Το κόλπο γκρόσο της Μπάρτσα με το νέο «διαμάντι» της Βραζιλίας

Έτοιμη για ένα μεγάλο μεταγραφικό κόλπο είναι η Μπαρτσελόνα, καθώς τα δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου αναφέρουν ότι οι «μπαουγκράνα» έχουν εντοπίσει τον νέο «Νεϊμάρ» και κάνουν τα πάντα για την απόκτησή του.

Ο λόγος για τον 16χρονο εξτρέμ της Ατλέτικο Μινέιρο, Γκαμπριέλ Βενένο, ο οποίος είναι σύμφωνα με το τμήμα σκάουτινγκ των Καταλανών το νέο «διαμάντι» του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι σκάουτερς της Μπάρτσα στην Βραζιλία είναι εξαιρετικά και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, Ντέκο θεωρεί ότι οι Καταλανοί έχουν μπροστά τους μια τεράστια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Ο νεαρός ακραίος επιθετικός έχει στυλ παιχνιδιού που θυμίζει τον Νεϊμάρ και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε πολλοί Βραζιλιάνοι θεωρούν ότι είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τεράστια καριέρα φορώντας και αυτός την φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Πάντα με βάση τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, η Ατλέτικο Μινέιρο θέλει 20 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον νεαρό άσο, χρήματα που μπορεί να δώσει η Μπάρτσα, παρά τα οικονομικά προβλήματα που έχουν οι Καταλανοί.

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι πως με βάση τους κανονισμούς, ο παίκτης δεν μπορεί να έρθει στην Ευρώπη πριν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Γι’ αυτό και η διοίκηση της Μπαρτσελόνα εξετάζει το ενδεχόμενο να συμφωνήσει τώρα με την Ατλέτικο Μινέιρο και ν’ αφήσει τον παίκτη στην βραζιλιάνικη ομάδα για δύο χρόνια κι όταν ο Βενένο γίνει 18 ετών να μετακομίσει στην Βαρκελώνη.

Είναι όμως ξεκάθαρο ότι η Μπάρτσα θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και δυναμικά για να συμφωνήσει με τον βραζιλιάνικο σύλλογο, καθώς το όνομα του Βενένο έχει αρχίσει να εμφανίζεται σε μεταγραφικές λίστες κι άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ήδη έχει ακουστεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία παρακολουθεί την εξέλιξη του νεαρού άσου της Ατλέτικο Μινέιρο και αν μη τι άλλο η αγγλική ομάδα μπορεί και αυτή να δώσει άνετα τα 20 εκατ. ευρώ που απαιτεί ο βραζιλιάνικος σύλλογος για την παραχώρηση του παίκτη.