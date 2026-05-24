Και επίσημα τέλος ο Σάσα Ομπράντοβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα, ανέλαβε ο Μίλαν Τόμιτς (pic)
Και τυπικά παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί ο Σάσα Ομπράντοβιτς, κάτι που ήταν γνωστό εδώ και μέρες
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα ο οποίος ενημέρωσε πως θα ολοκληρώσει τη σεζόν με τον Μίλαν Τόμιτς στον πάγκο του.
Εδώ και μέρες ήταν γνωστό ότι ο έμπειρος τεχνικός δεν θα συνεχίζει στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» και πλέον έγινε κι επίσημο.
Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:
«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν είναι πλέον ο προπονητής της ανδρικής ομάδας.
Ο σύλλογος ευχαριστεί τον μέχρι τώρα προπονητή για την προσφορά και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον σύλλογό μας.
Την ομάδα θα οδηγήσει στην επόμενη περίοδο ο πρώην προπονητής μας, Μίλαν Τόμιτς, τον οποίο ο σύλλογος ευχαριστεί που αποδέχτηκε να αναλάβει την ομάδα αυτή τη στιγμή και να ηγηθεί στην τελική φάση του εγχώριου πρωταθλήματος».
КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да Саша Обрадовић више није први тренер сениорског тима.
Клуб се захваљује досадашњем тренеру на ангажману и посвећеном раду током боравка у нашем клубу.
Екипу ће у наредном периоду водити наш некадашњи тренер Милан Томић, коме се… pic.twitter.com/eR5uCW9ILr
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) May 24, 2026
