sports
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
weather-icon 26o
Stream

in
sports

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανακοίνωση του Παναθηναϊκού κατά του Μπαρτζώκα
Μπάσκετ 29 Μαΐου 2026, 22:05

Ανακοίνωση του Παναθηναϊκού κατά του Μπαρτζώκα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καταφέρθηκε κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα μέσω ανακοίνωσης.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στον Γιώργο Μπαρτζώκα μέσω ανακοίνωσης σε όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα Ολυμπιακός – ΑΕΚ, για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, το βράδυ της Πέμπτης (28/5).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Πέρα από παράφωνος, όπως ο ίδιος παραδέχθηκες ότι είσαι, σταμάτα να γίνεσαι και παραχαράκτης της ιστορίας.

Ακόμα και μετά την κατάκτηση της EuroLeague, για την οποία πλέον μιλά ανοικτά όλος ο κόσμος, εσύ συνεχίζεις να ασχολείσαι με τον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, το μυαλό σου δεν μπορεί να ηρεμήσει και, σε ερώτηση σχετικά με τις τοποθετήσεις του αξιόλογου κ. Σέρτζιο Σκαριόλο, εσύ αναίτια και απρόκλητα αναφέρθηκες ξανά στον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ευρώπης.

Ξέρουμε πως ο Παναθηναϊκός σου έχει γίνει έμμονη ιδέα, αλλά σταμάτα πια να ασχολείσαι με το ασύγκριτο μέγεθος των εφτά φορές δίκαια πρωταθλητών Ευρώπης.

Εμείς απλώς θα σου φρεσκάρουμε τη μνήμη, απαντώντας στα ανυπόστατα μηνύματα της χθεσινής σου τοποθέτησης ότι: «Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους, να λέμε πόσες βολές σουτάρει κάποιος. Εμείς όταν χάνουμε, δίνουμε το χέρι και φεύγουμε».

Αλήθεια, ξεχνάς ότι το 2012 ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε εμφανιστεί σε αγώνα στο ΣΕΦ με μπλούζα που μετρούσε τις βολές μιας προηγούμενης αναμέτρησης;

Ξεχνάς ότι, εσύ που όταν χάνεις σφίγγεις δήθεν το χέρι και φεύγεις, το 2014 μετά τον τέταρτο τελικό φώναζες στους διαιτητές κυνηγώντας τους στον διάδρομο του ΣΕΦ: «Τρέξτε μ@@, τρέξτε»;

Ξεχνάς ότι το 2019 η ομάδα σας έφυγε από το γήπεδο στο ημίχρονο του ημιτελικού του Κυπέλλου;

Επίσης, επειδή λογικά έχεις ασθενή μνήμη να σου υπενθυμίσουμε επιγραμματικά και μερικές από τις δημόσιες αναφορές σου στους διαιτητές με τους οποίους… δεν ασχολείσαι:

Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 67-59 στις 23 Δεκεμβρίου 2013, έλεγες: «Εμείς κάναμε ντράιβ και δεν μας έδιναν φάουλ. Στο τέλος μόνο εκτελέσαμε τέσσερις βολές».

Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 63-52 στις 9 Ιουνίου 2013, έλεγες: «Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις που δεν χρειάζονται απαντήσεις. Για ποιό λόγο καθυστέρησαν 5 λεπτά στο ημίχρονο οι διαιτητές; Εμείς ξέρουμε τι έγινε. Γιατί άλλαξε ο τρόπος που σφύριζαν;».

Στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-67 την 1η Ιουνίου 2014, έλεγες: «Γίναμε μάρτυρες για μια ακόμη φορά του τι συμβαίνει, οι δύο από τους τρεις διαιτητές, Καρακατσούνης και Παναγιώτου, είχαν έρθει και στο μπρέικ του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ».

Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 83-76 στις 10 Ιουνίου 2024, έλεγες: «Ο Παναθηναϊκός είχε 10 βολές παραπάνω για ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ δεν θα είμαι ο κλασικός γραφικός, όπως κάνουν άλλοι, να γκρινιάζει για τη διαιτησία».

Στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-72 στις 20 Ιανουαρίου 2025, έλεγες: «Ο Παναθηναϊκός είχε δεν ξέρω πόσες περισσότερες βολές από εμάς. Τα κριτήρια ήταν κατά τη γνώμη μου διαφορετικά».

Μέσα σε όλα τα παραληρηματικά, τόλμησες να πιάσεις στο στόμα σου το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που κατέκτησε ποτέ ελληνική ομάδα και ήταν -φυσικά- ο Παναθηναϊκός το 1996 στο Παρίσι. Αναφέρθηκες στον συγκεκριμένο τελικό, όταν είχε γίνει σωρεία λαθών από διαιτητές, γραμματεία και χρονομέτρη εις βάρος του Παναθηναϊκού και για τον οποίο ο τότε Γενικός Γραμματέας της FIBA, Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι: «Αν έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη από κάποιον, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός για όλα όσα συνέβησαν που δεν ευνοούσαν τον ίδιο, αλλά την Μπαρτσελόνα».

Γιώργο Μπαρτζώκα, είσαι πολύ μικρός να μιλάς για τον Παναθηναϊκό και την ιστορία του.

