Αυτόνομο λεωφορείο στη Σουηδία έκανε ντεμπούτο με τρακάρισμα
Το αυτόνομο λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ στο Γκέτεμποργκ ενώ ήταν γεμάτο επιβάτες.
Αυτόνομο λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του με επιβάτες στο κέντρο του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, ανακοίνωσε την Δευτέρα η Västtrafik, η εταιρεία δημοσίων μεταφορών της περιοχής.
Το λεωφορείο αποσύρθηκε από την κυκλοφορία για να εξεταστεί, ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.
«Το αυτόνομο λεωφορείο, που το οποίο με επιβάτες στο Γκέτεμποργκ, φρέναρε και ένα τραμ έπεσε στο πίσω του μέρος. Δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες» είπε.
Το αυτόνομο λεωφορείο κυκλοφορούσε δοκιμαστικά από το τέλος του Μαρτίου στο κέντρο της πόλης, τη Δευτέρα όμως ήταν η πρώτη δοκιμή με επιβάτες. Στο όχημα ήταν παρών οδηγός για να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση ανάγκης.
Η Υπηρεσία Μεταφορών Transportstyrelsen είχε δώσει το πράσινο φως για την μεταφορά επιβατών σε πιλοτική βάση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2027.
Προς το παρόν, τα αυτόνομα λεωφορεία στην Ευρώπη έχουν τοπικές άδειες κυκλοφορίας που ισχύουν για συγκεκριμένες διαδρομές.
Μέχρι σήμερα η ΕΕ δεν έχει εκδώσει άδειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εμπορική διάθεση αυτόνομων λεωφορείων, ΙΧ ή ταξί.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Κεντρική εικόνα: Västtrafik/Eddie Löthman
