newspaper
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 08:53
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
# ΕΛ.Α.Σ.
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαΐου 2026, 07:40

ΕΛ.Α.Σ.: Έτσι ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας – «Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα»

Πώς παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το όνομα του κόμματός του στο Θησείο - Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα social media με το λογότυπο της ΕΛ.Α.Σ. (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη)

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε χθες μπροστά σε χιλιάδες κόσμου στο Θησείο το όνομα του νέου κόμματός του: ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με ένα προσεγμένο βίντεο που προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες της συγκέντρωσης. Βίντεο που αναδημοσίευσε σε ανάρτησή του αργότερα, μαζί με στιγμιότυπα από την παρουσίαση.

Στο βίντεο, αντίστροφης μέτρησης, απεικονίζονται άνθρωποι από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Ένα χαμογελαστό μικρό κορίτσι περνά και τους δίνει ένα τυλιγμένο χαρτί με το όνομα του νέου κόμματος.

«Η δική μας Ελλάδα, είναι η Ελλάδα της προσπάθειας… Είναι η Ελλάδα των ανθρώπων που ξυπνούν κάθε μέρα και κρατούν αυτή τη χώρα όρθια. Του μόχθου, της γνώσης, της δημιουργίας, της ελπίδας. Η δική μας Ελλάδα,  είναι η Ελλάδα της θάλασσας, του φωτός, του ουρανού και της γης. Είναι η Ελλάδα που έχει ορίζοντα. Και κοιτά ξανά μακριά… σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή. Μια στιγμή που συμβαίνει τώρα», ακούγεται.

Τσίπρας: Άξιζε τον κόπο αυτό το ραντεβού – Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι…

Όταν το βίντεο τελείωσε στον χώρο του Θησείου εμφανίστηκε αυτοπροσώπως το κοριτσάκι, το οποίο έδωσε τον φάκελο στον Αλέξη Τσίπρα επί σκηνής, με εκείνον να διαβάζει χαμογελαστός το περιεχόμενο ενώ το όνομα «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» εμφανίστηκε στις οθόνες.

Στο βίντεο της ανάρτησης συμπεριλαμβάνεται αυτό το στιγμιότυπο, με τον Αλέξη Τσίπρα από το βήμα της συγκέντρωσης να αναφέρει:

«Άξιζε τον κόπο αυτό το ραντεβού. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη Δημοκρατία. Για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί…βίρα τις άγκυρες πρόσω ολοταχώς».

Δείτε την ανάρτηση:

Η ΕΛ.Α.Σ. στα social media – Ο Τσίπρας άλλαξε την εικόνα στο προφίλ του

Ο πρώην πρωθυπουργός άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, με το λογότυπο του κόμματός του: ΕΛ.Α.Σ.  που διαθέτει (όπως είχε αναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας) «το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο των αγώνων» με το Άλφα να σχηματίζει ένα κόκκινο αστέρι.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Δεν θέλει κόπο: 8 απλοί τρόποι να μειώσετε το λίπος στην κοιλιά

Tεχνητή νοημοσύνη
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Συκοφαντική δυσφήμιση 27.05.26

Μήνυση κατά Γεωργιάδη καταθέτει ο Ανδρουλάκης - «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»

Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΕΛ.Α.Σ.: Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
ΕΛ.Α.Σ. 27.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ
Πολιτική 27.05.26

Ο έντονος διάλογος Κυρίζογλου – Δούκα στην ΚΕΔΕ

Άναψαν τα αίματα στη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έντονος διάλογος μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ και δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης Θεσσαλονίκης Λάζαρου Κυρίζογλου.

Σύνταξη
Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Με επίθεση στον Τσίπρα για την προηγούμενη δεκαετία απαντούν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στην ΕΛ.Α.Σ.

Ανησυχία προδίδουν οι πρώτες αντιδράσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μπροστά σε εντυπωσιακό πλήθος κόσμου. Χωρίς εκπλήξεις οι ανακοινώσεις τους επιστρατεύουν επιχειρήματα για το «καταστροφικό 2015» και τα «αμετανόητος Τσίπρας»

Σύνταξη
Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης
Επικαιρότητα 26.05.26

Άνοιξε η πλατφόρμα myelas.gr για τη συλλογή υπογραφών – Ολόκληρη η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Κάλεσμα για μια συμπαράταξη για την Ελλάδα, το Δίκιο, τη Δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο - Ξεκίνησε η συλλογή υπογραφών της Ιδρυτικής Διακήρυξης στην πλατφόρμα members.myelas.gr

Σύνταξη
ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ., λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

Σύνταξη
Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Σύνταξη
Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δημοσκόπηση: Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν Τσίπρας-Καρυστιανού – Το νέο τοπίο που… χάραξε
Δημοσκόπηση 26.05.26

Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνουν Τσίπρας-Καρυστιανού - Το νέο τοπίο που… χαράζει

Την απόλυτη επιβεβαίωση ενός πολιτικού σκηνικού που μοιάζει με κινούμενη άμμο επιβεβαιώνει νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Με δύο νέα κόμματα να λαμβάνουν θέση στην αφετηρία η νέα μέτρηση καταγράφει μεγάλες ανακατατάξεις ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Σύνταξη
Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»
Τσίπρας από Θησείο 26.05.26 Upd: 21:43

Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία - Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε στο Θησείο. Με μπλε και κόκκινα πανιά το ταξίδι ξεκίνησε με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ
Επικαιρότητα 26.05.26

Κόντρα Σιακαντάρη – ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ

Πόλεμος ανακοινώσεων για τα σενάρια συγκυβέρνησης της Αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργο Σιακαντάρη.

Σύνταξη
Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Εξεταστική υποκλοπών: Ο Τασούλας του 2022 «αδειάζει» το Μαξίμου του 2026

Σε ακόμα πιο δεινή θέση το Μαξίμου μετά τις μεθοδεύσεις του για το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Η διαπιστωτική δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής και νυν Προέδρου της Δημοκρατίας το 2022, καταδεικνύει το δεσμευτικό κοινοβουλευτικό προηγούμενο για την απαιτούμενη πλειοψηφία και ρίχνει στο κενό το σόφισμα Βορίδη για την αύξηση στους 151 βουλευτές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Τσουκαλάς: Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών

«Ο πρωθυπουργός που έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα και παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους, που συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση, δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρουλάκη», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής – «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κόπηκαν μάρτυρες από τις συναντήσεις» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην Αθήνα για να εξετάσει την υπόθεση με τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί

Σύνταξη
Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Επικαιρότητα 26.05.26

Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες

Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση
Πολιτική προστασία 27.05.26

Δήμος Πάρου: Ζητάει έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση

Υποβολή πρότασης του Δήμου Πάρου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για έργα προστασίας του Δρυού Πάρου από κατολισθήσεις και θαλάσσια διάβρωση.

Σύνταξη
Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων

«Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα» σύμφωνα με τον Δήμο Τρικκαίων.

Σύνταξη
Άνδρος: Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε αφιέρωμα των βρετανικών Times
«Διαφορετική γοητεία» 27.05.26

Το νησί που ξεχωρίζει για την ηρεμία και την αυθεντικότητά του σε εκτενές αφιέρωμα των βρετανικών Times

Στο αφιέρωμα της εφημερίδας The Times, συμπεριλαμβάνεται η Άνδρος στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026 και υπογραμμίζεται η ηρεμία και το εύρος επιλογών που προσφέρει

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις
Ελλάδα 27.05.26

Από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Ντοκιμαντέρ 27.05.26

Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν - Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση – «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»
Συκοφαντική δυσφήμιση 27.05.26

Μήνυση κατά Γεωργιάδη καταθέτει ο Ανδρουλάκης - «Να μπει όριο στη χυδαιότητα»

Σε μήνυση κατά του υπουργού Υγείας προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώτου για το περιβόητο ακίνητο - «Σκόπιμη διασπορά ψευδών ειδήσεων»

Σύνταξη
Κίνηση: Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής – Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Υπομονή 27.05.26

Κυκλοφοριακό έμφραγμα στους δρόμους της Αττικής - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Αυξημένη η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, όπου οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες

Σύνταξη
Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο
Στο κόκκινο η ένταση 27.05.26

Το Ιράν προειδοποιεί με αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις – Το Ισραήλ σκότωσε 31 ανθρώπους στον Λίβανο

Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία έπειτα από τις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Ιράν. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα αμυνθεί ενώ στον Λίβανο, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο χάρτου στην πολιτεία Ουάσινγκτον
Πολλοί τραυματίες 27.05.26

Αγνοούνται εννέα άνθρωποι μετά τη φονική διαρροή χημικών σε εργοστάσιο στις ΗΠΑ

To δυστύχημα σημειώθηκε στο Λόνγκβιου των ΗΠΑ στα βορειοδυτικά της χώρας, όταν προκλήθηκε ρήξη στη δεξαμενή χημικών χωρητικότητας 80.000 γαλονιών, η οποία ήταν γεμάτη κατά περίπου 60%

Σύνταξη
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική
Πολιτική 27.05.26

ΠΑΣΟΚ: Η Επιτροπή Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη επιστρατεύει το «βαρύ πυροβολικό» – Η πρώτη εκδήλωση στην Αττική

Με την παρουσία Ανδρουλάκη, Δούκα και Σκανδαλίδη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Δεν είναι Ιστορία» 27.05.26

«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies