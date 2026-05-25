Στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σπύρος Μαραγκός

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Σπύρος Μαραγκός νοσηλεύεται στο «Σισμανόγλειο» νοσοκομείο εξαιτίας της σπάνιας νόσου (ALS ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα) που τον ταλαιπωρεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο 59χρονος άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού εισήχθη στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή για τον επόμενο ενάμιση μήνα.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο ιδιοκτήτης της, Γιάννης Αλαφούζος έχουν βρεθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Σπύρου Μαραγκού.

Υπενθυμίζεται πως ο Σπύρος Μαραγκός, που έχει τιμηθεί για την προσφορά του στους «πρασίνους» φόρεσε την πράσινη φανέλα για μία επταετία (1990-1997) κατά την οποία πανηγύρισε μαζί τους τέσσερα πρωταθλήματα (1990, 1991, 1995, 1996) και τρία Κύπελλα (1991, 1993 και 1994).

Τι είχε πει ο Σπύρος Μαραγκός μιλώντας για την ασθένειά του πριν μερικά χρόνια.

«Ηταν Ιούλιος του 2016, όταν οι γιατροί με ενημέρωσαν πως πάσχω από μία εξαιρετικά σπάνια και οδυνηρή , για μένα και την οικογένειά μου , εκφυλιστική νόσο.

Τρία χρόνια τώρα ζω την κάθε μέρα με θυμό, θλίψη, ψυχικό πόνο, φόβο και αναπάντητα γιατί.

Κάθε μέρα κάνω τον σταυρό μου, όπως ακριβώς πριν από κάθε ματς, και ζητώ από τον Θεό να μου δίνει δύναμη και υπομονή για να αντέξω και αυτή τη δοκιμασία.

Θα ήθελα να απευθυνθώ στους οπαδούς, όποιο χρώμα φανέλας κι αν υποστηρίζουν. Οταν πάτε στο γήπεδο για να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα, πολλές φορές βρίζετε με ακατανόμαστες εκφράσεις και εκτοξεύετε ασύλληπτες κατάρες σε εμάς τους αθλητές και προπονητές. Σκεφτείτε πως κι εμείς είμαστε απλοί και ευάλωτοι άνθρωποι όπως όλοι.

Έχουμε οικογένεια, παιδιά, σύζυγο, γονείς και δεν αξίζουμε όλο αυτό τον οχετό ύβρεων που μας εκτοξεύετε.

Κάνουμε ένα επάγγελμα που έχει ημερομηνία λήξης και μάλιστα άγνωστη και πολλές φορές σύντομη. Μοιραζόμαστε μαζί σας τα όνειρα και την αγάπη σας για την ομάδα και δεν αξίζουμε τέτοιες συμπεριφορές.

Έχω δει πολλές φορές που συμβαίνει κάτι τραγικό σε κάποιον, να δηλώνετε τη στήριξή σας και να λέτε

“εδώ δεν χωρούν οπαδικά”. Θα ήθελα να σας πω, πως αυτού του είδους τα “οπαδικά” δεν χωρούν γενικότερα στην ανθρώπινη συμπεριφορά.

Αυτός ο αγώνας είναι ο πιο δύσκολος της ζωής μου όλης, ο πιο σημαντικός. Και θέλω να πω σε όλους, πως όπως σε κάθε αγώνα που έχω δώσει, δεν σκέφτομαι κανένα άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη…», είχε γράψει στο συγκλονιστικό μήνυμά του στις 2 Νοεμβρίου του 2019 ο Σπύρος Μαραγκός.