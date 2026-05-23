Μπολόνια – Ίντερ 3-3: «Χορταστική» ισοπαλία στο «Νταλ’ Άρα»
Παρότι το παιχνίδι δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον Μπολόνια - Ίντερ έφεραν ένα «χορταστικό» 3-3 στο φινάλε της Serie A.
Η Μπολόνια και η Ίντερ ήρθαν ισόπαλες με 3-3 στο «Νταλ’ Άρα» για το τελευταίο παιχνίδι της φετινής σεζόν στην Serie A.
Αν και οι πρωταθλητές «νερατζούρι» προηγήθηκαν στην αρχή, οι γηπεδούχοι «πάλεψαν» και ισοφάρισαν, ενώ στη συνέχεια προηγήθηκαν μέχρι η Ίντερ να φέρει ξανά το ματς στα ίσα για το τελικό σκορ του αγώνα.
Η Ίντερ προηγήθηκε αρχικά με τον ΝτιΜάρκο στο 22΄, ωστόσο, μόλις τρία λεπτά μετά ο Μπερναρντέτσκι απάντησε για το 1-1. Στο 42′ ο Πομέγκα έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους με ένα ωραίο σουτ εντός περιοχής για το 2-1 και μάλιστα, η Μπολόνια με αυτογκόλ του Ζιελίνσκι προηγήθηκε μέχρι και με 3-1.
Η ομάδα του Κίβου όμως αντέδρασε και στο 62′ μείωσε ο Εσπόζιτο για το 3-2 και στο 87′ ο Ντιούφ διαμόρφωσε το τελικό 3-3.
Μπολόνια: Σκορούπσκι, Χέλαντ(81’ Χέγκεμ), Ντε Σιλβέστρι(66’ Ζορτέα), Λουκουμί, Μιράντα, Πομπέγκα(66’ Όντγκαρντ), Φρόιλερ(66’ Μόρο), Φέργκιουσον, Μπερναρντέτσκι(88’ Νταλίνγκα), Ρόου, Κάστρο
Ίντερ: Μαρτίνεθ, Κάρλος Αουγκούστο, Ντε Φράι(81’ Τοπάλοβιτς), Μπίσεκ, Ντιούφ, Μπαρέλα(54’ Μιχιταριάν), Ζιελίνσκι, Σούτσιτς(74’ Κόκι), Ντιμάρκο(54’ Λουίς Ενρίκε), Εσπόζιτο, Λαουτάρο(54’ Μπονί)
Η βαθμολογία
