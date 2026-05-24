Και επίσημα τέλος ο Σάσα Ομπράντοβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα, ανέλαβε ο Μίλαν Τόμιτς (pic)

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα ο οποίος ενημέρωσε πως θα ολοκληρώσει τη σεζόν με τον Μίλαν Τόμιτς στον πάγκο του.

Εδώ και μέρες ήταν γνωστό ότι ο έμπειρος τεχνικός δεν θα συνεχίζει στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» και πλέον έγινε κι επίσημο.

Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα:

«Ο Ερυθρός Αστέρας ενημερώνει το κοινό ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν είναι πλέον ο προπονητής της ανδρικής ομάδας.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τον μέχρι τώρα προπονητή για την προσφορά και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον σύλλογό μας.

Την ομάδα θα οδηγήσει στην επόμενη περίοδο ο πρώην προπονητής μας, Μίλαν Τόμιτς, τον οποίο ο σύλλογος ευχαριστεί που αποδέχτηκε να αναλάβει την ομάδα αυτή τη στιγμή και να ηγηθεί στην τελική φάση του εγχώριου πρωταθλήματος».