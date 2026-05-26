sports
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
weather-icon 27o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσιτσιπάς: «Η ζέστη δίνει πλεονέκτημα στο παιχνίδι μου»
Άλλα Αθλήματα 26 Μαΐου 2026, 20:21

Τσιτσιπάς: «Η ζέστη δίνει πλεονέκτημα στο παιχνίδι μου»

Μετά την πρόκριση επί του Μίλερ στον πρώτο γύρο του Roland Garros ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στην έντονη ζέστη που επικρατεί στο Παρίσι και τόνισε πως δεν επηρεάζει το παιχνίδι του.

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στον 2ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά την εγκατάλειψη του Αλεξάντρ Μίλερ, με τον Έλληνας τενίστα να μιλά στη συνέντευξη Τύπου.

Ο 27χρονος αναφέρθηκε στην έντονη ζέστη που επικρατεί αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, τονίζοντας πως δεν τον επηρεάζει και ότι δίνει πλεονέκτημα παιχνίδι του, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο γεγονός πως του αρέσει να παίζει σε μεγάλα γήπεδα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Δεν ξέρω πώς ανταποκρίνονται άλλοι άνθρωποι, αλλά εγώ αντέχω αρκετά καλά στη ζέστη. Δεν θυμάμαι να είχα κάποιο πρόβλημα στο παρελθόν όταν έπαιζα αγώνες κάτω από τη ζέστη. Πάντα θεωρούσα ότι με βοηθά αρκετά στο παιχνίδι μου. Η μπάλα επηρεάζεται περισσότερο όταν παίζεις στη ζέστη και πιστεύω ότι αυτό δίνει λίγη περισσότερη δύναμη και ένταση στα χτυπήματά μου.

Δεν με πειράζει όταν συμβαίνει στο χώμα. Νομίζω πως είναι μια επιπλέον πρόκληση και είμαι ψυχολογικά έτοιμος κάθε φορά να την αντιμετωπίσω. Δεν ξέρω πώς αντιδρούν οι άλλοι σε αυτό, αλλά εγώ απλώς θέλω να το αξιοποιώ όσο καλύτερα μπορώ, παλεύοντας μέχρι τέλους, γιατί — όπως το περιγράφω — είναι σχεδόν θέμα του ποιος μπορεί να το αντέξει καλύτερα.

Εννοώ, φυσικά το τένις έρχεται πρώτο, αλλά όταν κάνει τόση ζέστη στο γήπεδο, σχεδόν νιώθεις ότι περνά σε δεύτερη μοίρα. Ναι, επηρεάζει το παιχνίδι μου, όπως είπα. Είμαι παίκτης που του αρέσει να παίζει με topspin στο χώμα. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προφανές. Προσπαθώ να χρησιμοποιώ το topspin μου όσο πιο αποτελεσματικά μπορώ. Και η ζέστη δίνει ένα μικρό επιπλέον πλεονέκτημα στο παιχνίδι μου. Μου επιτρέπει να χτυπάω πιο “βαριά” την μπάλα, πιο ζωντανά και νιώθω ότι τα δυνατά μου σημεία ενισχύονται σε τέτοιες συνθήκες».

Για την επιστροφή του στο Chatrier: «Λατρεύω να παίζω σε γήπεδα όπως το Chatrier. Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις παίζοντας εδώ. Έχω κερδίσει πολλές φορές σε αυτό το γήπεδο. Νομίζω πως είναι απολύτως φυσιολογικό, όταν δεν βρίσκεσαι τόσο ψηλά στην κατάταξη, να σε βάζουν σε μικρότερα γήπεδα, στα οποία δεν έχεις συνηθίσει να παίζεις. Μου συνέβη αυτό πέρσι, όταν έπαιξα, δεν θυμάμαι, στο Court 8 ή στο Court 7 ή κάπου εκεί.

Δεν ήξερα καν πού βρισκόταν. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την κατάταξη. Πρέπει να κερδίζω και να πηγαίνω καλά στα τουρνουά, ώστε να αγωνίζομαι στα καλύτερα γήπεδα του κόσμου. Αν δεν φέρνω αυτά τα αποτελέσματα, τότε νιώθω ότι πέφτει η κατάταξή μου και πρέπει κάπως να ξεκινήσω πάλι από την αρχή και να χτίσω ξανά την πορεία μου προς τα πάνω».

Για το αν επηρεάζουν τα μεγάλα γήπεδα την απόδοσή του: «Σου δίνει περισσότερο χώρο, ειδικά στην επιστροφή του σερβίς. Σχεδόν νιώθεις σαν το γήπεδο να είναι μεγαλύτερο, παρόλο που δεν είναι. Απλώς σου δημιουργεί την αίσθηση ότι υπάρχουν περισσότερα σημεία για να παίξεις μέσα στο γήπεδο όταν υπάρχει αυτή η τεράστια έκταση από χώμα.

Κάπως νιώθεις ότι δεν εξαρτάται τόσο πολύ, πιστεύω, από το σερβίς. Αυτό που έχω παρατηρήσει παίζοντας είναι πως όταν αγωνίζομαι σε μικρότερα γήπεδα, τείνεις να στέκεσαι πιο κοντά στη βασική γραμμή, και τότε το παιχνίδι βασίζεται περισσότερο στην απόδοση του σερβίς, γιατί όλα μοιάζουν μικρότερα. Οπότε, όταν παίζεις, δημιουργείται πράγματι μια διαφορετική οπτική ψευδαίσθηση».

