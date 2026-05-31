Οι αθλητικές μεταδόσεις (31/5): Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη και φιλικά ενόψει Μουντιάλ
Το καλοκαίρι πλησιάζει, ωστόσο σημαντικές αναμετρήσεις υπάρχουν ακόμη στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/5).
Ο Ολυμπιακός σήμερα φιλοξενεί την Βουλιαγμένη (19:30), μια αναμέτρηση που μπορείτε να δείτε μέσω live streaming από το MEGA NEWS αλλά και από to10.gr.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/5)
08:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Ιαπωνία, SS20
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ιταλία, Μουτζέλο
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ιταλίας (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ιταλίας (Αγώνας)
12:00 Eurosport 2 Roland Garros Τένις
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ιταλίας (Αγώνας)
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ιταλίας (Αγώνας)
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βενιζέλεια Στίβος
18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις
19:30 Mega news Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη Waterpolo League γυναικών
19:30 Novasports Prime Καστεγιόν – Έιμπαρ Ποδόσφαιρο
19:30 Novasports 1HD Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
21:00 KOE TV Απόλλων Σμύρνης – Βουλιαγμένη Waterpolo League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρέσια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Ραμπάτ, Μαρόκο
21:45 Novasports Start Γερμανία – Φινλανδία Φιλικός Αγώνας
