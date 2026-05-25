Το ημερολόγιο έγραφε 20 Δεκεμβρίου 2019 όταν ο Τζέι Τζέι Έιμπραμς παρουσίαζε το 9ο μέρος του διαστημικού έπους του Star Wars και με το The Rise of Skywalker έκλεινε τη δική του τριλογία. Το φιλμ, αν και σάρωσε στο box office, ξεπερνώντας το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις, δέχθηκε σκληρή κριτική – τόσο από τους ειδικούς όσο και από τους fans της κινηματογραφικής σειράς.

Από τότε έχουν περάσει επτά χρόνια… φαγούρας και σε αυτό το διάστημα η Disney προτίμησε να ασχοληθεί με την μικρή οθόνη, ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα για την επιστροφή της στις αίθουσες.

Κι αυτή πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου με την κυκλοφορία του Mandalorian and Grogu – ένα φιλμ «ζέσταμα» πριν το Star Wars: Starfighter του 2027. Μια κυκλοφορία που έφερε και χαμόγελα και προβληματισμό στο στούντιο.

Χαμόγελα, επειδή το φιλμ κατάφερε να σπάσει το «φράγμα» των 100 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ στην πρεμιέρα του (ενώ παγκοσμίως οι εισπράξεις έφτασαν τα 165 εκατ.), δείχνοντας ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις σκοτεινές αίθουσες τις επόμενες εβδομάδες.

Box Office: 'Mandalorian and Grogu' Lifts Off With $102 Million Over Memorial Day Holiday, 'Obsession' Scores $28 Million in Huge Second Weekend

Προβληματισμό, επειδή το ξεκίνημά του θυμίζει σε πολλά σημεία εκείνο του Solo: A Star Wars Story – ή όπως την αποκαλούν οι περισσότεροι «η χειρότερη ταινία από τον επικό κόσμο του Τζορτζ Λούκας».

Και μπορεί τα 165 εκατ. δολάρια να είναι μια καλή αρχή, ωστόσο μιλάμε για ένα από τα πιο επιτυχημένα franchise, που έχει συνηθίσει τα φιλμ του να αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια στο box office.

Πάντως οι ειδικοί επιμένουν ότι δεν θα έχει την ίδια τύχη με το Solo -της μοναδικής Star Wars ταινίας έως σήμερα που «μπήκε μέσα»- καθώς το Mandalorian and Grogu έχει πάρει καλές κριτικές, ενώ οι χαρακτήρες είναι αγαπητοί στους fans του franchise μέσα από την τηλεοπτική σειρά The Mandalorian.

Εμείς θα προσθέσουμε και την ύπαρξη του Τζον Φαβρό, που έχει γράψει το σενάριο και ένα αναλάβει τη σκηνοθεσία – ενός δημιουργού που έχει αποδείξει στην καριέρα του ότι σέβεται του ήρωες του και τις ιστορίες τους.