Για τον Γιάνικ Σίνερ και την αναμέτρησή τους στο Αustralian Open το 2022: «Αν μου έλεγες τότε ότι θα γινόταν τόσο καλός όσο είναι τώρα, θα ήταν δύσκολο να το φανταστώ εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ότι ξαφνικά θα εκτοξευόταν έτσι, κερδίζοντας σχεδόν τα πάντα. Έπαιζε εξαιρετικό τένις. Ακόμα και τότε έπαιζε πολύ καλό τένις. Απλώς νιώθω ότι το παιχνίδι του δεν ήταν τόσο δομημένο όσο είναι τώρα.

Τώρα φαίνεται πολύ πιο οργανωμένο και σίγουρα χρησιμοποιεί πολύ μεγαλύτερη ποικιλία στο παιχνίδι του. Το forehand του, απ’ όσο θυμάμαι παλαιότερα, ήταν ένα κομμάτι του παιχνιδιού του που δεν ήταν το δυνατότερο σημείο του, ενώ τώρα έχει γίνει σταθερό από όλες τις πλευρές. Δεν υπάρχουν πολλές αδυναμίες στο παιχνίδι του. Νομίζω πως αυτό είναι που κάνει δύσκολο για τους περισσότερους από εμάς να παίζουμε απέναντί του. Το σερβίς του έχει επίσης βελτιωθεί πάρα πολύ.

Όταν τον είχα αντιμετωπίσει, δεν θυμάμαι να σέρβιρε τόσο καλά. Τώρα βρίσκει τα σημεία του. Δεν σερβίρει απαραίτητα με τεράστια ταχύτητα ή πολλά χιλιόμετρα την ώρα, αλλά καταφέρνει να σημαδεύει σωστά, ειδικά στις στιγμές πίεσης, στις στιγμές που μετράνε. Πάντα επιλέγει ένα πρώτο σερβίς με υψηλό ποσοστό επιτυχίας και αυτό του δίνει μεγάλο πλεονέκτημα στο παιχνίδι του».

Για την έμπνευση που παίρνει από τον Ιταλό: «Όσον αφορά εμένα, ναι, είναι έμπνευση αυτό που κάνει ο Γιάνικ Σίνερ, γιατί σίγουρα σου δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα για όλους να ανεβάσουν το επίπεδό τους και να κάνουν κάτι περισσότερο από αυτό που νομίζουν ότι μπορούν. Πάντα νομίζεις, όταν βρίσκεσαι στην καλύτερή σου φόρμα, ότι πλησιάζεις τη μέγιστη εκδοχή του τένις σου.

Όμως, έχοντας το ξαναζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, έχω καταλήξει να συνειδητοποιήσω ότι η εκδοχή του εαυτού μου που είχα τότε δεν ήξερε πραγματικά τι μπορώ να πετύχω σήμερα. Έχω παίξει σήμερα αγώνες όπου το επίπεδό μου δεν ήταν καν κοντά σε αυτό που έχω παίξει στο παρελθόν. Οπότε δεν μπορείς ποτέ να βάλεις όριο σε αυτό. Πάντα ανεβάζεις το όριο. Είναι κάπως σαν το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα. Πάντα νόμιζες ότι κανείς δεν θα μπορούσε να τρέξει κάτω από 10 δευτερόλεπτα, αλλά οι άνθρωποι συνεχώς σπάνε το ρεκόρ.

Ο Γιουσέιν Μπόλτ, ήταν σίγουρα κάποιος που είχε πολύ υψηλό επίπεδο — και το ρεκόρ του δεν έχει σπάσει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο εκεί έξω όπου κάποιος κάποια μέρα θα το ξεπεράσει. Πιστεύω επίσης ότι η ανθρώπινη βιολογία μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το όριο».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
World
Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

inWellness
inTown
Stream sports
Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
On Field 26.05.26

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26.05.26

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
On Field 26.05.26

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρέτησαν πρώην συμπαίκτες του (pics)
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρέτησαν πρώην συμπαίκτες του (pics)

Στο Μοναστηράκι Δράμας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η κηδεία Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS – Δείτε φωτογραφίες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Δημοσκόπηση 26.05.26

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση

Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Ελλάδα 26.05.26

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου

Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Σύνταξη
Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Τεχνολογία 26.05.26

Τα ψεύτικα emails που στοχεύουν στην παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

Σύνταξη
Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
Αθλητισμός & Σπορ 26.05.26

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ., λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

Σύνταξη
«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
On Field 26.05.26

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον

Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Επικαιρότητα 26.05.26

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

Σύνταξη
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Μόδα, φιλία, μοναξιά 26.05.26

«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες

Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Ελλάδα 26.05.26

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Σύνταξη
Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»
Τσίπρας από Θησείο 26.05.26 Upd: 21:43

Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία - Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ), το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε στο Θησείο. Με μπλε και κόκκινα πανιά το ταξίδι ξεκίνησε με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Δημήτρης Μιχαλάκης
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
Cookies