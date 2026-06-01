Νέα σενάρια για Βλαχοδήμο: «Θέλει Σεβίλλη, αλλά η Νιουκάστλ μιλάει με άλλη ομάδα»
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θέλει να παραμείνει στη Σεβίλλη, αλλά η Νιουκάστλ και η διοικητική αστάθεια των Ισπανών τον «στέλνουν»… Τουρκία.
Η φετινή σεζόν στη Σεβίλλη ήταν γεμάτη… σκαμπανεβάσματα, τα οποία συνοδεύονται από διοικητική αστάθεια, ωστόσο ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν από τις -θετικές- σταθερές της ομάδας.
Ο Έλληνας διεθνής κίπερ θέλει να παραμείνει στην ομάδα της Ανδαλουσίας, αλλά αυτό μόνο εύκολο δεν είναι μιας και η ομάδα στην οποία ανήκει, η Νιουκάστλ, είναι σε διαπραγματεύσεις με άλλο σύλλογο για να τον παραχωρήσει.
Ο Βλαχοδήμος θέλει Σεβίλλη, αλλά…
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ισπανία, ο Βλαχοδήμος αρέσει στην Μπεσίκτας οποία είναι σε διαπραγματεύσεις με τους Άγγλους, για την απόκτησή του με κανονική μεταγραφή.
👉 El Sevilla ya sabe que el Newcastle no cederá de nuevo a Vlachodimos y sus elevadas pretensiones hacen que sea prácticamente imposible retenerlo
🔎 El Besiktas ya se mueve para adelantarse a la competencia y hacerse con el cancerbero griego#SevillaFChttps://t.co/WNX5YMUPRU
— Estadio Deportivo (@Estadio_ED) May 24, 2026
Κάπως έτσι, η διοικητική αστάθεια της Σεβίλλης, σε συνδυασμό με την πρόθεση της Νιουκάστλ για πώληση του 32χρονου κίπερ κάνει δύσκολη την παραμονή του στην Ισπανία. Δεν αποκλείεται ο Βλαχοδήμος να βρεθεί στην Τουρκία, για την Μπεσίκτας, της οποίας ο νέος αθλητικός διευθυντής έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον παίκτη.
🔥 Vlachodimos avanza con el que podría ser su nuevo club: No sabe nada del Sevilla FC.
Información 👇👇👇 https://t.co/Oqwly9J3eZ
— La Sevilla Futbolera 🟢⚽🔴 (@LaSevillafut) June 1, 2026
