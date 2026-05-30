Σημαντική είδηση:
30.05.2026 | 00:07
Ελεύθεροι οι 12 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Τζόκοβιτς για τον αποκλεισμό στο Roland Garros: «Άξιζε τη νίκη ο Φονσέκα – Έμεινα από δυνάμεις»
Άλλα Αθλήματα 30 Μαΐου 2026, 08:44

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για τον αποκλεισμό του από τον Φονσέκα, τόνισε ότι έμεινε από δυνάμεις, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι του χρόνου.

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Εκτός Roland Garros έμεινε ο Νόβακ Τζόκοβιτς που αποκλείστηκε στον τρίτο γύρο από τον Ζοάο Φονσέκα, με τον Σέρβο να μιλά μετά το ματς στη συνέντευξη Τύπου.

Αρχικά τόνισε ότι ήταν ένας απίστευτος αγώνας, έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλό του, στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετώπισε, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν ξέρει αν θα επιστρέψει στο Παρίσι.

Οι δηλώσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς:

«Ήταν ένας απίστευτος αγώνας για να συμμετέχει κανείς. Προφανώς, είναι δύσκολο για μένα να χάνω ενώ προηγούμουν με 2-0 σετ, αλλά τεράστια συγχαρητήρια στον Ζοάο, γιατί άξιζε πραγματικά να κερδίσει το ματς. Νομίζω ότι, χωρίς καμία αμφιβολία, ήταν ο καλύτερος παίκτης στις σημαντικές στιγμές, ειδικά στο κρίσιμο τέταρτο και πέμπτο σετ. Υπήρξαν μερικές καταπληκτικές ανταλλαγές χτυπημάτων και πόντοι. Έβρισκε απίστευτα χτυπήματα πάνω στις γραμμές. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό από την πλευρά του. Προφανώς δεν είναι ό,τι καλύτερο να αντιμετωπίζεις έναν παίκτη που παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο, αλλά δεν πιστεύω ότι έκανα πολλά λάθη στο παιχνίδι μου. Απλώς εκείνος ήταν καλύτερος».

Όταν δημοσιογράφος ξεκίνησε να τον ρωτάει αν άρχισε να ονειρεύεται λόγω της απουσίας των Σίνερ-Αλκαράθ, τον διέκοψε: Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Θα σε σταματήσω εκεί. Όχι. Μόλις έχασα στον τρίτο γύρο. Ας μιλήσουμε απλώς για κάτι άλλο. Ευχαριστώ».

Για το τι είπε στον Φονσέκα στο φιλέ στο τέλος του αγώνα: «Τον έδωσα συγχαρητήρια και του είπα ότι άξιζε να κερδίσει και ότι έπαιξε ένα απίστευτο ματς. Ότι πρέπει να είναι περήφανος για τον εαυτό του και, φυσικά, του ευχήθηκα καλή τύχη για τη συνέχεια του τουρνουά. Το επίπεδο τένις που τον είδαμε να παίζει έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο ντόρο γύρω από το όνομά του, και νομίζω πως σήμερα όλοι καταλάβαμε γιατί υπάρχει τόσος ενθουσιασμός γύρω του. Το επίπεδό του ήταν πραγματικά εκπληκτικό».

Για το αν μπορεί να γίνει το next big thing του αθλήματος: «Σίγουρα έχει τις δυνατότητες να το πετύχει αυτό. Πρέπει, βέβαια, να έρθουν όλα σωστά μαζί. Από όσα έχω δει τα τελευταία δύο χρόνια που βρίσκεται στο tour, είναι πολύ επαγγελματίας, κάτι που είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία. Έχει ταλέντο, έχει δύναμη στα χτυπήματά του. Έχει ολόκληρο το βραζιλιάνικο έθνος να τον υποστηρίζει, οπότε υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός γύρω από εκείνον, και δικαιολογημένα. Ελπίζω να είναι το επόμενο μεγάλο αστέρι, να κατακτήσει Grand Slams. Πραγματικά θα ήθελα να το δω αυτό.

Για το αν θα τον ξαναδούμε το Παρίσι: «Δεν ξέρω»

Για τα θετικά: «Υπήρξαν μερικές στιγμές που ένιωθα ότι μετά βίας στεκόμουν στα πόδια μου προς το τέλος του αγώνα. Και όταν κοίταζα την εξέδρα και έβλεπα τον κόσμο να μου δίνει κουράγιο και να με υποστηρίζει, ήταν κάτι πραγματικά μαγικό. Έτσι, αν αφήσω στην άκρη όλη την απογοήτευση και τις αρνητικές σκέψεις για το ματς, υπάρχουν πολλά για τα οποία μπορώ να είμαι περήφανος, όσα πέρασα, όσα βίωσα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για μια τέτοια εμπειρία».

