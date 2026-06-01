Ανησυχία για τον Ναδάλ: Η φωτογραφία του θρυλικού τενίστα που έγινε viral στα social media (pics)

Ερωτηματικά για την κατάσταση της υγείας του προκάλεσε η τελευταία φωτογραφία του Ράφα Ναδάλ που κάνει ήδη τον γύρο των social media και προκαλεί ποικίλα σχόλια από τους θαυμαστές του και τους απανταχού φαν του τένις.

Πρόκειται για ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο δύο θρύλων του τένις, του Ναδάλ παρέα με τον επί δύο δεκαετίες μεγάλο του αντίπαλο στα κορτς, Ρότζερ Φέντερερ. Παρότι μια τέτοια εικόνα δύσκολα δεν θα γινόταν ούτως ή άλλως viral, αυτή τη φορά ωστόσο έγινε λόγω της ανησυχητικής εικόνας του Ισπανού.

Ο 39χρονος «Βασιλιάς της Σκόνης» που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση πριν από 18 μήνες έχοντας κατακτήσει, μεταξύ πολλών άλλων, 22 Grand Slam με τα 14 από αυτά να είναι στο Roland Garros, φαίνεται εμφανώς αδυνατισμένος, έχοντας χάσει ένα μεγάλο ποσοστό της μυικής μάζας για την οποία ήταν ξακουστός όσο μεσουρανούσε στο παγκόσμιο τένις.

«Δείτε ποιον βρήκα στην Μαδρίτη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ναδάλ και πέρα από τα προφανή αποθεωτικά σχόλια που ακολούθησαν, υπήρξαν και πολλά από τον κόσμο που έδειχνε να ανησυχεί λόγω του παρουσιαστικού του.

Η viral εικόνα του Ράφα Ναδάλ

View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Τα σχόλια και η ανησυχία του κοινού για τον Ναδάλ

Ανάμεσα στα αποθεωτικά σχόλια όμως, υπήρχαν και αυτών των πιο παρατηρητικών, τα οποία εστίαζαν στο παρουσιαστικό του Ισπανού, ο οποίος φαίνεται να έχει χάσει αρκετά κιλά από το τότε που σταμάτησε να παίζει τένις σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Δύο ΘΡΥΛΟΙ όπως ο Ναδάλ και ο Φέντερερ εντοπίστηκαν τυχαία κάπου στη Μαδρίτη. Προσέξτε πόσο βάρος έχει χάσει ο Ράφα τους τελευταίους μήνες. Έχει γίνει πραγματικά σαν πολύ αδύνατος!!», είπε ένας χρήστης του Instagram, ενώ ένας άλλος τόνισε: «Ο Ναδάλ δυστυχώς φαίνεται λίγο καταβεβλημένος και γερασμένος εδώ, αν και είναι ακόμα στα 30 του. Απλά ελπίζω να μην έχει προκαλέσει κάποια μακροχρόνια ζημιά στην υγεία του μετά την καριέρα του στο τένις».

«Ο Ναδάλ φαίνεται πιο αδύνατος, φαίνεται σαν να έχει χάσει μυϊκή μάζα και είναι ακόμα πιο αδύνατος και από τον Φέντερερ», αναφέρει ένας άλλος, ενώ χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ότι «ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν πίστευα ότι θα έβλεπα τον Ναδάλ να χάνει όλους τους μύες του». «Φαίνεται άρρωστος», προσθέτει απλά ένας ακόμη από τους χρήστες.

Ακολουθούν ορισμένες ενδεικτκές φωτογραφίες του από το παρελθόν