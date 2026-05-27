27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Χβίτσα Κβαρατσχέλια: Από τις αλάνες της Τιφλίδας στην κορυφή του κόσμου
Champions League 27 Μαΐου 2026, 12:10

Ο άνθρωπος που οι Γεωργιανοί αποκαλούν «ποδοσφαιριστή που αγαπά ο Θεός» ετοιμάζεται για τον μεγαλύτερο τελικό της ζωής του και ένα πιθανό ραντεβού με τη Χρυσή Μπάλα

Γιώργος Μαζιάς
Στη Γεωργία δεν τον βλέπουν απλώς ως έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τον αντιμετωπίζουν σχεδόν ως εθνικό σύμβολο. Ως μια μορφή που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και αγγίζει βαθύτερα κομμάτια της συλλογικής ψυχής της χώρας. Για πολλούς Γεωργιανούς, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια είναι κάτι περισσότερο από σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν. Είναι ο άνθρωπος που τους έκανε να πιστέψουν ξανά ότι μια μικρή χώρα μπορεί να παράγει ποδοσφαιρικούς ήρωες παγκόσμιας κλάσης.

«Ο Χβίτσα αγαπά τον Θεό και ο Θεός αγαπά τον Χβίτσα», λέει χαρακτηριστικά η παλιά καθηγήτριά του στην Τιφλίδα, περιγράφοντας με σχεδόν μεταφυσικό τρόπο τη σχέση που έχει αναπτύξει ολόκληρη η Γεωργία με τον άνθρωπο που αποκαλούν πλέον “Kvaradona”.

Ο 25χρονος εξτρέμ βρίσκεται σήμερα μπροστά στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του. Με την Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται για τον τελικό του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ στη Βουδαπέστη (30/5, 19:00 – MEGA TV, έχοντας ήδη εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αν κατακτήσει τη δεύτερη συνεχόμενη «κούπα με τα μεγάλα αυτιά», το όνομά του θα μπει για τα καλά στη συζήτηση για τη Χρυσή Μπάλα.
Και για τη Γεωργία, αυτό θα σημαίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ατομική διάκριση. Θα είναι η επιβεβαίωση ότι ο Κβαρατσχέλια αποτελεί τον φυσικό διάδοχο του Κάχα Καλάτζε, του μοναδικού Γεωργιανού που είχε καταφέρει να κατακτήσει δύο Champions League με τη Μίλαν.

Η ιστορία του Κβαρατσχέλια μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική. Μεγάλωσε στην Τιφλίδα μέσα σε μια οικογένεια που τον κράτησε προσγειωμένο παρά το τεράστιο ταλέντο του. Από παιδί είχε εμμονή με την μπάλα. Οι δάσκαλοί του θυμούνται ότι στα διαλείμματα δεν αποχωριζόταν ποτέ το ποδόσφαιρο και ζητούσε συνεχώς από τους καθηγητές να παίξουν μαζί του.

Το μεγάλο του είδωλο ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Όταν μπήκε στην ακαδημία της Ντιναμό Τιφλίδας, ήθελε να γίνει «ο νέος Κριστιάνο». Με τα χρόνια όμως απέκτησε το δικό του στιλ. Ένα ποδοσφαιρικό μείγμα εκρηκτικής ντρίμπλας, απρόβλεπτης δημιουργίας και έντασης που τον έκανε μοναδικό.

Οι άνθρωποι που τον γνωρίζουν καλά επιμένουν ότι το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό του δεν είναι το ταλέντο, αλλά ο χαρακτήρας του. «Ποτέ δεν προσέβαλε κανέναν. Όλοι τον αγαπούν», λέει ο πρώτος του προπονητής. Και ίσως αυτό εξηγεί γιατί η λατρεία προς το πρόσωπό του στη Γεωργία έχει πάρει σχεδόν εθνικές διαστάσεις.