Για τα σωματικά του προβλήματα μετά το 0-2: «Θα ήταν ωραίο αν το ματς ήταν στα δύο νικηφόρα σετ (χαμογελώντας), αλλά δεν ήταν. Για να είμαι ειλικρινής, απλώς έμεινα από δυνάμεις. Δεν ένιωθα καθόλου καλά στο γήπεδο στα επόμενα σετ. Νομίζω πως το τέλος του τέταρτου σετ ήταν η ευκαιρία μου. Ένιωθα ότι εκεί ήταν η καλύτερή μου στιγμή. Στο 4-3, 15-40. Απλώς έπαιξε πραγματικά καλούς πόντους. Επιτέθηκε, σέρβιρε δυνατά. Όταν κοιτάζω πίσω τις σημαντικές στιγμές, θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι διαφορετικά; Πάντα μπορείς να πεις ναι, αλλά πρέπει απλώς να πεις μπράβο και να τον συγχαρείς. Του βγάζω το καπέλο. Έπαιξε απίστευτο τένις. Κάθε φορά που υπήρχε κρίσιμη στιγμή, το τολμούσε. Ίσως το μόνο δικό μου λάθος ήταν στο 3-1 του πέμπτου σετ, όταν σέρβιρα και έχασα το service game μου».

Fuel Pass: Θυσίασαν την επιδότηση για να πάνε σούπερ μάρκετ

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ακύρωσε» το sell in May, καταλύτης τα αποτελέσματα α' 3μηνου

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Από τον Τομ Χόλαντ και τον Idris Elba μέχρι τον DJ Snake και τη Ναταλί Πόρτμαν, ο μεγάλος τελικός του Champions League εξελίσσεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος αλλά και αστέρες της διεθνούς showbiz

30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

The Expla-in Project | My precious… 
Expla-in 30.05.26

Η κούπα με τα «αυτιά» πολύτιμη, η «μάχη» στην πανέμορφη Βουδαπέστη έως τα… αστέρια - Άρσεναλ vs Παρί Σεν Ζερμέν και… 

Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Οικονομικές Ειδήσεις 30.05.26

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Πανελλαδικές 2026: Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ
Καλή επιτυχία! 30.05.26

Πρεμιέρα για τα ΕΠΑΛ κάνουν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις - Μαζί με τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι μαθητές διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας

Ο τελικός των σταρ, της λάμψης και των celebrities του παγκόσμιου ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Από τον Τομ Χόλαντ και τον Idris Elba μέχρι τον DJ Snake και τη Ναταλί Πόρτμαν, ο μεγάλος τελικός του Champions League εξελίσσεται σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποδοσφαιρικό πάθος αλλά και αστέρες της διεθνούς showbiz

Νέα στρατηγική, ίδιες πρακτικές για την ICE – Πιο «αόρατη», εξίσου βάναυση η «μηχανή» απελάσεων του Τραμπ
Κέντρα-κολαστήρια 30.05.26

Η ICE επιδιώκει προεκλογικά να κρατήσει τη δράση της μακριά από τη δημόσια θέα, ενώ αυξάνονται οι θάνατοι, οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις για τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ

Οι κινήσεις Καραμανλή – Σαμαρά οξύνουν τη νευρικότητα του Μαξίμου – Από Φθινόπωρο το κόμμα Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 30.05.26

Με την αυτοδυναμία να φαντάζει μακρινό όνειρο και το πολιτικό σκηνικό να αλλάζει ραγδαία, η κυβέρνηση παρακολουθεί με όλο και μεγαλύτερη αμηχανία και εκνευρισμό τις παρεμβάσεις Καραμανλή - Σαμαρά. Την ίδια στιγμή ο Αντ. Σαμαράς εμφανίζεται να σχεδιάζει προσεκτικά τον χρόνο που θα «πατήσει το κουμπί» για το νέο κόμμα.

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Ο Στάλιν είχε μια συλλογή 40.000 σπάνιων κρασιών – Και βγαίνει στο σφυρί για καλό σκοπό
Μεθώντας από ιστορία 30.05.26

Ο πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ διατηρούσε μια συλλογή από σπάνια κρασιά από τη Γαλλία και τη Γεωργία. Κάποια χρονολογούνται από το 19ο αιώνα. Τώρα η πατρίδα του Στάλιν, Γεωργία, θα τα εκπλειστηριάσει.

Μετά το Ιράν η Κούβα; Η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει τις στρατιωτικές επιλογές και καμία δεν είναι εύκολη
Στρατιωτικός τζόγος 30.05.26

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η στρατιωτική δράση στην Κούβα δεν είναι πολύ πιθανή. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να κάνει επίδειξη ισχύος και οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

Ακίνητα: Τέλος η ταλαιπωρία για μεταβιβάσεις σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
Μεταβιβάσεις ακινήτων 30.05.26

Η υποβολή των δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY για μεταβιβάσεις ακινήτων καλύπτει ένα κενό που σήμερα κρατά «ομήρους» τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες στις εφορίες

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Ηγεσία Νετανιάχου 30 χρόνια μετά – Το παράδοξο να είναι απεχθής στη πλειοψηφία, αλλά να κυβερνάει
Ζοφερό επίτευγμα 30.05.26

Το τίμημα που πληρώνει η ισραηλινή κοινωνία εφαρμόζοντας το δόγμα του Νετανιάχου «μίσησε τον αντίπαλο, περισσότερο απ’ όσο αγαπάς τον ηγέτη σου»

Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
Φαύλος κύκλος 30.05.26

Μόνο δύο στα τρία τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους - Η καθυστέρηση πληρωμών φέρνει μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις

Διχασμένη η ΕΕ για την τοποθέτηση διαπραγματευτή με την Ρωσία – Η απάντηση Πούτιν
Διπλωματικό τέλμα 30.05.26

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας ανέφερε πως είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, όμως η ΕΕ δείχνει πως δεν εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

