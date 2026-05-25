Ολυμπιακός – ΑΕΚ 36-30: Έκανε το 2-1 και χρειάζεται μια ακόμα νίκη για το πρωτάθλημα
Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ στην Ηλιούπολη με 36-30, έκανε το 2-1 στη σειρά και βρίσκεται μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Handball Premier βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε της ΑΕΚ στον τρίτο τελικό με 36-30. Οι Ερυθρόλευκοι, είχαν χάσει τον πρώτο τελικό, αλλά πήραν τους δύο επόμενους και πλέον χρειάζονται μια ακόμα νίκη για να κατακτήσουν τον τίτλο.
Ο τέταρτος τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου στις 19:00 στην έδρα της ΑΕΚ, ενώ εάν χρειαστεί πέμπτος θα γίνει στις 2 Ιουνίου στις 19:00 στην έδρα του Ολυμπιακού.
Το πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ (3-3, 9-8, 12-11), ενώ οι Κιτρινόμαυροι έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο μπροστά με δύο γκολ (18-16). Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην, με τον Ολυμπιακό να ανεβάζει ταχύτητα και να επιβάλει τον ρυθμό του. Το 16-18 έγινε γρήγορα 24-22 και λίγο αργότερα 28-25. Οι Πειραιώτες έφτασαν στο 32-25 και έκλεισαν το παιχνίδι στο 36-30, με το οποίο έκαναν το 2-1 και χρειάζονται μια ακόμα νίκη για να πάρουν το πρωτάθλημα.
Από τον Ολυμπιακό 7 γκολ πέτυχαν οι Παπάζογλου και Κανετέ, ενώ 5 είχε ο Βίντα και από 4 οι Τζίμπουλας και Σλίσκοβιτς. Από την ΑΕΚ, 7 γκολ είχε ο Κουκουλάς και 5 ο Τοριάνι.
Πεντάλεπτα: 3-3, 5-6, 9-8, 12-11, 15-14, 16-18 (ημχ.), 21-22, 24-22, 28-25, 32-25, 34-27, 36-30 (τελ.)
Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν, Βίντα (5), Τζίμπουλας (4), Παπάζογλου (7), Παπαντωνόπουλος, Κανετέ (7), Κανδύλας, Σλίσκοβιτς (4), Τσαναξίδης (2), Ίβιτς, Σουργκιέλ (1), Πασσιάς (2), Μιχαηλίδης (1), Σάββας (2).
ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής (2), Μπούτος (1), Παναγιώτου (2), Μπάρος (2), Ραντόισιτς (1), Περίν (1), Αντωνιάδης, Τοριάνι (5), Κουκουλάς (7), Γκαρέν (2), Κολοβός (2), Τουρέ (1), Πεϊσότο, Στούμπερ (3), Ρίμπετ, Ματέους.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των τελικών:
1ος τελικός 1 Μαΐου
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 32-33
2ος τελικός 5 Μαΐου
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 29-36
3ος τελικός Δευτέρα 25 Μαΐου
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 36-30
4ος τελικός Πέμπτη 28 Μαΐου
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 19:00
5ος τελικός (αν χρειαστεί) – Τρίτη 2 Ιουνίου
Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ 36-30: Έκανε το 2-1 και χρειάζεται μια ακόμα νίκη για το πρωτάθλημα
