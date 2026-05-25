Τι απάντησε ο Πίτερς για το μέλλον του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Άλεκ Πίτερς πραγματοποίησε ονειρικές εμφανίσεις στο Final Four της Euroleague, τόσο στον ημιτελικό, όσο και στον μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ήταν κομβικός για την κατάκτηση της κούπας.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, που ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε δηλώσεις του μετά το ματς δεν θέλησε να ανοίξει τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα, τονίζοντας πως προτεραιότητά του είναι να ζήσει τη στιγμή με την ομάδα και την οικογένειά του.

Τι είπε ο Πίτερς για το μέλλον του

«Η επόμενη σεζόν είναι το τελευταίο πράγμα που έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Πάω να αγκαλιάσω και να φιλήσω την οικογένειά μου και να απολαύσω αυτό με την ομάδα μου», ανέφερε. Όταν ρωτήθηκε ξανά για το πού θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν, ο Πίτερς απάντησε με χαμόγελο, δίνοντας ξανά έμφαση στην κατάκτηση του τίτλου.

«Μόλις κατακτήσαμε τη EuroLeague, οπότε το πιο μακρινό πράγμα από το μυαλό μου είναι το τι θα γίνει την επόμενη σεζόν», τόνισε. Ο Πίτερς έκλεισε τη σεζόν με τον ιδανικό τρόπο, έχοντας καθοριστική παρουσία στον τελικό και πανηγυρίζοντας με τον Ολυμπιακό την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια.