Ο Φουρνιέ «εξαφάνισε» το εγώ και «εμφάνισε» το εμείς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η εικόνα του Εβάν Φουρνιέ στον τελικό της Ευρωλίγκας ήταν εξαιρετική, με τον Γάλλο να είναι ο ηγέτης των «ερυθρόλευκων» και ο καθοριστικός παράγοντας για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από την ομάδα του λιμανιού.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί πως δεν είναι μόνο οι αριθμοί που αποδεικνύουν ότι ο Γάλλος ήταν το «βαρύ χαρτί» των πειραιωτών για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά η γενικότερη παρουσία του Φουρνιέ στο glass floor του T Center.

Πάμε όμως να σταθούμε και σ’ ένα γεγονός που φανερώνει, με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο τι σημαίνει ηγέτης και πως μπορεί να κάνει την διαφορά για την ομάδα του.

Η εκπληκτική χρονιά του Τάιλερ Ντόρσεϊ έφερε τον Γάλλο στο δεύτερο rotation αλλά αυτό δεν ήταν πρόβλημα για τον σούπερ σταρ της ομάδας του Πειραιά. «No problem» είπε ο Φουρνιέ και για να το πει αυτό ένας παίκτης με 12 χρόνια μεγάλης καριέρας στο NBA δεν είναι απλό.

Ήταν όμως πολύ σημαντικό για τους «ερυθρόλευκους» και για το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα και δεν είναι τυχαίο πως ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, εκθείασε πολλές φορές στην διάρκεια της σεζόν, τον ρόλο και την συμπεριφορά του Γάλλου άσου.

Ο Φουρνιέ είναι ηγέτης και ο ηγέτης ξέρει πως το εγώ πάει πάντα κάτω από το εμείς. Το απέδειξε αποδεχόμενος τον ρόλο που του έδωσε ο προπονητής του, γιατί πολύ απλά ο μεγάλος παίκτης γνωρίζει ότι μπορεί να φανεί υπερπολύτιμος για την ομάδα του όταν υπηρετεί το πλάνο του συνόλου.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού έκανε αυτό που δεν θα έκαναν πολλοί, ειδικά «κουβαλώντας» μια τόσο μεγάλη καριέρα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Αποδέχθηκε τον ρόλο του, έμπαινε στο παρκέ από τον πάγκο και φρόντιζε με τις εμφανίσεις του, ν’ αποδεικνύει πως είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους».

Ο Μπαρτζώκας είδε στην συμπεριφορά του Γάλλου τον ιδανικό ηγέτη στην ομάδα του, τον μεγάλο και χαρισματικό παίκτη που θα κάνει την διαφορά, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στατιστική ή αν βρίσκεται στην αρχική πεντάδα.

Μπαρτζώκας, Φουρνιέ και Ολυμπιακός δικαιώθηκαν απόλυτα με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο Γάλλος σε όλη την διάρκεια της χρονιάς, είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Ο Εβάν Φουρνιέ παρέδωσε μαθήματα ηγετικής συμπεριφοράς τόσο στον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρ αλλά κυρίως στον τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, σε σημείο που όλοι να συμφωνούν ότι αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγοντας που επέτρεψε στην ομάδα του Πειραιά να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου της Ευρωλίγκας.