Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Πολιτική Γραμματεία 23 Μαΐου 2026, 12:05

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Συνεχίζεται η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, μετά τη χθεσινή καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

Σκληρή επίθεση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση της ΝΔ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος μίλησαν στο «MEGA Σαββατοκύριακο» σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

Νικολακόπουλος: Κρίναμε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για προανακριτική για τους Λιβανό-Αραμπατζή

Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος είπε: «Κατ’ αρχάς ως προς το πρώτο θέμα για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Είπαμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 86, η Βουλή κάνει την αξιολόγηση των στοιχείων.

Εμείς κρίναμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε κάνει στο παρελθόν παραπομπή στελεχών μας, όπου βλέπουμε ότι μπορεί και πρέπει να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη.

Το κάναμε με τον κύριο Καραμανλή, το κάναμε με τον κύριο Τριαντόπουλο. Εδώ κρίναμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Άρα ήταν πολύ ξεκάθαρη η θέση μας. Τώρα σε σχέση με την υπόθεση των υποκλοπών, νομίζω ότι εδώ είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο το θέμα και πολύ πιο ξεκάθαρη η θέση μας.

Στο θέμα των υποκλοπών, ναι, να διερευνηθεί σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο εξεταστικής, γιατί σε επίπεδο προανακριτικής, παρά την έρευνα που γίνεται τέσσερα χρόνια από τη δικαιοσύνη, δεν έχει προκύψει εμπλοκή πολιτικού προσώπου, ούτε καν με τη διαδικασία αναφοράς έτσι ώστε να διαβιβαστεί αμελλητί στη Βουλή και να κριθεί το θέμα και να αξιολογήσουμε, όπως κρίναμε στην προηγούμενη περίπτωση, για τη σύσταση προανακριτικής.

Σε επίπεδο όμως εξεταστικής, αυτή τη φορά κρίναμε ότι επειδή είχε ήδη συσταθεί εξεταστική επιτροπή, έχει ήδη διερευνηθεί υπόθεση σε πολιτικό επίπεδο και ήδη διερευνάται από τη δικαιοσύνη και έχει διερευνηθεί τέσσερα χρόνια. Είναι ανοιχτή ήδη η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, για την καταδίκη, όπως πρωτοδίκως έχει γίνει, τεσσάρων ιδιωτών. Όμως μένει να δούμε και το Εφετείο. Κρίναμε ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο», είπε αρχικά.

Για τον Σαμαρά

Ο βουλευτής της ΝΔ πρόσθεσε: «Τώρα, να σας πω και για τον κύριο Σαμαρά. Είναι ένας πρωθυπουργός, ο οποίος έχει υπηρετήσει και έχει βρεθεί απέναντι σε λαϊκίστικες δυνάμεις. Σε επίπεδο της κυβέρνησης, κράτησε τη χώρα όρθια σε πολύ δύσκολη στιγμή. Αλλά εδώ, αυτή τη στιγμή, είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε απόψεις, οι οποίες αδικούν όλο αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει. Και να εξηγηθώ: Καμία άλλη κυβέρνηση στη μεταπολίτευση δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Επικεντρώθηκα στα ελληνοτουρκικά γιατί ξεκίνησε με αυτό και νομίζω ότι ρίχνει ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το κομμάτι. Και επαναλαμβάνω, ενεργειακές συμφωνίες, οι οποίες για πρώτη φορά αξιοποιούν το νοητό πλούτο της χώρας μας».

Για τις υποκλοπές: «Πρώτον, όλες αυτές οι υποθέσεις διερευνώνται από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεύτερον, για όλες τις υποθέσεις έχει γίνει σε άλλες μια προανακριτική, σε άλλες εξεταστική επιτροπή. Έγινε εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Έγινε εξεταστική για τις υποκλοπές; Λοιπόν, εμείς δώσαμε το δικαίωμα στη μειοψηφία με 120 βουλευτές να μπορεί να ζητάει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής.

Το κάναμε στον Κανονισμό της Βουλής. Εδώ, λοιπόν, δόθηκε όμως μια εξαίρεση και λέει ότι για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, δεν μπορεί να γίνεται με μειωμένη πλειοψηφία. Άρα θέλει αυξημένη πλειοψηφία, απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Νεότερα στοιχεία θεωρούμε το γεγονός ότι ο κύριος Ντίλιαν, όποια αξιοπιστία έχει, επειδή λοιπόν πηγαίνει στην προανάκριση, πηγαίνει στο δικαστήριο, δεν κατονομάζει κανένα πολιτικό πρόσωπο και κάνει μια συνέντευξη εκ των υστέρων, αφού καταδικάστηκε, και λέει ότι ‘εμείς γενικώς και αορίστως συνεργαζόμαστε με κυβερνήσεις’, και αυτό είναι νεότερο στοιχείο; Και αυτό συνιστά λόγο, συνιστά λόγο να ξαναγίνει από την αρχή η εξεταστική επιτροπή;».

Μάντζος: Η ΝΔ δεν έχει όριο στην εργαλειοποίηση του κράτους δικαίου

Με τη σειρά του, ο κ. Μάντζος τόνισε αναφορικά με τις υποκλοπές: «Η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς δεν έχει όριο, όταν πρέπει να εργαλειοποιήσει τους θεσμούς, ακόμα και του Συντάγματος και του κοινοβουλίου, για να καλύψει ή να εμφανίσει το αφήγημα που εκείνη επιλέγει. Δεν έχει όριο στην εργαλειοποίηση του κράτους δικαίου. Και αυτό φάνηκε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου δυστυχώς παρά την ύπαρξη απλών ενδείξεων για προκαταρκτική εξέταση, για πολλοστή φορά αρχειοθετήθηκε μία ευρωπαϊκή δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, αλλά κυρίως φάνηκε την Παρασκευή χθες για τις υποκλοπές.

Κατ’ αρχάς, για να έχουμε την ιστορία όπως έχει. Το Σύνταγμα αναθεωρήθηκε το 2019 μετά από δύο Βουλές. Στην πρώτη ήταν πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπήρχε η πρόταση, και από όλα τα κόμματα τότε, και στη συνέχεια τροποποιήθηκε για να θεωρηθεί και Κανονισμός της Βουλής. Άρα, για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής θα αρκούσαν 120 ψήφοι, επειδή το λέει το Σύνταγμα. Δεν είχε καμία σημασία πώς το εκτίμησε αυτό η Νέα Δημοκρατία».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ποιο είναι το νέο στοιχείο λοιπόν, για το οποίο πρέπει να γίνει εξεταστική επιτροπή; Το νέο στοιχείο δεν είναι ο εκβιασμός του κυρίου Ντίλιαν ή ο εκβιασμός του κυρίου Δημητριάδη, μόνο, γιατί έχουμε δύο εκβιασμούς. Έχουμε τον εκβιασμό του Ισραηλινού αξιωματούχου, που αποκαλεί τον Έλληνα πρωθυπουργό ‘Νίξον’ της χώρας και έχουμε και τον εκβιασμό του κυρίου Δημητριάδη, σε πρόσφατη συνέντευξή του, που λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του, για να μην τα πάρουν άλλοι, εκτιμώ εγώ.

Μάλλον ο κύριος πρωθυπουργός, εκτιμώ εγώ πάντα. Άρα έχουμε δύο εκβιασμούς. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι δύο εκβιασμοί;

Γιατί έχει υπάρξει μια δικαστική απόφαση, του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που έχει διαγνώσει ευθύνες και έχει ζητήσει την περαιτέρω διερεύνηση εγκλημάτων κατασκοπείας. Τι ζητήσαμε εμείς από τη Βουλή; Ως μειοψηφία, με βάση το Σύνταγμα, να εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα σε νέα εξεταστική επιτροπή.

Τι είπε η Νέα Δημοκρατία; Ξαφνικά, το 2026, τέσσερα χρόνια μετά το 2022 που λειτούργησε η εξεταστική επιτροπή της μειοψηφίας, τότε, ανακαλύπτει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, ότι υπάρχει εθνική ασφάλεια. Αν υπάρχει εθνική που καθ’ ημάς υπάρχει εθνική ασφάλεια, αλλά όχι με τους όρους που βάζει το Σύνταγμα.

Εθνική ασφάλεια, αν υπάρχει, να τα πει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος αρχειοθέτησε ή διατήρησε στο αρχείο την υπόθεση πιο σωστά. Αν υπάρχει εθνική ασφάλεια, να τα πει στον κύριο Παύλο Μαρινάκη, στον κύριο Μητσοτάκη που μας λένε ότι όλα τα κάνανε οι ιδιώτες. Και αν υπάρχει εθνική ασφάλεια, να τα πει στον κύριο Βορίδη, που ήρθε χθες να μας κάνει μαθήματα συνταγματικού δικαίου και νομικής και ο κύριος Βορίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει προσφύγει για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας στη δικαιοσύνη, ενώ είναι ο ίδιος θύμα του Predator».

Ξανθόπουλος: O Ανδρουλάκης παρακολουθείτο με τις νόμιμες επισυνδέσεις και όχι με το Predator, να μας πει η ΝΔ σε ποιο αδίκημα υπέπεσε – Να ξαναγίνει εξεταστική για τις υποκλοπές

Ο κ. Ξανθόπουλος τοποθετήθηκε επίσης για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Οι υποκλοπές που έγιναν, αφορούν στο μισό υπουργικό συμβούλιο, αφορούν στον επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων, συναδέλφους σας, δημοσιογράφους, παράγοντες της δημόσιας ζωής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το σηκώσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα. Πρέπει να γίνει μια διάκριση: ο κύριος Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκε με τις νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ, όχι με το Predator. Αυτό τι σημαίνει νομικά και πολιτικά; Για να παρακολουθηθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και να αρθεί το απόρρητο, πρέπει να είναι ύποπτος ή για εθνικούς λόγους ή για πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Πρέπει να μας πει λοιπόν η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός γιατί υπήγαγε την ΕΥΠ στην αρμοδιότητα του, γιατί από τα δύο κατηγορεί ο κύριος Ανδρουλάκης.

Τρίτη 21 του μηνός, έχουμε αυτή την τροπολογία του Φλωρίδη, για την οποία κάνει και νομοτεχνική βελτίωση το βράδυ, για να τη βελτιώσει, γιατί από το πρωί βοούσαν τα ειδησεογραφικά μέσα για την αντίδραση της εισαγγελίας και παρόλα αυτά δεν κατάφερε δηλαδή ο κύριος Φλωρίδης να αποφύγει την κυρία Εισαγγελέα. Το κάνει για να καλύψει τα νότα του.

Η Νέα Δημοκρατία γενικώς έχει σκελετούς στην ντουλάπα της και ξέρει ότι όσο μπορεί να στεγανοποιήσει το σύστημα ενόψει των εκλογών, τόσο καλύτερα θα είναι για αυτή. Αυτό έκανε την Πέμπτη με την προανακριτική. Αυτό έκανε την Παρασκευή με την εξεταστική. Εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Κάναμε το ’22 με τους 120. Το κράτος δικαίου είναι το μείζον και εδώ πρέπει να μείνουμε. Γιατί λοιπόν πρέπει να ξαναγίνει εξεταστική; Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κατέθεσε ενόρκως στο δικαστήριο ότι ‘μου δώσαν τις απαντήσεις τις οποίες είπα στην εξεταστική την προηγούμενη και μου στείλαν και συγχαρητήριο μήνυμα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας’.

Από την άλλη μεριά, αυτό που κάνει ότι δεν καταλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Βορίδη είναι ότι υπάρχει μια δικαστική απόφαση. Εδώ δεν μιλάμε για πολιτικές εκτιμήσεις. Που αναπέμπει όλο το υλικό στον αρμόδιο εισαγγελέα. Κaι ο αρμόδιος εισαγγελέας βεβαίως το ξαναφήνει».

Για το κόμμα Τσίπρα

Για το κόμμα Τσίπρα, ο κ. Ξανθόπουλος είπε: «Θα μείνω στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Μετά συλλογικά, ως ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσουμε το τι θα κάνουμε. ΣΥΡΙΖΑ είμαστε, αριστερό κόμμα είμαστε, συλλογικότητα είμαστε.

Εμείς λοιπόν έχουμε μια πρόταση στο τραπέζι που είναι η μόνη πρόταση ρεαλιστική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων. Το ποιος θα είναι αρχηγός. Θα φανεί μέσα από τη διαδικασία. Θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Έχουμε και εμείς κόμμα. Εμείς έχουμε ένα κόμμα δεκαετιών πίσω μας με την ιστορική μας παράδοση. Βέβαια, να κάνει ο Αλέξης το κόμμα του, να δούμε την ιδρυτική διακήρυξη, να δούμε ποιους έχει. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει το βήμα που τον οδηγεί, θα βρεθούμε στο τραπέζι».

Αναδιατάσσουν τα νέα κόμματα το πολιτικό σκηνικό;

Όπως ανέφερε ο κ. Νικολακόπουλος, «Προφανώς όταν δημιουργούνται νέα κόμματα, αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω και απαντώντας και εμμέσως σε αυτά, αλλά νομίζω ότι τα νέα κόμματα και κάθε κόμμα πρέπει να συνεισφέρει με προτάσεις στον πολιτικό διάλογο για τα μεγάλα εθνικά θέματα της χώρας, την κρίσιμη συγκυρία.

Πρέπει να προσφέρει για τα προβλήματα των πολιτών, την ακρίβεια και τα υπόλοιπα, με προτάσεις ουσιαστικές, συγκεκριμένες, κοστολογημένες και όχι να μπαίνουμε σε μια ρητορική διχαστική, τοξικότητας που βλέπουμε να γίνεται και μέσα στην ρητορική τοξικότητας είναι και η αμφισβήτηση των θεσμών στους οποίους οφείλουμε όλα τα συστημικά κόμματα, όλα τα κόμματα τα οποία θέλουν να λέγονται δημοκρατικά, οφείλουν να σέβονται τους θεσμούς και να περιβάλλονται με εμπιστοσύνη.

Εμείς δεν έχουμε σκελετούς στην ντουλάπα. Εμείς στείλαμε και βουλευτές μας στη Δικαιοσύνη. Αν δεν ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε την πλειοψηφία μετά το 2019, παρά το γεγονός ότι προτείνατε εσείς που είχε πάνω από 150 βουλευτές, δεν θα εφαρμοζόταν ποτέ το δικαίωμα της μειοψηφίας. Βγάζει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο μια απόφαση, ναι, σεβαστή απόλυτα. Εμείς δεν πανηγυρίσαμε, δεν το κρίναμε. Αλλά δεν μπορεί να απαξιώνονται και να στοχοποιούνται κορυφαίοι ανώτατοι δικαστές. Δεν μπορεί να στοχοποιούνται επειδή βγάζουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Και αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ. Ούτε είπε ο κύριος Ντίλιαν ‘Νίξον’ τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε εκβιάζεται ο κύριος Δημητριάδης».

«Η Νέα Δημοκρατία έχει απίστευτη φαντασία στο πώς κάθε φορά χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ»

Ο κ. Μάντζος συμπλήρωσε: «Η Νέα Δημοκρατία έχει απίστευτη φαντασία στο πώς κάθε φορά χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε και ανεξάντλητη υπομονή και επιμονή στο να υπερασπίζουμε τους θεσμούς και τη δημοκρατία μας. Είπε ο κύριος Νικολακόπουλος ότι οι θεσμοί αμφισβητούνται. Γιατί αμφισβητούνται; Τις τελευταίες τρεις ημέρες έκαναν για να προστατευθούν οι θεσμοί; Χθες που σήκωσαν το όριο της πλειοψηφίας από τα 120 στα 150, μόνοι τους αντίθετα με το ότι έκαναν αυτοί το 2022.

Καταλαβαίνετε ότι από χθες υπάρχει επιστολή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που μιλάει για την ενεργοποίηση του κανονισμού αιρεσιμότητας του κράτους δικαίου; Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι εξαιτίας των πληγμάτων στο κράτος δικαίου η Ευρωπαϊκή Αγγελία ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την αναστολή χρηματοδότησης της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των πληγμάτων που εσείς προκάλεσε στο κράτος δικαίου. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό».

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου
Πολιτική 22.05.26

Υποκλοπές: Από το επιτελικό κράτος στο επιτελικό «μπάζωμα» ενός τεράστιου σκανδάλου

Με αλλοπρόσαλλα και αντικρουόμενα επιχειρήματα η κυβέρνηση απέφυγε στη Βουλή τη βάσανο νέας εξεταστικής για τις υποκλοπές. Πλήρως απομονωμένη πρόσθεσε άλλο ένα κερασάκι στη συγκάλυψη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Λιακούλη: Ορμπανοποιούν τη χώρα – Τίθεται ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου

«Η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική», τονίζει η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου
Επικαιρότητα 22.05.26

Η Ευρ. Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους Δικαίου

Στην Κομισιόν φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες-εξπρές πολιτικών, θέτοντας ζήτημα ενεργοποίησης του Κανονισμού για την Αιρεσιμότητα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα

Σύνταξη
Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης
Επικαιρότητα 22.05.26

Πέρκα για υποκλοπές: Δεν θα νομιμοποιήσουμε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης

«Για ποιον σκοπό έγιναν οι παρακολουθήσεις, ποιο ήταν το κίνητρο και από πού αντλούσαν το αίσθημα της ατιμωρησίας;» αναρωτήθηκε η Πέτη Πέρκα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»
Επικαιρότητα 22.05.26

ΠΑΣΟΚ για τις εαρινές προβλέψεις ΕΕ: Γκρεμίζουν οριστικά τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί «ισχυρής Ελλάδας»

«Η βίαιη επιβράδυνση» της ανάπτυξης «δεν αποτελεί μια απλή συγκυριακή κάμψη, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα της αδυναμίας της κυβέρνησης να δημιουργήσει δομικά αναχώματα προστασίας για την αγορά και την κοινωνία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Βόμβες Σαμαρά για υποκλοπές: Εξευτελίζετε τους θεσμούς και την έρμη ΝΔ κ. Μητσοτάκη – Δεν είστε ηγεμόνας είστε πρωθυπουργός

Κεραυνούς εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις μεθοδεύσεις στο μπλοκάρισμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι «η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας, στους πολλούς που έχει στη συλλογή του ο κ. Μητσοτάκης»

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε
Πολιτική Γραμματεία 22.05.26

Το παρεμπίπτον ζήτημα και ο ελιγμός της ΝΔ με τους «151» – Έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης που αποχώρησε

Βασιζόμενη στην πλειοψηφία της στη Βουλή η κυβέρνηση αποφάσισε ν’ αλλάξει πραξικοπηματικά την απαιτούμενη πλειοψηφία σε 151 και να θέσει ουσιαστικά ταφόπλακα στη συζήτηση.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί
«Αδιάσειστα στοιχεία» 22.05.26

Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί

«Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Πορτογαλία: Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα αγοράκια της σε δάσος
Ασύλληπτη σκληρότητα 23.05.26

Απολογείται στον ανακριτή η μητέρα που φέρεται να εγκατέλειψε τα δύο αγοράκια της σε δάσος στην Πορτογαλία

Η ανάκριση είχε διακοπεί το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζεται σήμερα - Η 41χρονη όσο και ο σύντροφός της ενδέχεται να προφυλακιστούν για την υπόθεση της εγκατάλειψης των παιδιών στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Ιρλανδία: Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ
Σκληρές εικόνες 23.05.26

Ξεσηκωμός στο Δουβλίνο για τη δολοφονία 35χρονου από το Κονγκό αλά Τζορτζ Φλόιντ

Φρουρός ασφαλείας στο Δουβλίνο πίεσε στον λαιμό τον 35χρονο Ιβ Σακίλα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του - Δικαιοσύνη ζητούν συγγενείς και φίλοι του - Σοκαριστικά και εξοργιστικά βίντεο

Σύνταξη
New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές
Δύσκολες συνομιλίες 23.05.26

New York Times: Οι ΗΠΑ έχουν αποκλείσει το Ισραήλ από τις διαπραγματεύσεις – Ιράν: Ο Τραμπ δεν έχει επιλογές

Παρά το γεγονός ότι οι επαφές ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν συνεχίζονται, ο φόβος για επανεκκίνηση του πολέμου παραμένει - «Κάθε ώρα είναι κρίσιμη»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κρήτη: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου – Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»
Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ 23.05.26

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 3χρονου στην Κρήτη - Το παιδί περιγράφεται ως «ιδιαίτερα κακοποιημένο»

Παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά - Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο - Αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της
Δύσκολοι καιροί 23.05.26

Παραίτηση Γκάμπαρντ: Γιατί ο οποιοσδήποτε διάδοχός της θα δυσκολευτεί να κρατήσει τη θέση της

Η ανάλυση ειδικού στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αποκαλύπτει πόσο πολύ θα ζοριστεί ο επόμενος επικεφαλής της DNI, την οποία εγκατέλειψε η Τούλσι Γκάμπαρντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε
Ελλάδα 23.05.26

Τύχη «βουνό» είχε 89χρονος – Έπεσε στην θάλασσα με το αυτοκίνητο και σώθηκε

Ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2, προκαλώντας κινητοποίηση στελεχών του Λιμενικού Σώματος, καθώς στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος, ο οποίος, ευτυχώς, απεγκλωβίστηκε εγκαίρως και σώθηκε. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο 89χρονος ημεδαπός που επέβαινε στο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή στελεχών […]

Σύνταξη
Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κόσμος 23.05.26

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

Σύνταξη
Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Σύνταξη
Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Ελλάδα 23.05.26

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του

Σύνταξη
Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Planet Travel 23.05.26

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος

Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Σύνταξη
Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

Σύνταξη
«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Πατέρας-γιος 23.05.26

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

