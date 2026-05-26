Η Μίλαν θέλει τον Ιραόλα

Η αποτυχία της Μίλαν να εξασφαλίσει μια θέση στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου οδήγησε την διοίκηση του ιταλικού συλλόγου στην απομάκρυνση του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι από την τεχνική ηγεσία των «ροσονέρι».

Έτσι η Μίλαν βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή και οι πληροφορίες αναφέρουν πως το όνομα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας είναι αυτό του Άντονι Ιραόλα.

Ο Ισπανός προπονητής έχει επισημοποιήσει την αποχώρησή του από την τεχνική ηγεσία της Μπόρνμουθ και η καλή δουλειά που έκανε στα «κεράσια», έχει κάνει… περιζήτητο τον 43χρονο τεχνικό.

Αρχικά υπήρξε η πληροφορία πως η Μίλαν έχει βάλει στο «στόχαστρο» τον προπονητή της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγκας ο οποίος έχει κάνει φανταστικό έργο στην ιταλική ομάδα. Γρήγορα όμως μπήκε τέλος σ εαυτό το «σενάριο» καθώς η διοίκηση της Κόμο ξεκαθάρισε πως ο Φάμπρεγκας δεν πρόκειται να φύγει.

Έτσι, η διοίκηση των «ροσονέρι» έστρεψε το ενδιαφέρον της σε άλλες περιπτώσεις και τ’ αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στέλεχος του ιταλικού συλλόγου, επικοινώνησε με τον ατζέντη του Ιραόλα, μεταφέροντας το ενδιαφέρον της Μίλαν.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο Ισπανός προπονητής δεν έδωσε κάποια απάντηση στην ιταλική ομάδα και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως οι «ροσονέρι» θα συνεχίσουν το… πρέσινγκ στον Ισπανό προπονητή.

Ο Ιραόλα από την πλευρά του δεν θέλησε να πει το παραμικρό για το μέλλον του στους δημοσιογράφους, μετά τον αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την τελευταία αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ.

«Τώρα απολαμβάνουμε το φινάλε μιας ωραίας χρονιάς και πανηγυρίζουμε για την επιτυχία της Μπόρνμουθ» ήταν η ατάκα του Ισπανού προπονητή, ο οποίος επιμένει να κρατά κλειστά τα… χαρτιά του.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου πριν από ένα μήνα, ήθελαν την Τσέλσι να ενδιαφέρεται για την πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού αλλά τελικά οι «μπλε» συμφώνησαν με τον Τσάμπι Αλόνσο.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι το όνομα του Ιραόλα φιγουράρει στις λίστες πολλών ευρωπαϊκών ομάδων, καθώς η δουλειά που έκανε ο Ισπανός στα «κεράσια» ήταν εξαιρετική.

Μέχρι στιγμής πάντως τίποτε δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο και ο Ιραόλα δεν δείχνει να βιάζεται για την τελική του απόφαση.