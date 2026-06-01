Από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια – Τα χρυσά πρόσωπα των αγορών

Περάσαμε από την εποχή των δισεκατομμυρίων στην εποχή των τρισεκατομμυρίων. Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας – και ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια – της τεχνητής νοημοσύνης έχει φέρει ασύλληπτες περιουσίες σε ιδρυτές και μεγαλομετόχους, οι οποίοι βλέπουν κυριολεκτικά να «βρέχει χρήμα», τουλάχιστον όσο αντέχουν τα χρηματιστήρια και οι ιδιωτικές τοποθετήσεις.

Οι εισηγμένες στα αμερικανικά χρηματιστήρια έχουν κεφαλαιοποιήσεις που προσεγγίζουν τα 24 τρισ. δολάρια

Η νέα εποχή των τρισεκατομμυρίων βασίζεται σε τρεις άξονες:

Πρώτον, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Έλον Μασκ, με προσωπική περιουσία σήμερα που εκτιμάται από το Bloomberg σε 728 δισ. δολάρια, αναμένεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο με την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο. Ολα αυτά με την προϋπόθεση ότι δεν θα σκάσει κάποιο κανόνι στις αγορές, αφού αρκετοί είναι αυτοί που έχουν προειδοποιήσει το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει αποσύνδεση μεταξύ των χρηματιστηριακών τιμών και της πραγματικής οικονομίας – ειδικά μετά τον πόλεμο στο Ιράν που έχει εκτοξεύσει ξανά στα ύψη πληθωρισμό και ανισότητες.

Δεύτερον, οι εισηγμένες εταιρείες τεχνολογίας και ειδικά οι Μεγάλες Επτά (Magnificent Seven) στα αμερικανικά χρηματιστήρια έχουν φτάσει να έχουν κεφαλαιοποιήσεις που προσεγγίζουν πλέον τα 24 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για ποσό που ξεπερνά ακόμη και το ΑΕΠ της Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, το οποίο ανέρχεται σε 20 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ενδεικτικό ότι στις (χωριστές) ημερομηνίες της αρχικής δημόσιας εγγραφής τους (ΙΡΟ) και της εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο οι επτά αυτές εταιρείες – Google, Amazon, Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia και Meta – είχαν κεφαλαιοποίηση ή χρηματιστηριακή αξία που υπολογιζόταν από το CNBC «μόλις στα 132 δισ. δολάρια». Κι αυτό επειδή η Meta που μπήκε σχετικά αργά στο χρηματιστήριο είχε αρχική κεφαλαιοποίηση 104 δισ. δολαρίων.

Τρίτον, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης κάνει για πρώτη φορά μη εισηγμένες εταιρείες να αποτιμώνται σε τόσο υψηλά ποσά. Πρόκειται για ένα ακόμη χαρακτηριστικό της εποχής που διανύουμε, στην οποία τα δισεκατομμύρια περνούν σε δεύτερη μοίρα και όλοι κάνουν λόγο για αποτιμήσεις τρισεκατομμυρίων. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά. Η αξία της SpaceX αποτιμάται στα επίπεδα των 1,5 με 1,75 τρισ. δολαρίων, πριν καν ακόμη να εισαχθεί στην κεφαλαιαγορά. Αυτή η αποτίμηση προκύπτει από επενδύσεις που κάνουν ισχυροί παίκτες της αγοράς μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων.

Την ίδια στιγμή η αποτίμηση της OpenAI υπολογίζεται σε 1 τρισ. δολάρια, ενώ άλλο τόσο εκτιμάται ότι είναι η αποτίμηση της μεγάλης της ανταγωνίστριας, της Anthropic. Ολες αυτές οι εταιρείες έχουν πάρει σειρά για να μπουν στα χρηματιστήρια, κάτι που αναμένεται εκτός απροόπτου να γίνει φέτος μετά την εισαγωγή της SpaceX.

Τα χρυσά πρόσωπα

Οι αρχικές δημόσιες εγγραφές των SpaceX, OpenAI και Anthropic είναι έτοιμες να δοκιμάσουν τα όρια της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, με τους συνιδρυτές και επικεφαλής τους, Έλον Μασκ, Σαμ Αλτμαν και Ντάριο Αμοντέι, να μάχονται για το ποιος μπορεί να διαχειριστεί τα μεγαλύτερα αποθέματα κεφαλαίου της Wall Street, σχολίαζαν οι «Financial Times».

Η τριάδα προετοιμάζει εισαγωγές μετοχών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εταιρείες αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, να αναζωογονήσουν τις αγορές για τις αρχικές δημόσιες προσφορές των ΗΠΑ και να δοκιμάσουν την ικανότητα των δημόσιων επενδυτών να απορροφήσουν «παλιρροϊκό κύμα» εισαγωγών στο χρηματιστήριο εταιρειών τεχνολογίας και ειδικά τεχνητής νοημοσύνης, αναφέρεται.

Ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των τριών έχει οξυνθεί μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις των Μασκ και Αμοντέι από την OpenAI το 2018 και το 2020 αντίστοιχα. Η SpaceX τώρα θέλει μέσω της xAI να γίνει εκ των κορυφαίων παικτών στην τεχνητή νοημοσύνη. Η OpenAI αναπτύσσει το πολύ διαδεδομένο ChatGPT και η Anthropic αναπτύσσει το Claude φιλοδοξώντας να εκθρονίσει την OpenAI. Η SpaceX, όπως όλα δείχνουν, θέλει να κόψει πρώτη το νήμα της κούρσας για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, με τις OpenAI και Anthropic να συμμετέχουν κι αυτές στην κούρσα του 2026.

