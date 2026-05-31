Ο Λουίς Ενρίκε, ο Κιλιάν Εμπαπέ και μία δήλωση που άλλαξε τη φιλοσοφία της Παρί (vids)

Η Παρί Σεν Ζερμέν τα κατάφερε ξανά, καθώς κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, επικρατώντας στα πέναλτι της Άρσεναλ, με τον Λουίς Ενρίκε να γράφει ιστορία.

Ο Καταλανός τεχνικός σήκωσε τη δεύτερη σερί κούπα με τα μεγάλα αυτιά και τρίτη συνολικά και μπήκε σε μια πολύ ιδιαίτερη λίστα προπονητών, με τον Ενρίκε να δικαιώνεται μέσα σε δύο χρόνια για όσα είπε και άλλαξε στους Παριζιάνους. Ο Λουίς Ενρίκε δύο χρόνια μετά τις δηλώσεις για τον Κιλιάν Εμπαπέ και την αποχώρηση του σούπερ σταρ της ομάδας τότε για τη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ξανά viral, για το πώς άλλαξε τη φιλοσοφία της γαλλικής ομάδας, αλλά και για το πώς δικαιώθηκε για τα λεγόμενα του.

Οι δηλώσεις του σχετικά με το μέλλον της Παρί Σεν Ζερμέν χωρίς τον Κιλιάν Εμπαπέ προκάλεσαν έντονες συζητήσεις στον ποδοσφαιρικό κόσμο και επανέρχονται τώρα ξανά χάρη στο back to back της Παρί.

Από το βράδυ του Σαββάτου έχει γίνει ξανά χαμός με το βίντεο με την κατηγορηματική δήλωση του Ισπανού προπονητή ότι η Παρί θα είναι καλύτερη χωρίς τον Εμπαπέ, αφού ο Λουίς Ενρίκε το είπε και το έκανε και όχι μόνο πέτυχε, αλλά άλλαξε και τον χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, δείχνοντας ότι το σύνολο και η ομάδα είναι πιο σημαντική, από κάθε μεγάλο σταρ. Δύο χρόνια πριν άκουσε πολλά για όσα είχε πει, όμως ο ίδιος ο χρόνος έφερε την απόλυτη δικαίωση και την απόδειξη πως είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητές όλων των εποχών.

Τα λόγια του Λουίς Ενρίκε για τον Εμπαπέ

«Έχω κάνει το καθήκον μου; Ναι. Θα μπορούσα να τα έχω πάει καλύτερα; Ναι, φυσικά. Πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε την επόμενη χρονιά; Ναι, χωρίς καμία αμφιβολία. Διότι το γεγονός ότι είχα έναν παίκτη που κινείτο όπου ήθελε αυτός σήμαινε ότι υπάρχουν καταστάσεις στο παιχνίδι που εγώ δεν ελέγχω. Την επόμενη χρονιά θα τις ελέγχω όλες. Όλες… Χωρίς εξαίρεση» λέει χωρίς κανένα δισταγμό μπροστά στην κάμερα ο Ισπανός προπονητής.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λουίς Ενρίκε ποτέ δεν αμφισβήτησε την τεράστια ποιότητα και αξία του Εμπαπέ σαν ποδοσφαιριστή, ούτε το πόσα πολλά μπορούσε να προσφέρει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Este video va a perseguir toda la vida a Kylian Mbappé pic.twitter.com/YlmR56iAtc — (fan) Yihi (@YihiRM) May 30, 2026

Όμως είχε αναφερθεί στη συνολική λειτουργία της ομάδας με τον Εμπαπέ και αντίστοιχα χωρίς αυτόν, ξεκαθαρίζοντας πως κάποια πράγματα θα άλλαζαν χωρίς εκείνον και η Παρί θα πλησίαζε πιο πολύ στη δική του φιλοσοφία.

Σύμφωνα με αυτή μια ομάδα μπορεί να γίνει πιο ισορροπημένη όταν δεν εξαρτάται υπερβολικά από έναν ποδοσφαιριστή, όσο ταλαντούχος κι αν είναι αυτός. Και με την αποχώρηση του σταρ ενισχύθηκε η συλλογικότητα και η τακτική πειθαρχία καθώς οι ευθύνες μοιράστηκαν σε όλους και ο Λουίς Ενρίκε προσάρμοσε τα «θέλω» του και την αλλαγή φιλοσοφίας σε μια γενικά ιδιαίτερη ομάδα που λειτουργούσε πολύ διαφορετικά τα προηγούμενα χρόνια τόσο με τον Εμπαπέ, αλλά και με όλους τους mega stars που είχαν περάσει (Μέσι, Νεϊμάρ κλπ).