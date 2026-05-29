ΑΕΚ: Πένθος και στήριξη στoν Φλιώνη που έχασε τον πατέρα του (pic)
Ο Δημήτρης Φλιώνης θρηνεί την απώλεια του πατέρα του και ο αρχηγός της ΑΕΚ έφυγε για να βρεθεί δίπλα στην οικογένειά του
Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΑΕΚ το μεσημέρι της Παρασκευής (29/05) καθώς «έφυγε» αιφνιδίως από τη ζωή ο πατέρας του Δημήτρη Φλιώνη.
Τόσο η ομάδα όσο και ο Ντράγκαν Σάκοτα εξέφρασαν την στήριξή τους στον αρχηγό της Ένωσης που έφυγε αμέσως για να βρεθεί δίπλα στην οικογένειά του.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
«Η οικογένεια της «Βασίλισσας» εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον Δημήτρη Φλιώνη, για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος «έφυγε» αιφνιδίως από τη ζωή.
Αυτές τις ώρες του ανείπωτου πένθους τα πολλά λόγια είναι περιττά.
Κουράγιο, Αρχηγέ!»
Η οικογένεια της «Βασίλισσας» εκφράζει την οδύνη της και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τον Δημήτρη Φλιώνη, για την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος «έφυγε» αιφνιδίως από τη ζωή.
Αυτές τις ώρες του ανείπωτου πένθους τα πολλά λόγια είναι περιττά.
Κουράγιο, Αρχηγέ! #aekbc pic.twitter.com/du3se027Vw
— AEK BC (@aekbcgr) May 29, 2026
Η δήλωση του Σάκοτα:
«Όταν συμβαίνουν αυτά, που συμβαίνουν, και που είναι πάνω από τα ανθρώπινα, τι να πεις αλήθεια; Να μιλήσουμε για μπάσκετ;
Μάθαμε λίγο πριν από την έναρξη της σημερινής προπόνησης τα δυσάρεστα νέα για το χαμό τού πατέρα του αρχηγού μας, και ομολογώ, σοκαριστήκαμε…
Και δεν είναι, ότι το μάθαμε… χθες. Ήταν πολύ ξαφνικό αυτό, που έγινε και για τον Δημήτρη, αλλά και για όλους μας. Ο Δημήτρης βρίσκεται καθ’ οδόν προς την περιοχή, όπου συνέβη το κακό. Τον πήρα τηλέφωνο πριν να ξεκινήσουμε τη βιντεοπροβολή εν όψει του αυριανού αγώνα, και του είπα να μη σκέφτεται καθόλου την ομάδα σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τι άλλο να πω; Έφυγε από τη ζωή νωρίς ένας άνθρωπος. Είναι τραγικό. Θέλω να πω και δημόσια κουράγιο στον Δημήτρη, στο αγαπημένο μας παιδί…
Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι: Έχουμε ακόμη ένα ματς στην έδρα μας. Έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Ξέρετε… Για εμάς, παρότι δεν θέλαμε από φιλοσοφία να μιλάμε για τα προβλήματα, δεν ήταν εύκολη η αγωνιστική περίοδος. Θα έλεγα δε, ότι ήταν πολύ κουραστική εξαιτίας των πολλών τραυματισμών, που τσάκισαν την ομάδα. Ίσως, να έγινε και αρνητικό ρεκόρ. Τρέχαμε κάθε λίγο και λιγάκι να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Δεν ήταν εύκολη αυτή η διαδικασία. Όμως, δεν κλαίγαμε. Κοιτάγαμε μπροστά.
Έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας. Θέλουμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, που μας στήριξε όλη τη χρονιά, εντός και εκτός έδρας, και μας έδωσε την απαιτούμενη ώθηση για να διεκδικήσουμε τους στόχους, που είχαμε θέση από την αρχή…»
