Την τακτική «η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση» επέλεξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καθώς δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στο γιατί η ΝΔ έκανε στροφή και ζήτησε πλειοψηφία 151 βουλευτών για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, επικαλούμενη λόγους εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, μπλοκάροντας έτσι τη διερεύνηση της υπόθεσης παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν.

Ο κ. Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει τα όσα διαδραματίστηκαν στη Βουλή την Παρασκευή κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αποχώρησαν από τη διαδικασία καταγγέλλοντας απόπειρα συγκάλυψης και ευτελισμό της λειτουργίας του κοινοβουλίου.

«Η κίνησή τους δείχνει έλλειψη σεβασμού στο κοινοβούλιο και τους πολίτες που τους ψήφισαν», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατέφυγε στις γνωστές κατηγορίες περί «συκοφαντίας» και τεχνητής πόλωσης.

Η κίνηση αυτή αποτελεί «μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της αντιπολίτευσης για κλίμα πόλωσης ελλείψει προγραμματικού λόγου. Το μοτίβο είναι κοινό απλώς αλλάζει το πεδίο της πολιτικής. Αναπαραγωγή ψεμάτων, συκοφαντίες και καμία φορά ‘για το εφέ’ υπάρχει και η αποχώρηση», είπε χαρακτηριστικά.

Ζήτημα διάταξης

Επί της ουσίας, κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση για το τι έχει αλλάξει από το 2022 σε σχέση με την υπόθεση και τώρα η ΝΔ απαίτησε πλειοψηφία 151 βουλευτών – ενώ τότε αρκούσε η πλειοψηφία των 120 βουλευτών – ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα χωρίς ωστόσο να γίνεται ιδιαίτερα πειστικός.

«Τους λόγους τους εξήγησε ο κ. Βορίδης στη Βουλή. Ήταν σαφής, είναι νομικοί οι λόγοι. […] Παρέθεσε (σ.σ. ο Βορίδης) συγκεκριμένες διατάξεις. Ποιες διατάξεις πρέπει να εφαρμοστούν με βάση όσα λένε οι συγκεκριμένες διατάξεις για το ποια πλειοψηφία πρέπει να ακολουθηθεί».

Μάλιστα συμπλήρωσε ότι ενισχυτικά των παραπάνω λειτούργησε και η στάση της αντιπολίτευσης που «δεν σέβεται το απόρρητο των διαδικασιών», μία ευθεία βολή στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δημοσίευση του διαλόγου που είχε με τον επικεφαλής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

«Θα μιλούσαμε για το ίδιο θέμα ενώ η δικαιοσύνη έχει βγάλει τα συμπεράσματά της» είπε ακόμα, αποκαλύπτοντας έτσι ότι η κυβέρνηση θέλει η υπόθεση των υποκλοπών για την οποία δεν έχει δοθεί καμία απάντηση, να ενταφιαστεί διά παντός.

«Άγνωστοι» λόγοι εξωτερικής πολιτικής και άμυνας

Σε επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για το ποιοι είναι οι λόγοι εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που επικαλέστηκε η κυβέρνηση για να απαιτήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών, ενώ ο Άρειος Πάγος που επικαλέστηκε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν τίθεται θέμα κατασκοπείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εάν εμπλέκεται η ΕΥΠ προκύπτουν αυτομάτως ζητήματα ασφαλείας.

«Απάντησε η δικαιοσύνη για αυτά. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να κάνει κουρελόχαρτο την ΕΥΠ για πολιτικούς λόγους. Ο ρόλος της ΕΥΠ άπτεται και ζητημάτων εθνικής ασφάλειας. Στην προσπάθεια κάποιων να επιβιώσουν πολιτικά και μαζί με μερίδα δημοσιογράφων και ΜΜΕ προσπαθούν να κάνουν κουρελόχαρτο την ΕΥΠ, επιτίθενται σε έναν διπλωμάτη που μάλιστα δεν ήταν και υπεύθυνος το επίμαχο διάστημα προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους», είπε και πρόσθεσε:

«Δεν μπλοκαρίστηκε καμία διαδικασία, ετέθη ένα παρεμπίπτον ζήτημα για τον αριθμό των βουλευτών που θα έπρεπε να ψηφίσουν υπέρ».

Σε ερώτηση για το εάν διαψεύδει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με προφορική εντολή, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Δεν είναι δική μου δουλειά ούτε να το ξέρω ούτε να το συζητήσω.

Δεν θα μπω σε αυτό. Ο διάλογος αυτός ήταν απόρρητος στην επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ με κοπτορραπτική παρουσίασε τον διάλογο με τον επικεφαλής της ΕΥΠ. Δεν είναι δουλειά μας να τα γνωρίζουμε ούτε να τα σχολιάζουμε».

Σε σχέση με την κριτική που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, που είπε ότι οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα κινούσε γη και ουρανό για να μάθει τι έχει συμβεί ο κ. Μαρινάκης είπε ότι στις δημοκρατίες τα θέματα αυτά είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης.

