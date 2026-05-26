Σημαντική είδηση:
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς οι Ερυθρόλευκοι (vid)
Άλλα Αθλήματα 26 Μαΐου 2026, 21:01

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς οι Ερυθρόλευκοι (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League.

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού στο Παπαστράτειο με 15-12. Οι Ερυθρόλευκοι επιβεβαίωσαν την κυριαρχία τους απέναντι στους Πράσινους, έκαναν το 1-0 στη σειρά και χρειάζονται δύο ακόμα νίκες για να πάρουν τον τίτλο.

Αυτή μάλιστα ήταν η 61η συνεχόμενη νίκη της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού απέναντι στην αντίστοιχη του Παναθηναϊκού. Ένα αδιανόητο σερί που ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο του 2001 και συνεχίζεται για 25 ολόκληρα χρόνια για τον Ολυμπιακό.

Κορυφαίος για τους Ερυθρόλευκους ο Κάκαρης με 3 γκολ, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Γενηδουνιάς, που έδωσε σημαντικές λύσεις σε κρίσιμα σημεία. Από τον Παναθηναϊκό, 4 γκολ είχε ο Σκουμπάκης. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι Πειραιώτες είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία, παρόλα αυτά πήραν τη νίκη και έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League.

Οι δύο ομάδες πλέον ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον δεύτερο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη (28/5, 21:00) στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε 2-0 με τους Παπανικολάου και Γκιουβέτση, αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε και με τρία γκολ από τους Γενηδουνιά, Γκίλλα και Παπαναστασίου έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 3-2. Το δεύτερο οκτάλεπτο ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν από 3 γκολ και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 6-5.

Στην αρχή του τρίτου οκταλέπτου ο Κάκαρης έδωσε προβάδισμα 3 γκολ στον Ολυμπιακό, αλλά ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 10-8, το οποίο ήταν και το σκορ με το οποίο μπήκαν οι δύο ομάδες στην τελευταία περίοδο. Εκεί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και με 5 γκολ έναντι 3 του Παναθηναϊκού έφτασε στο 15-12, με το οποίο έκανε το 1-0 στους τελικούς.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-3, 4-3, 5-3.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γουβής, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 4, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών:

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12
Πέμπτη 28/5, 21.00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (2ος τελικός) EΡΤ Sports
Σάββατο 30/5, 17.00: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (3ος τελικός) Mega News
Δευτέρα 1/6, 18.00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (4ος τελικός αν χρειαστεί)
Τετάρτη 3/6, 19.30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (5ος τελικός αν χρειαστεί)

Μπέσεντ: Δεν υπάρχει «μαγική λύση» για τις υψηλές αποδόσεις

Ίσως μιλάτε ήδη με AI chatbot και… δεν το καταλαβαίνετε

Τεχνητή νοημοσύνη: Το φιάσκο του πρώτου ευρωπαϊκού καφενείου με διεύθυνση τη Μόνα της Google Gemini

Τα μυθικά χρήματα που πήρε ο Γκολομέεβ για το αμφιλεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ στους Αγώνες των Ντοπαρισμένων
O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρέτησαν πρώην συμπαίκτες του (pics)
Στο Μοναστηράκι Δράμας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η κηδεία Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS – Δείτε φωτογραφίες.

Παραμένει πρώτη η AfD στη Γερμανία – Αντίθετοι οι πολίτες στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση
Το ξενοφοβικό κόμμα «Εναλλακτική για την Γερμανία» παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των Γερμανών, με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους να ακολουθούν.

Δύο συλλήψεις για εμπρησμούς από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική – Συνολικά 57 οι συλληφθέντες από 1η Ιανουαρίου
Από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί συνολικά 345 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 282.362,76 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 57 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμούς από αμέλεια

Κυβερνοασφάλεια: Ψεύτικα emails για παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Έχετε λάβει ποτέ email που να σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να έχουν διαρρεύσει μετά από κυβερνοεπίθεση σε κάποια εταιρεία ή υπηρεσία που χρησιμοποιείτε;

O Eλληνας Πρωταθλητής πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ στο Λας Βέγκας στη διοργάνωση που χαρακτηρίζεται ως «Αγώνες των Ντοπαρισμένων», με την κριτική να είναι κάτι παραπάνω από έντονη.

ΕΛ.Α.Σ.: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
Όνομα υψηλού συμβολισμού με πολλαπλές αναγνώσεις επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, με το ακρωνύμιο να είναι ΕΛ.Α.Σ., λέξη ιερή με βαριά ιστορία για την Ελλάδα, αλλά και την Αριστερά. Η επιλογή του ονόματος συνεπής με το στόχο του εγχειρήματος: εστιάζουμε σε όσα μας ενώνουν και εμπνέουν για κοινούς αγώνες και υψηλό όραμα.

«Πάρτι» στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του, ο Τζέιλεν Μπράνσον
Η Νέα Υόρκη «σκούπισε» και το Κλίβελαντ και είναι στους τελικούς του NBA. MVP των τελικών της Ανατολής ο Μπράνσον που βαδίζει στα… χνάρια του πατέρα του

Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε τις 7 βασικές δεσμεύσεις της διακήρυξης του νέου κόμματος, με σκοπό μια ηθική Επανάσταση που θα βάλει «φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή»

«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
Νέες βόμβες από τον Κώστα Καραμανλή για υποκλοπές, «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες και «προσπάθεια συκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα» με «ανώνυμες πένες του διαδικτύου». Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική των «ήρεμων νερών» και μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά και κριτική σε Ε.Ε., ΗΠΑ και Δύση.

Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον τραγικό επίλογο στην αναζήτηση του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μετά από πέντε ημέρες εκτεταμένων ερευνών.

Τσίπρας: Σήμερα αποκτά ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία – Η ΕΛ.Α.Σ. «αγκαλιάζει όλο τον δημοκρατικό χώρο»
Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ), το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε στο Θησείο. Με μπλε και κόκκινα πανιά το ταξίδι ξεκίνησε με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

