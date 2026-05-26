Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των τελικών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στη «μάχη» των τελικών των playoffs του πρωταθλήματος ρίχνεται, την Τρίτη (26/5), ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα η ομάδα πόλο Ανδρών των Ερυθρόλευκων.

Συγκεκριμένα, στις 19:30 (ΜEGA News), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για τον πρώτο τελικό των playoffs της Water Polo League, με στόχο το 1-0 στη σειρά και το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Φουντούλης ενόψει του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Με τον κόσμο μας για την πρώτη νίκη στη σειρά»

Ο Γιάννης Φουντούλης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αρχικά, εκ μέρους της ομάδας πόλο, θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού! Αύριο, αρχίζουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Είναι τα παιχνίδια που περιμένουμε οι αθλητές όλη τη χρονιά.

Κάθε ματς, πλέον, μέχρι το τέλος, κρίνει κάτι, οπότε σε κάθε παιχνίδι η ενέργεια και η συγκέντρωσή μας πρέπει να είναι στο 100%. Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, αλλά θεωρώ τα πάντα θα κριθούν από τη δική μας απόδοση. Είμαι σίγουρος, ότι ο κόσμος μας θα είναι εκεί, να μας στηρίξει για άλλη μία φορά, ώστε να πάρουμε την πρώτη νίκη στη σειρά».