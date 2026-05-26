Η Μπαρτσελόνα πάει για το «μπαμ» με Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «lesportiudecatalunya» βάζει στην κούρσα διαδοχής στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Όλη η μπασκετική Ευρώπη αναρωτιέται ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Πολλά τα δημοσιεύματα, ακόμα πιο πολλά τα σενάρια, με ρεπορτάζ στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, να τον έχουν συνδέσει τον Σέρβο προπονητή ακόμη και με τον Παναθηναϊκό.
Τι λένε στην Ισπανία για Ομπράντοβιτς και Μπαρτσελόνα
Ωστόσο, νέο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από την Ισπανία και το «lesportiudecatalunya» βάζει στο κάδρο την Μπαρτσελόνα. Συγκεκριμένα, το εν λόγω ρεπορτάζ αναφέρει πως « Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε στον εαυτό του προθεσμία μέχρι μετά το φάιναλ φορ για να αποφασίσει για το μέλλον του. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει δεχθεί ενδιαφέρον από ομάδες της Euroleague που θα μπορούσαν να αλλάξουν το μέλλον του project αν τον πείσουν. Ανάμεσά τους η Μπάρτσα». Και στη συνέχεια προσθέτει:
«Το ερώτημα είναι ποιος θα αποφασίσει μετά την αναδιάρθρωση που ανακοίνωσε ο Ζοάν Λαπόρτα στο μπασκετικό τμήμα. Μια υποθετική άφιξη του Ζέλικο θα μείωνε την επώδυνη αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλ και ταυτόχρονα θα ερχόταν ένας προπονητής κορυφαίου επιπέδου, που θα έδινε σταθερότητα και αξιοπιστία στην Μπάρτσα».
