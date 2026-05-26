Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς οι Ερυθρόλευκοι (vid)

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτειο με 15-12. Οι Ερυθρόλευκοι επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους απέναντι στους Πράσινους, έκαναν το 1-0 στη σειρά και χρειάζονται δύο ακόμα νίκες για να πάρουν τον τίτλο.

Αυτή μάλιστα ήταν η 61η συνεχόμενη νίκη της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού απέναντι στην αντίστοιχη του Παναθηναϊκού. Ένα αδιανόητο σερί που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2001 και συνεχίζεται για 25 ολόκληρα χρόνια για τον Ολυμπιακό.

Κορυφαίος για τους Ερυθρόλευκους ο Κάκαρης με 3 γκολ, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Γενηδουνιάς, που έδωσε σημαντικές λύσεις σε κρίσιμα σημεία. Από τον Παναθηναϊκό, 4 γκολ είχε ο Σκουμπάκης. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία, παρόλα αυτά πήραν τη νίκη και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League.

Οι δύο ομάδες πλέον ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον δεύτερο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη (28/5, 21:00) στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε 2-0 με τους Παπανικολάου και Γκιουβέτση, αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε και με τρία γκολ από τους Γενηδουνιά, Γκίλλα και Παπαναστασίου έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 3-2. Το δεύτερο οκτάλεπτο ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από 3 γκολ και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 6-5.

Στην αρχή του τρίτου οκταλέπτου ο Κάκαρης έδωσε προβάδισμα 3 γκολ στον Ολυμπιακό, αλλά ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 10-8, το οποίο ήταν και το σκορ με το οποίο μπήκαν οι δύο ομάδες στην τελευταία περίοδο. Εκεί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και με 5 γκολ έναντι 3 του Παναθηναϊκού έφτασε στο 15-12, με το οποίο έκανε το 1-0 στους τελικούς.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-3, 4-3, 5-3.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γουβής, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 4, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών:

Πέμπτη 28/5, 21.00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2ος τελικός) EΡΤ Sports

Σάββατο 30/5, 17.00: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (3ος τελικός) Mega News

Δευτέρα 1/6, 18.00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (4ος τελικός αν χρειαστεί)

Τετάρτη 3/6, 19.30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (5ος τελικός αν χρειαστεί)