Τρίτη 26 Μαϊου 2026
26.05.2026 | 11:35
Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα
On Field 26 Μαΐου 2026, 19:00

Οι «ροσονέρι» ψάχνουν τον «διάδοχο» του Αλέγκρι και ο Ισπανός είναι στην κορυφή της λίστας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αποτυχία της Μίλαν να εξασφαλίσει μια θέση στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου οδήγησε την διοίκηση του ιταλικού συλλόγου στην απομάκρυνση του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι από την τεχνική ηγεσία των «ροσονέρι».

Έτσι η Μίλαν βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή και οι πληροφορίες αναφέρουν πως το όνομα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας είναι αυτό του Άντονι Ιραόλα.

Ο Ισπανός προπονητής έχει επισημοποιήσει την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της Μπόρνμουθ και η καλή δουλειά που έκανε στα «κεράσια», έχει κάνει… περιζήτητο τον 43χρονο τεχνικό.

Αρχικά υπήρξε η πληροφορία πως η Μίλαν έχει βάλει στο «στόχαστρο» τον προπονητή της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγκας ο οποίος έχει κάνει φανταστικό έργο στην ιταλική ομάδα. Γρήγορα όμως μπήκε τέλος σ εαυτό το «σενάριο» καθώς η διοίκηση της Κόμο ξεκαθάρισε πως ο Φάμπρεγκας δεν πρόκειται να φύγει.

Έτσι, η διοίκηση των «ροσονέρι» έστρεψε το ενδιαφέρον της σε άλλες περιπτώσεις και τ’ αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στέλεχος του ιταλικού συλλόγου, επικοινώνησε με τον ατζέντη του Ιραόλα, μεταφέροντας το ενδιαφέρον της Μίλαν.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο Ισπανός προπονητής δεν έδωσε κάποια απάντηση στην ιταλική ομάδα και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι «ροσονέρι» θα συνεχίσουν το… πρέσινγκ στον Ισπανό προπονητή.

Ο Ιραόλα από την πλευρά του δεν θέλησε να πει το παραμικρό για το μέλλον του στους δημοσιογράφους, μετά τον αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ.

«Τώρα απολαμβάνουμε το φινάλε μιας ωραίας χρονιάς και πανηγυρίζουμε για την επιτυχία της Μπόρνμουθ» ήταν η ατάκα του Ισπανού προπονητή, ο οποίος επιμένει να κρατά κλειστά τα… χαρτιά του.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου πριν από ένα μήνα, ήθελαν την Τσέλσι να ενδιαφέρεται για την πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού αλλά τελικά οι «μπλε» συμφώνησαν με τον Τσάμπι Αλόνσο.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι το όνομα του Ιραόλα φιγουράρει στις λίστες πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, καθώς η δουλειά που έκανε ο Ισπανός στα «κεράσια» ήταν εξαιρετική.

Μέχρι στιγμής πάντως τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο και ο Ιραόλα δεν δείχνει να βιάζεται για την τελική του απόφαση.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκανε το «5 στα 5» με βοήθειες από Allwyn και Metlen

Πώς θα καταλάβω ότι η ψυχοθεραπεία αποδίδει;

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού
On Field 26.05.26

Ο Ολυμπιακός είναι (σχεδόν) έτοιμος για την επόμενη σεζόν και απλά μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην υπόθεση Πίτερς. Η ομοιογένεια και το «δέσιμο» των παικτών δείχνουν τον δρόμο…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιώργος Μπαρτζώκας, η φαντασία στην εξουσία
On Field 26.05.26

Ο «Μπαρτζωκισμός» ζει, βασιλεύει και οδηγεί τον μπασκετικό Ολυμπιακό εκ του ασφαλούς. Και όλα όσα ζούσαν στο μυαλό του προπονητή του, τώρα είναι στην... μπασκετική εξουσία.

Άκης Στρατόπουλος
Μια κόκκινη γραμμή…
On Field 26.05.26

Ο Παρασκευάς Άντζας θα μπορούσε να παίξει στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι…

Διονύσης Δελλής
Παρασκευάς Αντζας: Οταν είσαι το «τέλειο», αλλά εσύ βλέπεις τον κόσμο αλλιώς
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Ο Παρασκευάς Αντζας δεν ήταν απλά ταλαντούχος, ήταν ο τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά ποτέ δεν τον ένοιαζε. Πάντα το μέσα του ήταν πιο σημαντικό. Ένα ποδοσφαιρικό καλλιτέχνημα, που δεν έφτασε ποτέ εκεί που μπορούσε. Είχε τα πάντα στα πόδια του. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν η ηρεμία του. Η ψυχική του γαλήνη. Μετά την άνιση μάχη που έδωσε, τη βρήκε. Αλλά το έκανε πολύ νωρίς.

Νικόλαος Κώτσης
Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
On Field 25.05.26

Όσοι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον Παρασκευά Άντζα, έχουν στο μυαλό τους την μια εικόνα, μια στιγμή, που δεν συνάδει με την ζωή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Αυτή τη φορά ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες του και ο Ολυμπιακός δεν άφησαν να τους ξεφύγει καμία λεπτομέρεια
Μπάσκετ 25.05.26

Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, επειδή ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του διαχειρίστηκαν σωστά και την παραμικρή λεπτομέρεια του Final Four 2026.

Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια
On Field 25.05.26

Όλα όσα οι υπόλοιποι ονειρεύονται, ο Ολυμπιακός τα πετυχαίνει στο… 3% της ιστορίας του. Ευρωπαϊκά, νταμπλ, 3 ντουζίνες τρόπαια σε ομαδικά σπορ και η ζωή -της κορυφής- συνεχίζεται.

Άκης Στρατόπουλος
«Βγάζοντας το καπέλο» στον Άλεκ Πίτερς
On Field 25.05.26

Ο Αμερικανός φόργουορντ βγήκε μπροστά και στα δύο μεγάλα παιχνίδια της διοργάνωσης και οι επιδόσεις του ήταν μυθικές. Επιχείρησε δεκατρία σουτ κι ευστόχησε στα 12!

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εσύ, μόνο εσύ!
On Field 25.05.26

Όχι μόνο γιατί είσαι μέγας Ολυμπιακάρα, αλλά γιατί είσαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Και τώρα που ξεκίνησες…

Γιώργος Νοικοκύρης
Ο Νέστρουπ για να πετύχει, χρειάζεται και υποστήριξη
Παναθηναϊκός 24.05.26

Η επιτυχία του Γιάκομπ Νέστρουπ στον Παναθηναϊκό, δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Θα χρειαστεί τη βοήθεια όλου του συλλόγου, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το φαβορί με την «γλώσσα» της στατιστικής (stats)
Μπάσκετ 24.05.26

Ο τελικός Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης μέσα από τους αριθμούς: Η σύγκριση των δύο ομάδων σε άμυνα κι επίθεση, οι κορυφαίοι των δύο αντιπάλων και οι 10 τελευταίες «μονομαχίες τους».

To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός
Euroleague 23.05.26

Παρά τις απουσίες της η Ρεάλ παραμένει δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας φρόντισε να «τραβήξει τα χαλινάρια» στην υπέρμετρη αισιοδοξία ενόψει του μεγάλου τελικού.

Ο Αλ. Τσίπρας ανοίγει τα χαρτιά του στο Θησείο για τη «μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας»
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

Σε νέες θάλασσες ρίχνεται ο Αλέξης Τσίπρας. Με αφετηρία το Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός ανοίγει μπλε και κόκκινα πανιά σε ένα ταξίδι με προορισμό την οικοδόμηση μιας Ελλάδας «δημοκρατικής, δίκαιης, δημιουργικής και σύγχρονης».

Το μυστηριώδες χωριό της Σεούλ που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη – Η ζωή μέσα στην πλουσιότερη παραγκούπολη
Planet Travel 26.05.26

Το έργο «The Rookery» του φωτογράφου Eijiro Hamada, αποτυπώνει την ιστορία του χωριού Guryong –μιας παραγκούπολης που κινδυνεύει με εξαφάνιση και βρίσκεται στο πλούσιο κέντρο της Σεούλ.

Έφη Αλεβίζου
Η επιστροφή που «αναστατώνει την ελληνική πολιτική σκηνή» – Οι πρωτοβουλίες Τσίπρα «ταξιδεύουν» εκτός συνόρων
Ο Τύπος γράφει 26.05.26

Αδειάζει η κλεψύδρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τα ρεπορτάζ να μην περιορίζονται εντός των συνόρων. Πως καταγράφει η Euractiv την «καυτή» πολιτική επικαιρότητα στην Ελλάδα.

Ποιοι και γιατί είχαν συμφέρον να δοθούν στη δημοσιότητα οι εικόνες από το Telecom Center;
Opinion 26.05.26

Είναι λυπηρό να ασχολούμαστε με τις εικόνες που καταγράφηκαν στις κερκίδες του Telecom Center, αντί για τη μεγάλη διάκριση που πέτυχε ο Ολυμπιακός και η χώρα μας στο παρκέ του. Όμως κάποιοι το επιδίωξαν συνειδητά.

Γαλλία: Τραπεζίτης κακοποιούσε συστηματικά την πρώην σύντροφό του – «Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες»
Κόσμος 26.05.26

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άντρες, μερικούς από τους οποίους είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άντρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι και άγνωστοι».

Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άλλος κυνηγός επικηρυγμένων 26.05.26

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Φροίξος Φυντανίδης
Ανδρουλάκης: Μην αυταπατάστε κ. Μητσοτάκη, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο
Πολιτική Γραμματεία 26.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παρασκευά Άντζα – Τον αποχαιρέτησαν πρώην συμπαίκτες του (pics)
Ποδόσφαιρο 26.05.26

Στο Μοναστηράκι Δράμας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η κηδεία Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την ALS – Δείτε φωτογραφίες.

«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
Culture Live 26.05.26

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

