σε διαπραγματεύσεις με τους Άγγλους, για την απόκτησή του με κανονική μεταγραφή.

👉 El Sevilla ya sabe que el Newcastle no cederá de nuevo a Vlachodimos y sus elevadas pretensiones hacen que sea prácticamente imposible retenerlo 🔎 El Besiktas ya se mueve para adelantarse a la competencia y hacerse con el cancerbero griego#SevillaFChttps://t.co/WNX5YMUPRU — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) May 24, 2026

Κάπως έτσι, η διοικητική αστάθεια της Σεβίλλης, σε συνδυασμό με την πρόθεση της Νιουκάστλ για πώληση του 32χρονου κίπερ κάνει δύσκολη την παραμονή του στην Ισπανία. Δεν αποκλείεται ο Βλαχοδήμος να βρεθεί στην Τουρκία, για την Μπεσίκτας, της οποίας ο νέος αθλητικός διευθυντής έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον παίκτη.