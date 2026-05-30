Μάικ Τζέιμς: «Για εσάς είναι μεγάλη ομάδα η Ζαλγκίρις; Εγώ δεν τη θεωρώ μεγάλη»
O Μάικ Τζέιμς μίλησε για τη Euroleague και έδωσε μια ιδιαίτερη απάντηση για τη Ζαλγκίρις…
Ο Μάικ Τζέιμς άνοιξε νέο θέμα συζήτησης στα social media για τη Euroleague και τη Ζαλγκίρις, αλλά και το μέγεθος της σαν ομάδα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Ο Αμερικανός γκαρντ ρωτήθηκε από χρήστη του κοινωνικού δικτύου αν είχε αποκαλέσει τη Ζαλγκίρις «μικρή ομάδα», με τον ίδιο να απαντά πως δεν τη θεωρεί μικρή, αλλά ούτε και μεγάλη.
Η τοποθέτηση του Μάικ Τζέιμς:
«Για εσάς είναι μεγάλη ομάδα η Ζαλγκίρις; Την είχα αλλάξει σε μεσαία ομάδα. Δεν είδα να παρουσιάζεται κανένα επιχείρημα για να αλλάξω την άποψή μου», έγραψε. Η ατάκα του προκάλεσε νέο κύκλο σχολίων, καθώς η Ζαλγκίρις αποτελεί ένα από τα πιο παραδοσιακά club της Euroleague, με ισχυρή βάση φιλάθλων και σταθερή παρουσία στη διοργάνωση, αλλά ταυτόχρονα δεν ανήκει οικονομικά στο ίδιο επίπεδο με τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης.
Σε νέο σχόλιο, ο ίδιος χρήστης υποστήριξε πως η Ζαλγκίρις εκπροσωπεί την κουλτούρα του λιθουανικού μπάσκετ, έχει βγάλει πολλούς σπουδαίους παίκτες και διαθέτει μία από τις πιο πιστές βάσεις φιλάθλων στην Ευρώπη, άρα λόγω παράδοσης, κόσμου και ταυτότητας ανήκει στα μεγαλύτερα club της Ευρώπης.
Ο Τζέιμς συμφώνησε εν μέρει, αλλά επέμεινε στη θέση του, βάζοντας ως βασικό κριτήριο το κομμάτι των νικών και της διάρκειας. «Όλα αυτά είναι καλά και συμφωνώ, αλλά οι νίκες πρέπει να παίζουν ρόλο στο να είσαι μεγάλο club. Και το να διατηρείς κουλτούρα νικητή, χωρίς παρεξήγηση, δεν είναι μεγάλο στοιχείο στη Ζαλγκίρις. Όπως έχω ξαναπεί, δεν έχεις το budget για να κρατάς μακροπρόθεσμα τους καλύτερους ξένους σου και να κερδίζεις για χρόνια συνεχόμενα», έγραψε.