Η εικόνα του βρίσκεται παντού στην Τιφλίδα. Γκράφιτι, φανέλες, αφίσες, αυτόγραφα. Για τη νέα γενιά παιδιών, ο Κβαρατσχέλια είναι η απόδειξη ότι μπορούν να φτάσουν στην κορυφή χωρίς να χάσουν την ταυτότητά τους. Παραμένει δεμένος με τη γειτονιά του, επιστρέφει συχνά στο παλιό του σχολείο και συναντά φίλους από τα παιδικά του χρόνια, κάτι που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον μύθο του.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του έχει παίξει και ο Λουίς Ενρίκε. Στη Γαλλία θεωρούν πως ο Ισπανός τεχνικός κατάφερε να ανεβάσει τον Κβαρατσχέλια σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, βελτιώνοντας τη λήψη αποφάσεων, την τακτική του αντίληψη και τη σταθερότητά του στο κορυφαίο επίπεδο.

Οι Γεωργιανοί όμως βλέπουν κάτι ακόμη βαθύτερο. Βλέπουν έναν ποδοσφαιριστή που τους θυμίζει τις πιο ρομαντικές εποχές του ποδοσφαίρου. Έναν παίκτη που αγωνίζεται ακόμη «όπως παίζαμε παιδιά στις αλάνες», όπως λένε οι ίδιοι.

Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μυστικό της σχέσης τους μαζί του. Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο γίνεται ολοένα πιο μηχανικό και εμπορικό, ο Κβαρατσχέλια μοιάζει να κουβαλά ακόμη κάτι αυθεντικό. Κάτι ανεπιτήδευτο. Κάτι σχεδόν μαγικό.

Για αυτό και στη Γεωργία δεν τον θεωρούν απλώς μεγάλο ποδοσφαιριστή. Τον θεωρούν «ευλογημένο».

Τράπεζες
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Συγκέντρωση: Τι είναι αυτό που μας αποσπά;

Θεοδωρικάκος – Μασούτης: Πρώτη συνάντηση σε θετικό κλίμα, έρχεται νέο ραντεβού με την ΕΣΕ

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
Ο Ολυμπιακός θα παίξει στα προκριματικά του Champions League κι έχει τον τρόπο για να «απογειώσει» την επόμενη σεζόν του, με μια πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 1.

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Κεσσές: Σκυταλοδρομία συγκάλυψης για τις υποκλοπές – Προβληματική η ανάθεση της υπόθεσης από τον Τζαβέλλα στον Μπακέλα
Ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, καταγγέλλει ότι με παράκαμψη της μέχρι τώρα πρακτικής του Αρείου Πάγου, ο αντιεισαγγελέας Ευ. Μπακέλας «έχει καταστεί, με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις από τον Κ. Τζαβέλλα, το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές»

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Γεωργιάδης για μήνυση Ανδρουλάκη: «Αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος»
Ο υπουργός Υγείας, σε βίντεο που ανήρτησε στο X, ενημερώνει ότι θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, προσθέτοντας ότι θα καταθέσει καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Γωγώ Μαστροκώστα: Συντετριμμένοι ο Τραϊανός Δέλλας, η κόρη και η μητέρα της στο τελευταίο αντίο
Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η ταφή θα γίνει στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Τζόλης: «Όνειρο για μένα η Μπαρτσελόνα, αλλά…»
Ο Χρήστος Τζόλης έκανε... όργια στο Βέλγιο, αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης της χρονιάς στο πρωτάθλημα με τη Μπριζ, κατέκτησε τον τίτλο και τώρα αποκάλυψε σε ποια ομάδα ονειρεύεται να παίξει!

Κάνναβη: Συνελήφθη 25χρονος που είχε στο σπίτι του 76 κιλά skunk – Στα 420.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών - κάνναβη και κοκαΐνη

Χανιά: Παραμένει στη ΜΕΘ η 3χρονη – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα παιδιά της οικογένειας
Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν «κουβάρι» της υπόθεσης κακοποίησης της 3χρονης στα Χανιά - Η μητέρα και ο σύντροφός της σήμερα οδηγούνται στον Ανακριτή, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο κατέληξε 50χρονος έπειτα από σεξουαλική επίθεση σε νεαρή γυναίκα
Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του 50χρονου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου ο 29χρονος σύντροφος του φερόμενου θύματος αντελήφθη τη σεξουαλική επίθεση και ακολούθησε συμπλοκή

Γαλλία: Ισραηλινή παρέμβαση στις δημοτικές εκλογές ερευνούν οι αρχές
Οι εκλογές στη Γαλλία φαίνεται να επηρεάστηκαν από καμπάνια δυσφήμισης αριστερών υποψηφίων που πιθανώς καθοδηγήθηκε από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

