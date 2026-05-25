25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Culture Live 25 Μαΐου 2026, 23:30

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στην κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «The Executioners» του Τζον Ντ. Μακντόναλντ, που σκηνοθέτησε ο Τζ. Λι Τόμσον το 1962, πρωταγωνιστούσαν οι Ρόμπερτ Μίτσαμ και Γκρέγκορι Πεκ, ενώ το 1991 ο Μάρτιν Σκορσέζε υπέγραψε μια νέα εκδοχή της ίδιας ιστορίας με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Νικ Νόλτε και Τζέσικα Λανγκ να ηγούνται του καστ.

Τώρα, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, η Έιμι Άνταμς και ο Πάτρικ Γουίλσον πρωταγωνιστούν στην τηλεοπτική διασκευή της ιστορίας από τον Νικ Αντόσκα για το Apple TV.

«Ως ηθοποιός, απέχεις πολύ από αυτόν»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Γουέσλει Στένζελ του Entertainment Weekly, ο Χαβιέ Μπαρδέμ υποστήριξε ότι οι ερμηνείες που έδωσαν οι συνάδελφοι του στο «Cape Fear» —ιδιαίτερα η εκδοχή του Σκορσέζε— τον διαμόρφωσαν ως ηθοποιό.

Στη σειρά, ο Μπαρδέμ υποδύεται τον Μαξ Κάντι, έναν καταδικασμένο βιαστή, ο οποίος αποφυλακίστηκε μετά την έκτιση ποινής δεκατεσσάρων ετών και αρχίζει να παρενοχλεί την οικογένεια του δικηγόρου που τον είχε υπερασπιστεί αρχικά.

Στο «Cape Fear» του 1991, τον Μαξ ενσάρκωσε ο Ντε Νίρο, οοποίος κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία.

«Έχω δει αυτή την ταινία πολλές φορές», είπε ο Μπαρδέμ στο ,Entertainment Weekly, σημειώνοντας ότι ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να φτάσει το επίπεδο της ερμηνείας του Ντε Νίρο.

«Μόλις έμαθα ότι θα υποδυθώ τον Μαξ Κάντι, η πρώτη σκέψη που μου ήρθε ήταν: ‘Μην προσπαθήσεις καν, Χαβιέ, να πλησιάσεις έστω και λίγο αυτό που έκανε ο Ντε Νίρο με εκείνη την εμβληματική ερμηνεία’».

«Δεν θα τα καταφέρεις. Ως ηθοποιός, απέχεις πολύ από αυτόν. Μην το δοκιμάσεις καν», σκέφτηκε ο Μπαρδέμ.

«Ζήτησα κατά κάποιον τρόπο την ευλογία του Ντε Νίρο»

Ωστόσο, μόλις πήρε τον ρόλο του Μαξ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ θέλησε να ξαναδεί την ερμηνεία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

«Είδα την ταινία ξανά σε μεγάλη οθόνη. Το έκανα να συμβεί», είπε ο Μπαρδέμ, εξηγώντας ότι κανόνισε μια ιδιωτική προβολή της ταινίας του Σκορσέζε με έναν υπάλληλο κινηματογράφου στη Μαδρίτη. «Πήγα εκεί με το ποπ κορν και το αναψυκτικό μου, μόνος, και την είδα».

«Καθώς καθόμουν σε εκείνο το σκοτεινό δωμάτιο, ζήτησα κατά κάποιον τρόπο την ευλογία του Ντε Νίρο», πρόσθεσε ο Μπαρδέμ, ενώ μοιράστηκε και ένα μήνυμα με αποδέκτη τον θρυλικό ηθοποιό: «Είναι εμβληματική η ερμηνεία σου. Και πίστεψέ με, δεν προσποιούμαι ότι πλησιάζω καν αυτό το επίπεδο. Απλά θα δώσω τη δική μου ερμηνεία. Ελπίζω να μπορείς να την ευλογήσεις. Και σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει. Και ελπίζω να είμαι, τουλάχιστον, μια υπενθύμιση του πόσο καλή είναι η ερμηνεία σου».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκαλύπτει αν προτιμά να υποδύεται ήρωες ή αντιήρωες
«Έχω υποδυθεί πολλούς κακούς. Μου αρέσουν και τα δύο. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People.

Μουντιάλ 2026: Μέσι, Εμπαπέ, Κέιν στο βίντεοκλιπ της Σακίρα για το «Dai Dai»
Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Σαμουράι, εντυπωσιακές μάχες, υπέροχες μαριονέτες: Ο Hidari επιστρέφει και ο Κιάνου Ριβς θα είναι εκεί
Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Μπαρδέμ, Ράφαλο και Λάνθιμος (και χιλιάδες άλλοι) εναντίον Βενσάν Μπολορέ
Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου καταγγέλουν με ανοιχτή επιστολή την «επιρροή της ακροδεξιάς» μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου για «οδοντιατρική φροντίδα»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταφέρθηκε στις 22:00 τοπική ώρα, στο νοσοκομείο Χαντάσα της Ιερουσαλήμ για «οδοντιατρική φροντίδα» όπως ανέφερε το γραφείο του Πρωθυπουργού

Πληροφορίες για επιθέσεις των ΗΠΑ σε ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ
To ιρανικό SNN και ένας ρεπόρτερ του Al Jazeera επικαλούμενοι πηγές τους, επιβεβαιώνουν φερόμενους θανάτους ιρανών ναυτικών σε αμερικανική επίθεση στο Ορμούζ, με διαφορετικό όμως αφήγημα.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Κατάρ
Το ιρανικό Tasnim έκανε γνωστές πριν από λίγο τις προτεραιότητες του Ιράν που εκπροσωπείται από την ομάδα η οποία συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο.

NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

«Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ, άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ»
Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ εκτός από τη Ντουμπάι BC και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, πρόταση στον Ισπανό τεχνικό έχει καταθέσει και ο Παναθηναϊκός.

Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
Όσοι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον Παρασκευά Άντζα, έχουν στο μυαλό τους την μια εικόνα, μια στιγμή, που δεν συνάδει με την ζωή του.

Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία
Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί να εκλεγεί πρόεδρος της Βραζιλίας, αλλά μια ταινία για τον πατέρα του, η οποία χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια από φερόμενο ως απατεώνα, απειλεί την εκλογή του.

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με τρυφερότητα»
Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!
Μεγάλο ραντεβού έχει το βράδυ της Τετάρτης ο Μαουρίτσιο Μαριάνι καθώς θα σφυρίξει τον τελικό του Conference League Κρίσταλ Πάλλας-Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Συνεργάζεται και με ψυχολόγο

Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