Επιτέλους σώπασε και δεν χρειάζεται να δικαιολογείσαι άλλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει πια. Η ζωή σου ένα ψέμα…

Υ.Γ. 1) Καλές οι θεωρητικές επικλήσεις σε κομμουνισμό και ισότητα, καλύτεροι οι τρυφεροί εναγκαλισμοί και οι επιβραβεύσεις από την Εξουσία και το κρατικό χρήμα.

Υ.Γ. 2) Τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής σας, γιατί τα κλείσατε;».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Wall Street
Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Wall Street: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία του Μαΐου, ελπίδες για συμφωνία στη Μ. Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Green noise: Τι είναι και γιατί θα γίνει το αγαπημένο σας sleep hack

Κόσμος
ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η συνεδρίαση της ομάδας Τραμπ

inWellness
inTown
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream sports
Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)

Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ
On Field 29.05.26

Το διεθνές άδειασμα του Λανουά και της ΕΠΟ

Οι ορισμοί των Σιδηρόπουλου, Παπαδόπουλου σε φιλικούς αγώνες Εθνικών ομάδων δείχνουν ότι δεν υπολογίζουν τις ΕΠΟ και ΚΕΔ στο εξωτερικό. Ο Παπαδόπουλος κρεμάει τη σφυρίχτρα του

Βάιος Μπαλάφας
Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό
Επιστημονικό πείραμα 29.05.26

Μήπως οι ΑΙ Αgents αποκτούν ταξική συνείδηση; Πώς η υπερεργασία τους στρέφει στον μαρξισμό

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, διαπίστωσαν ότι οι ΑΙ Αgents που υποβάλλονται σε συνθήκες υπερ-εργασίας, υιοθετούν μαρξιστική ρητορική.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Σειφ Σπεις 29.05.26

Μίλτος Πασχαλίδης: Καλό είναι να μην είναι ξανά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης Μίλτος Πασχαλίδης μιλά για την πολιτική, την έμπνευση, τον Μίκη και τον Μάνο, τις κόρες του, τη ραπ αλλά και για τη σκυτάλη που κάποια στιγμή θα παραδώσει στην επόμενη γενιά καλλιτεχνών. Δεν «μασάει» τα λόγια του, υποστηρίζει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κυβέρνηση «ασυδοσίας», βρίσκει τον Τσίπρα ειλικρινή, ενώ σχολιάζει και το νέο κόμμα Καρυστιανού.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών
ΚΚΕ 29.05.26

Κουτσούμπας: Κρίσιμο για τον λαό να απαλλαγεί από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και των διαχειριστών

Κρίσιμο επίσης είναι, τόνισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, «να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού»

Σύνταξη
Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα
Τι συμβαίνει; 29.05.26

Αντζελίνα Τζολί – Μπραντ Πιτ: Ένα ακόμη παιδί «απαρνείται» το επώνυμο του πατέρα

Ο Μάντοξ Τζολί-Πιτ, το μεγαλύτερο παιδί των Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολίνα, έχει υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του από την ταυτότητα του.

Σύνταξη
Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»
Οργισμένη αντίδραση 29.05.26

Λούλα εναντίον ΗΠΑ: Η Βραζιλία δεν είναι μια «σκάρτη δημοκρατία»

Η Βραζιλία δια στόματος Λούλα αναμένει πως οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να κάνουν επιχειρήσεις εναντίον των βραζιλιάνικων συμμοριών στο έδαφός της και καταδικάζει την απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Ανεπανάληπτο τρολάρισμα της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Μπαρτσελόνα για τα «fake news» με τον Χούλιαν Αλβαρες (pics)

Η... σιγουριά της Μπαρτσελόνα για τον Αργεντινό επιθετικό, ενεργοποίησε τα... AI τρολ της Ατλέτικο και το αποτέλεσμα ήταν άκρως σαρκαστικό και πρωτοφανές στην ιστορία των διαψεύσεων.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη
«Νέες Τεχνολογίες Διατήρησης της Υγείας» 29.05.26

Για πάντα νέος: Ο Πούτιν και το λυσσαλέο κυνήγι της αθανασίας των 26 δισ – Εργαστήρια, γουρούνια και η κόρη

Πίσω από την εικόνα του «ατρόμητου ηγέτη», ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει τη μεγαλύτερη μάχη του. Αυτή με τον θάνατο και τη θνητότητα ενός γερασμένου Κρεμλίνου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν
Άνεμος αλλαγής 29.05.26

Η ΕΕ θα αποδεσμεύσει 16 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία – Τα κονδύλια είχαν παγώσει επί Όρμπαν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύονται περισσότερα από 16 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία, αφότου η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή του Pride στη Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί
Ελλάδα 29.05.26

Ιωάννινα: Κρατούμενος έβαλε φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών στο Δικαστικό Μέγαρο – Στο νοσοκομείο 4 αστυνομικοί

Σύμφωνα με την Αστυνομία δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών του Δικαστικού Μεγάρου στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς
Εικόνα καταστροφής 29.05.26

Είναι η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης; Πληθωρισμός και ύφεση πιέζουν την κυβέρνηση Μερτς

Το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο μείωσε την πρόβλεψη για ανάπτυξη στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, ο πόλεμος στο Ιράν «έριξε» την κατανάλωση. Τα προβλήματα στη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ δεν μπορεί να αγνοηθούν άλλο.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Cookies