Στον χορό των τρισεκατομμυρίων βρίσκονται ακόμη παραδοσιακοί παίκτες του κλάδου: ο Λάρι Πέιτζ και ο Σεργκέι Μπριν, συνιδρυτές της Google, η οποία ελέγχεται σήμερα από τη μητρική της, την Alphabet. Ο Τζεφ Μπέζος ως ιδρυτής της Amazon. Ο Λάρι Ελισον ως ιδρυτής της Oracle. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp κ.ά.), ο Μάικλ Ντελ ως ιδρυτής και αφεντικό της εταιρείας υπολογιστών Dell και ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής και συνιδρυτής της Nvidia.

Η Nvidia κατέχει σήμερα τον τίτλο της εταιρείας με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο. Αυτή διαμορφώνεται στα 5,21 τρισ. δολάρια, φτάνοντας λογιστικά ακόμη και το ΑΕΠ της Γερμανίας. Η Nvidia είχε προχωρήσει σε αρχική δημόσια εγγραφή για εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 1999. Επιασε για πρώτη φορά σε χρηματιστηριακή αξία το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια τον Ιούνιο του 2023. Εχει συνάψει συμφωνίες με κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Oracle, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν στο ότι τα μικροτσίπ της θα συνεχίζουν να τροφοδοτούν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η αξία της Nvidia υπερβαίνει πλέον το ΑΕΠ κάθε χώρας εκτός από τις ΗΠΑ και την Κίνα, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, και είναι υψηλότερη από ολόκληρους κλάδους του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη των ΗΠΑ, του S&P 500.

Ο… πρωταγωνιστής

Το εξέχον πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τη στροφή αυτή της παγκόσμιας οικονομίας από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια είναι ο Έλον Μασκ. Η ΙΡΟ της SpaceX είναι το κερασάκι στην τούρτα που θα τον βοηθήσει, εάν όλα πάνε καλά, να ξεπεράσει σε προσωπική περιουσία το 1 τρισ. δολάρια. Σήμερα, με βάση τους υπολογισμούς του Bloomberg, η αξία των μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων που κατέχει διαμορφώνεται στα 728 δισ. δολάρια. Οι συμμετοχές του αφορούν μεταξύ άλλων την αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, την αεροδιαστημική εταιρεία SpaceX που ελέγχει μεταξύ άλλων το δίκτυο δορυφόρων και υπηρεσιών της Starlink, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter), την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, την εταιρεία εμφυτευμάτων εγκεφάλου Neuralink και την εταιρεία διανοίξεων σηράγγων The Boring Company.

Ο Μασκ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg, θα μπορούσε να λάβει ως αμοιβή περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύρια μετοχές εάν η εταιρεία πυραύλων, τεχνητής νοημοσύνης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης πετύχει συγκεκριμένα ορόσημα κεφαλαιοποίησης, οικονομικών αποτελεσμάτων και απόδοσης, όπως να γίνει πετυχημένη αποστολή στον Αρη. Η συνολική αξία του πακέτου ανέρχεται σε περίπου 760 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Μαζί με παρόμοια δομημένη συμφωνία αμοιβής στην Tesla, όπου ο Μασκ είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος, ο 54χρονος τώρα μπορεί να λάβει πακέτο 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω μετοχών εάν οι εταιρείες του επιτύχουν τους στόχους τους. Λαμβανόμενα ξεχωριστά, το καθένα θα ήταν το πιο ακριβό σχέδιο αποζημίωσης που έχει χορηγηθεί ποτέ εάν επιτευχθούν οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης.

Χρυσάφι η SpaceX

Η SpaceX θέλει να «εκτοξεύσει» στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών το ποσό που θα αντλήσει για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (ΙΡΟ) στην Ιστορία. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ποσό ακόμη, η εταιρεία του Έλον Μασκ θέλει να συγκεντρώσει περίπου 75 με 80 δισ. δολάρια στην αρχική της δημόσια εγγραφή. Εάν η χρηματιστηριακή της αξία με την εισαγωγή της φτάσει τα 1,50 με 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, αυτή θα ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ αποτίμησης νεοεισερχόμενης εταιρείας, που είχε καταγραφεί το 2019 από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, τη Saudi Arabian Oil Co (Aramco). Τότε η Saudi Aramco είχε σημειώσει ρεκόρ για τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά που είχε γίνει ποτέ, συγκεντρώνοντας περίπου 26 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα ποσά δεν έχουν προηγούμενο και – λογιστικά – ξεπερνούν το ΑΕΠ των περισσότερων χωρών στον κόσμο, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το ΑΕΠ των ΗΠΑ υπολογίζεται σε 32,2 τρισ. δολάρια, της Κίνας σε 20,85 τρισ. και της Γερμανίας, της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, σε 5,45 τρισ. δολάρια. Το ΑΕΠ της Ελλάδας διαμορφώνεται στο επίπεδο των 288 δισ. δολαρίων (248 δισ. ευρώ).

