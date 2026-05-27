Super League: Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση, συνεχίζεται με το τωρινό φορμάτ το πρωτάθλημα

Με το τωρινό του φορμάτ θα συνεχιστεί και την επόμενη σεζόν το πρωτάθλημα της Super League.

Αυτό αποφασίστηκε στο ΔΣ της διοργανώτριας αρχής το πρωί της Τετάρτης (27/5), όταν εξετάστηκε η πρόταση πέντε ομάδων (σ.σ. ΠΑΟΚ, Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός, ΑΕΛ Novibet και Αστέρας Τρίπολης) για αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 από την επόμενη σεζόν χωρίς υποβιβασμό για τις ομάδες των Σερρών και της Λάρισας, αλλά και κατάργηση των playoffs και τα playouts.

Μια πρόταση που απορρίφθηκε, αφού με το 7-7 των ψήφων, δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη από το καταστατικό πλειοψηφία των 3/4.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Super League:

«Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Σχετικά με το από 18/5/2026 αίτημα–πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ, κατά την ψηφοφορία που διεξάχθηκε, το αίτημα-πρόταση δεν προκρίθηκε, (7 ψήφοι υπέρ, 7 ψήφοι κατά και μια λευκή ψήφος), καθώς δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη εκ του καταστατικού πλειοψηφία.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε την τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts καθώς και των βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Επίσης ομόφωνα εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα Κυπέλλου Super League K19.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εγγραφή των νέων μελών του Συνεταιρισμού, ήτοι των Π.Α.Ε. ΠΟΤ Ηρακλής και Π.Σ. Καλαμάτα, οι οποίες προβιβάστηκαν από τη Super League 2.

Ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε να αξιολογηθούν από τις ΠΑΕ-Μέλη οι παράμετροι της πρότασης της ΚΕΔ/ΕΠΟ, σχετικά με την εισαγωγή συστήματος “Goal Line Cameras”, για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους».