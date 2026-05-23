Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές

Εμφανείς είναι ήδη οι πρώτες σημαντικές ανατιμήσεις των υλικών κατασκευής στα ακίνητα εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των καυσίμων τους τελευταίους μήνες.

Ο κατασκευαστικός κλάδος εκφράζει προβληματισμό για τη νέα πίεση στο κόστος οικοδομής, την οποία παράγοντες της αγοράς συνδέουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξημένο κόστος βασικών υλικών.

Ακίνητα και οικοδομικά υλικά

«Λάδι στη φωτιά» του στεγαστικού προβλήματος της χώρας ρίχνει η συνεχιζόμενη αύξηση στο κόστος κατασκευής νέων κατοικιών.

Οι τιμές στα οικοδομικά υλικά τον Απρίλιο σημείωσαν αύξηση κατά 4,1% «ωθούμενες» από τις σημαντικές ανατιμήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και ηλεκτρική ενέργεια.

Όπως ανακοίνωσε συγκεκριμένα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4,1% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περ δείκτη του Απριλίου 2025, έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (26%), Ηλεκτρική ενέργεια (13,9%), Αγωγούς χάλκινους (9%), Τούβλα (7,5%), Κουφώματα αλουμινίου (5,5%), Έτοιμο σκυρόδεμα (5,2%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (3,9%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (3,4%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (3,3%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,3%), Τσιμέντο (3%), Μαρμαρόπλακες (2,4%), Παρκέτα (2,4%) και Σίδηρο οπλισμού (2,2%).

Άνοδος καταγράφηκε και σε μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1% τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, έναντι μείωσης 0,01% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.

Σε επίπεδο 12μήνου, ο μέσος δείκτης Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 4,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Οι πιο ακριβές περιοχές

Η υψηλότερη μέση τιμή πώλησης για νεόδμητα ακίνητα καταγράφηκε στη Μύκονο (8.000 ευρώ ανά τ.μ.).

Ακολουθεί η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό (7.000 ευρώ ανά τ.μ.), η Φιλοθέη (6.500 ευρώ ανά τ.μ.), η περιοχή Χίλτον (6.400 ευρώ ανά τ.μ.), το Ελληνικό (6.300 ευρώ ανά τ.μ.), η παλιά παραλία στη Θεσσαλονίκη (6.200 ευρώ ανά τ.μ.), η Πειραϊκή και η Βούλα (6.000 ευρώ ανά τ.μ.).

Αξίζει να τονιστεί ότι η μεγαλύτερη αύξηση που παρατηρείται στα νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5 ετών, σε σύγκριση με εκείνα που είναι ηλικίας άνω των 5 ετών, οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι προτιμώνται περισσότερο από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές γιατί είναι σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες, αφετέρου στο ότι υπάρχει μειωμένη προσφορά, καθώς τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός ανέγερσης κατοικιών δεν μπορεί να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Πηγή: ot.gr